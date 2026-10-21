Gardaland Halloween Party 2026: Artie 5ive, Alvaro Soler, Welo e la line-up del 31 ottobre
Artie 5ive apre alle 19.30, la serata va in diretta su RTL 102.5 e il biglietto per la sola festa costa 29 euro.
di All Music Italia ·
Il Gardaland Halloween Party 2026 ha la line-up completa: sabato 31 ottobre, sul palco del parco di Castelnuovo del Garda, si alternano nove artisti, tra cui Artie 5ive, Alvaro Soler, Welo e Roy Paci. La musica parte alle 18 e va avanti fino a mezzanotte, in diretta nazionale su RTL 102.5.
|Data
|Città
|Biglietti
|31 ott 2026
|Castelnuovo del Garda (VR)
Gardaland Resort
|Biglietti
Gardaland Halloween Party 2026: la line-up e gli orari
Sabato 31 ottobre 2026
Artie 5ive, Alvaro Soler, Welo, Roy Paci, LDA e Aka 7even, Delia, Napoleone, Chandie
L’unico orario già comunicato è quello di Artie 5ive, che sale sul palco alle 19.30. Il rapper milanese arriva al parco con Swag Music, disco d’oro e primo estratto di Vittoria, il nuovo album atteso entro maggio 2027.
Welo, Alvaro Soler e Roy Paci hanno pubblicato insieme il 4 settembre Il sole, uscito per Island Records/Universal Music Italia. Welo, cantante leccese, è anche la voce della sigla di Sanremo 2026, Emigrato (Italiano).
LDA e Aka 7even, in coppia dal Festival di Sanremo 2026, arrivano a Gardaland a venti giorni dall’Ultimo Ballo Tour nei club, in programma dal 20 al 24 novembre tra Napoli, Milano e Roma.
Delia, cantautrice e pianista siciliana passata da X Factor 2025, ha pubblicato il 3 luglio il primo album, Sicilia Bedda. Completano la line-up Napoleone, cantautore della provincia di Salerno che in estate ha pubblicato Cucù Marì, e Chandie.
Gardaland Halloween Party in diretta su RTL 102.5
La serata, organizzata da FMedia, va in onda su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 Play. Conducono Giulia Laura Abbiati e Diego Zappone, insieme a DJ Alma, Amelie e DJ Sautufau.
Gardaland Halloween Party 2026: biglietti e orari del parco
Sabato 31 ottobre il parco resta aperto dalle 10 a mezzanotte. Per la sola festa serale c’è un biglietto dedicato a 29 euro, in vendita online, con ingresso dalle 17. Chi compra entro il 29 ottobre un biglietto a tariffa intera può tornare a Gardaland domenica 1° novembre senza pagare un secondo ingresso.
L’area riservata sotto il palco si raggiunge con la Halloween Party SMART Experience, a 49,90 euro a persona: comprende anche un drink e il braccialetto dell’evento. Gli abbonati di Gardaland hanno la serata già inclusa nell’abbonamento.
Foto: ufficio stampa Gardaland
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