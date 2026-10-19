Fiorella Mannoia tour 2027: le date dei concerti di Anime Salve
Dodici nuove date tra aprile e maggio per il progetto dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Fiorella Mannoia annuncia 12 nuovi concerti per la primavera 2027. Il tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve proseguirà dall’8 aprile al 30 maggio, con date nei teatri da Napoli a Roma, passando per Brescia, Padova, Catania, Sanremo e altre città italiane.
Dopo i concerti dell’estate e dell’autunno 2026, la cantante porterà nuovamente dal vivo il progetto dedicato alle canzoni di Fabrizio De André e Ivano Fossati.
La nuova fase partirà l’8 aprile dal Teatro Augusteo di Napoli e si concluderà il 30 maggio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.
Il tour accompagna anche l’uscita di Anime salve, l’album annunciato per il 27 novembre 2026 su etichetta Oyà/Columbia Records/Sony Music.
Fiorella Mannoia concerti 2027: tutte le date del tour
Sono 12 gli appuntamenti annunciati per la primavera 2027, dall’8 aprile a Napoli al 30 maggio a Roma. Il calendario comprende anche due concerti in Sicilia, a Catania e Marsala.
|Data
|Città
|Biglietti
|8 apr 2027
|Napoli
Teatro Augusteo
|Biglietti
|13 apr 2027
|Brescia
Teatro Clerici
|Biglietti
|14 apr 2027
|Padova
Gran Teatro Geox
|Biglietti
|24 apr 2027
|Isernia
Auditorium Unità d’Italia
|Biglietti
|29 apr 2027
|Catania
Teatro Metropolitan
|Biglietti
|30 apr 2027
|Marsala
Teatro Impero
|Biglietti
|4 mag 2027
|Varese
Teatro di Varese
|Biglietti
|6 mag 2027
|Sanremo
Teatro Ariston
|Biglietti
|7 mag 2027
|Tortona
Nova Arena
|Biglietti
|24 mag 2027
|Trieste
Teatro Rossetti
|Biglietti
|26 mag 2027
|Trento
Auditorium Santa Chiara
|Biglietti
|30 mag 2027
|Roma
Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
|Biglietti
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Fiorella canta Fabrizio e Ivano: il progetto Anime Salve
Il progetto è nato nel 2026, a trent’anni dalla pubblicazione di Anime Salve, l’album di Fabrizio De André realizzato insieme a Ivano Fossati e pubblicato nel 1996.
Lo spettacolo comprende canzoni dell’album, tra cui Khorakhané e Smisurata preghiera, e altri brani dei due cantautori come La guerra di Piero, Il pescatore e C’è tempo.
Il tour ha debuttato nell’estate 2026, prima di proseguire nei teatri durante l’autunno. Per consultare il calendario precedente e la scaletta documentata della tournée, è disponibile il nostro approfondimento su Fiorella Mannoia tour 2026: date e scaletta dei concerti.
Fiorella Mannoia tour 2027: biglietti e prevendite
Le prevendite per i concerti della primavera 2027 aprono il 19 ottobre 2026 alle ore 18:00 su TicketOne e nei circuiti abituali.
Per ulteriori informazioni è disponibile il sito di Friends & Partners, promoter della tournée.
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