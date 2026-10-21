Testo e significato di Chiara Chiara, il nuovo singolo di UnFauno, in uscita giovedì 22 ottobre 2026 per Expolive Project / MGM. Il brano anticipa il suo secondo album in uscita nel 2027 ed è disponibile in pre-save qui.

UnFauno – Chiara Chiara : il significato del brano

La canzone si muove tra desiderio e disincanto e racconta una relazione attraverso scene di vita quotidiana. Tra Enjoy, circoli ARCI, vinili di De André e la città di Roma prende forma una storia tra romanticismo e autodistruzione.

“Chiara è il ritratto di una ragazza che vive ai margini della vita con una presenza che ti trascina in un’incontrollabile altalena tra euforia, intimità e disfatta. È una storia d’amore dai bordi irregolari, con un desiderio ostinato di restare vicini anche quando tutto spinge a deragliare. Chiara è fuga e approdo: illumina e consuma. È fragile e feroce e sa farti galleggiare su un Tevere mosso da correnti di paure e possibilità.

Lo sfondo della storia è una città di periferie interiori, fatta di deserto emotivo, soldi accumulati per colmare il vuoto e un tempo che passa ma sembra non migliorare mai. In mezzo a tutto questo, Chiara resta un enigma luminoso: un inno alle anime irrisolte che si cercano nei propri disastri.”, racconta UnFauno.

Chiara Chiara anticipa il nuovo album dove l’elettronica incontra il cantautorato per esplorare le relazioni e le contraddizioni di oggi.

Il testo di Chiara Chiara

Il testo di “Chiara Chiara” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 22 ottobre 2026, giorno di uscita del singolo.

Chi è UnFauno

Fauno Lami, in arte UnFauno, è creator, cantautore e dj romano. Dopo un’esperienza in una band alternative rock, nel 2014 lascia l’università per entrare in una comunità spirituale, dove rimane per cinque anni. La sua carriera musicale come UnFauno inizia nel 2021 con Insecurity, album d’esordio pubblicato da Phonarchia Dischi in cui convivono pop, elettronica e testi autobiografici.

Nel 2023 pubblica i singoli Che cazzo ci faccio qui?, Country Boy e Oggi. Nel 2024 escono invece Ilary Blasi, le reinterpretazioni di La mia parte intollerante di Caparezza e La crisi dei Bluvertigo. Lo stesso anno pubblica l’EP Tre e mezzo, seguito dal singolo Frisbee.

Nel 2025 pubblica Blessé, Dateme foco e Mangione che anticipano l’EP Non avevi di meglio da fare l’estate del 2023?, pubblicato con Costello’s nel gennaio 2026. Negli anni collabora con la producer Marta Venturini, che firma Oggi, Dateme foco e Lei non sa chi sono io nella versione acustica dell’EP del 2024.

Parallelamente alla musica, l’artista è molto attivo sui social, su Instagram conta oltre 60.000 persone nella propria community. La sua attività comprende anche format come Mezzo Podcast e il talk NonVale UnFauno, presentato a Testaccio Estate.

Crediti del brano ▸ Titolo · Chiara Chiara

· Chiara Chiara ▸ Artista · UnFauno

· UnFauno ▸ Etichetta · Expolive Project / MGM

· Expolive Project / MGM ▸ Data di uscita · 22 ottobre 2026