Fiorella Mannoia, Anime Salve: il 27 novembre il disco con 18 canzoni di De André e Fossati
Il disco esce in digitale, CD e doppio vinile per Oyà/Columbia Records/Sony Music ed è già in pre-order.
di All Music Italia ·
Fiorella Mannoia pubblica Anime Salve il 27 novembre per Oyà/Columbia Records/Sony Music: diciotto brani di Fabrizio De André e Ivano Fossati, registrati in presa diretta al Teatro Carlo Felice di Genova. Il disco esce in digitale, CD e doppio vinile ed è già in pre-order.
Il progetto nasce dal tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, a trent’anni da Anime salve, l’album del 1996 di De André realizzato con Fossati. Gli arrangiamenti sono di Carlo Di Francesco e il disco ha il supporto del Comune di Genova.
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La tracklist di Anime Salve: diciotto canzoni di De André e Fossati
Nella tracklist ci sono Bocca di rosa, La canzone di Marinella e Fiume Sand Creek di De André, e La mia banda suona il rock, C’è tempo e Lunaspina di Fossati.
|#
|Titolo
|1
|Dolcenera
|2
|Smisurata preghiera
|3
|Prinçesa
|4
|Khorakhané (A forza di essere vento)
|5
|Anime salve
|6
|Don Raffaè
|7
|L’uomo coi capelli da ragazzo
|8
|La guerra di Piero
|9
|Lindbergh
|10
|Amore che vieni, amore che vai
|11
|La mia banda suona il rock
|12
|Il pescatore
|13
|C’è tempo
|14
|La canzone di Marinella
|15
|Bocca di rosa
|16
|Mio fratello che guardi il mondo
|17
|Fiume Sand Creek
|18
|Lunaspina
Il tour di Fiorella Mannoia prosegue fino al 3 dicembre
La fase autunnale del tour, dopo l’estate nelle piazze, è cominciata il 1° ottobre da Milano e prosegue fino al 3 dicembre a Lecce (date, biglietti e scaletta).
Quanto AMI Fiorella?
I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato.
Foto: ufficio stampa Letizia D’Amato