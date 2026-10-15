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Fiorella Mannoia, Anime Salve: il 27 novembre il disco con 18 canzoni di De André e Fossati

Il disco esce in digitale, CD e doppio vinile per Oyà/Columbia Records/Sony Music ed è già in pre-order.

di All Music Italia · 

Fiorella Mannoia sul palco con il braccio alzato e il microfono, nella foto del tour Anime Salve

Fiorella Mannoia pubblica Anime Salve il 27 novembre per Oyà/Columbia Records/Sony Music: diciotto brani di Fabrizio De André e Ivano Fossati, registrati in presa diretta al Teatro Carlo Felice di Genova. Il disco esce in digitale, CD e doppio vinile ed è già in pre-order.

Il progetto nasce dal tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, a trent’anni da Anime salve, l’album del 1996 di De André realizzato con Fossati. Gli arrangiamenti sono di Carlo Di Francesco e il disco ha il supporto del Comune di Genova.

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Fiorella Mannoia, Anime Salve, copertina dell'album

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La tracklist di Anime Salve: diciotto canzoni di De André e Fossati

Nella tracklist ci sono Bocca di rosa, La canzone di Marinella e Fiume Sand Creek di De André, e La mia banda suona il rock, C’è tempo e Lunaspina di Fossati.

# Titolo
1 Dolcenera
2 Smisurata preghiera
3 Prinçesa
4 Khorakhané (A forza di essere vento)
5 Anime salve
6 Don Raffaè
7 L’uomo coi capelli da ragazzo
8 La guerra di Piero
9 Lindbergh
10 Amore che vieni, amore che vai
11 La mia banda suona il rock
12 Il pescatore
13 C’è tempo
14 La canzone di Marinella
15 Bocca di rosa
16 Mio fratello che guardi il mondo
17 Fiume Sand Creek
18 Lunaspina

Il tour di Fiorella Mannoia prosegue fino al 3 dicembre

La fase autunnale del tour, dopo l’estate nelle piazze, è cominciata il 1° ottobre da Milano e prosegue fino al 3 dicembre a Lecce (date, biglietti e scaletta).

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I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato.

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Foto: ufficio stampa Letizia D’Amato

In questo articolo: FIORELLA MANNOIA
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