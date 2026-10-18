I The Zen Circus tornano in concerto nel 2027 con E allora FATE VOI TOUR, una tournée di 23 date nei club italiani. Il calendario parte il 15 gennaio da Livorno e si conclude il 20 marzo a Bari, con più serate consecutive in diverse città.

La particolarità del tour riguarda la scaletta: saranno gli spettatori a scegliere le canzoni da ascoltare durante ciascun concerto, votando direttamente sul sito ufficiale della band.

Leggi anche The Zen Circus hanno chiuso Il Male Summer Tour a Milano: tutte le date

Dopo il tour nei superclub e i concerti estivi nei festival per presentare Il Male, il gruppo torna quindi nei locali più piccoli, alcuni dei quali assenti da anni dal suo calendario live.

The Zen Circus concerti 2027: tutte le date del tour

Il calendario comprende tre concerti consecutivi a Milano, tre a Bologna e tre a Roma. Sono previste inoltre doppie date a Livorno, Torino, Palermo e Bari.

The Zen Circus · E allora FATE VOI TOUR 2027 Data Città Biglietti 15 gen 2027 Livorno

The Cage Biglietti 16 gen 2027 Livorno

The Cage Biglietti 22 gen 2027 Milano

Santeria Biglietti 23 gen 2027 Milano

Santeria Biglietti 24 gen 2027 Milano

Santeria Biglietti 28 gen 2027 Bologna

Locomotiv Biglietti 29 gen 2027 Bologna

Locomotiv Biglietti 30 gen 2027 Bologna

Locomotiv Biglietti 2 feb 2027 Roma

Monk Biglietti 3 feb 2027 Roma

Monk Biglietti 4 feb 2027 Roma

Monk Biglietti 5 feb 2027 Perugia

Urban Biglietti 6 feb 2027 Caserta

Lizard Biglietti 11 feb 2027 Torino

Hiroshima Biglietti 12 feb 2027 Torino

Hiroshima Biglietti 26 feb 2027 Padova

Pedro Biglietti 27 feb 2027 Trieste

Teatro Miela Biglietti 6 mar 2027 Quartucciu (CA)

Cuevarock Biglietti 11 mar 2027 Palermo

Candelai Biglietti 12 mar 2027 Palermo

Candelai Biglietti 13 mar 2027 Messina

Retronoveau Biglietti 19 mar 2027 Bari

Casa delle Arti Biglietti 20 mar 2027 Bari

Casa delle Arti Biglietti

The Zen Circus: come funziona la scaletta scelta dal pubblico

Con E allora FATE VOI TOUR 2027, i The Zen Circus affidano direttamente agli spettatori la scelta del repertorio.

Le votazioni sono già aperte sul sito ufficiale della band e permettono di selezionare i brani che entreranno nella scaletta di ciascuna data. Il repertorio potrà quindi cambiare da un concerto all’altro in base alle preferenze espresse dal pubblico.

Il meccanismo accompagna il ritorno del gruppo nei club, dopo un periodo dedicato a concerti in spazi più grandi e festival.

Biglietti e prevendite del tour 2027

I biglietti per i concerti dei The Zen Circus sono già disponibili in prevendita attraverso il sito ufficiale della band, indicato anche nella tabella delle date.

Non sono stati comunicati nel materiale stampa i prezzi dei singoli concerti.

Foto: Ilaria Magliocchetti Lombi

Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia →