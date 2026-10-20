Joe Barbieri annuncia le prime date del tour 2027: i concerti di Cantabile (La colonna sonora di una vita) sono il 3 marzo a Roma e il 21 marzo a Napoli.

Lo spettacolo nasce dal nuovo album Cantabile, in uscita il 13 novembre e anticipato dal singolo La Bella Estate, uscito venerdì 16 ottobre. Il cantautore napoletano scoperto da Pino Daniele lo porta dal vivo con un ensemble di archi e legni.

Joe Barbieri concerti 2027: date del tour

A Roma il concerto è al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica, il 3 marzo alle 20:00, e il biglietto intero costa 28,50 euro. A Napoli si suona al Teatro Bolivar il 21 marzo alle 19:00.

Joe Barbieri · Cantabile 2027 Data Città Biglietti 3 mar 2027 Roma

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Teatro Studio Borgna Biglietti 21 mar 2027 Napoli

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Cantabile dal vivo con archi e legni

Il progetto Cantabile (La colonna sonora di una vita) parte dal nuovo album di Joe Barbieri e rilegge anche le pagine più filmiche e liriche di tutta la sua carriera.

Sul palco la voce e la chitarra di Barbieri si uniscono a un ensemble cameristico: Andrea Esposito e Paolo Sasso ai violini, Luigi Tufano alla viola, Marco Pescosolido al violoncello, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Andrea Santaniello ai legni.

Foto di Stefano Schirato