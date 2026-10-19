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Fiorella Mannoia tour 2027: le date dei concerti di Anime Salve

Dodici nuove date tra aprile e maggio per il progetto dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati.

di Oriana Meo (Caporedattore) · 

Fiorella Mannoia per il tour Anime Salve 2027 dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati

Fiorella Mannoia annuncia 12 nuovi concerti per la primavera 2027. Il tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve proseguirà dall’8 aprile al 30 maggio, con date nei teatri da Napoli a Roma, passando per Brescia, Padova, Catania, Sanremo e altre città italiane.

Dopo i concerti dell’estate e dell’autunno 2026, la cantante porterà nuovamente dal vivo il progetto dedicato alle canzoni di Fabrizio De André e Ivano Fossati.

La nuova fase partirà l’8 aprile dal Teatro Augusteo di Napoli e si concluderà il 30 maggio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

Il tour accompagna anche l’uscita di Anime salve, l’album annunciato per il 27 novembre 2026 su etichetta Oyà/Columbia Records/Sony Music.

Fiorella Mannoia concerti 2027: tutte le date del tour

Sono 12 gli appuntamenti annunciati per la primavera 2027, dall’8 aprile a Napoli al 30 maggio a Roma. Il calendario comprende anche due concerti in Sicilia, a Catania e Marsala.

Fiorella Mannoia · Anime Salve 2027
Data Città Biglietti
8 apr 2027 Napoli
Teatro Augusteo		 Biglietti
13 apr 2027 Brescia
Teatro Clerici		 Biglietti
14 apr 2027 Padova
Gran Teatro Geox		 Biglietti
24 apr 2027 Isernia
Auditorium Unità d’Italia		 Biglietti
29 apr 2027 Catania
Teatro Metropolitan		 Biglietti
30 apr 2027 Marsala
Teatro Impero		 Biglietti
4 mag 2027 Varese
Teatro di Varese		 Biglietti
6 mag 2027 Sanremo
Teatro Ariston		 Biglietti
7 mag 2027 Tortona
Nova Arena		 Biglietti
24 mag 2027 Trieste
Teatro Rossetti		 Biglietti
26 mag 2027 Trento
Auditorium Santa Chiara		 Biglietti
30 mag 2027 Roma
Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone		 Biglietti

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Fiorella canta Fabrizio e Ivano: il progetto Anime Salve

Il progetto è nato nel 2026, a trent’anni dalla pubblicazione di Anime Salve, l’album di Fabrizio De André realizzato insieme a Ivano Fossati e pubblicato nel 1996.

Lo spettacolo comprende canzoni dell’album, tra cui Khorakhané e Smisurata preghiera, e altri brani dei due cantautori come La guerra di Piero, Il pescatore e C’è tempo.

Il tour ha debuttato nell’estate 2026, prima di proseguire nei teatri durante l’autunno. Per consultare il calendario precedente e la scaletta documentata della tournée, è disponibile il nostro approfondimento su Fiorella Mannoia tour 2026: date e scaletta dei concerti.

Fiorella Mannoia tour 2027: biglietti e prevendite

Le prevendite per i concerti della primavera 2027 aprono il 19 ottobre 2026 alle ore 18:00 su TicketOne e nei circuiti abituali.

Per ulteriori informazioni è disponibile il sito di Friends & Partners, promoter della tournée.

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