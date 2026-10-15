Fiorella Mannoia pubblica Anime Salve il 27 novembre per Oyà/Columbia Records/Sony Music: diciotto brani di Fabrizio De André e Ivano Fossati, registrati in presa diretta al Teatro Carlo Felice di Genova. Il disco esce in digitale, CD e doppio vinile ed è già in pre-order.

Il progetto nasce dal tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, a trent’anni da Anime salve, l’album del 1996 di De André realizzato con Fossati. Gli arrangiamenti sono di Carlo Di Francesco e il disco ha il supporto del Comune di Genova.

La tracklist di Anime Salve: diciotto canzoni di De André e Fossati

Nella tracklist ci sono Bocca di rosa, La canzone di Marinella e Fiume Sand Creek di De André, e La mia banda suona il rock, C’è tempo e Lunaspina di Fossati.

# Titolo 1 Dolcenera 2 Smisurata preghiera 3 Prinçesa 4 Khorakhané (A forza di essere vento) 5 Anime salve 6 Don Raffaè 7 L’uomo coi capelli da ragazzo 8 La guerra di Piero 9 Lindbergh 10 Amore che vieni, amore che vai 11 La mia banda suona il rock 12 Il pescatore 13 C’è tempo 14 La canzone di Marinella 15 Bocca di rosa 16 Mio fratello che guardi il mondo 17 Fiume Sand Creek 18 Lunaspina

Il tour di Fiorella Mannoia prosegue fino al 3 dicembre

La fase autunnale del tour, dopo l’estate nelle piazze, è cominciata il 1° ottobre da Milano e prosegue fino al 3 dicembre a Lecce (date, biglietti e scaletta).

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Foto: ufficio stampa Letizia D’Amato