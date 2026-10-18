The Zen Circus nei club: nel tour 2027 la scaletta la sceglie il pubblico
Il tour 2027 dei The Zen Circus porta la band nei piccoli club: 23 concerti e una scaletta diversa, votata dal pubblico.
di Oriana Meo (Caporedattore) · (ultimo aggiornamento il )
I The Zen Circus tornano in concerto nel 2027 con E allora FATE VOI TOUR, una tournée di 23 date nei club italiani. Il calendario parte il 15 gennaio da Livorno e si conclude il 20 marzo a Bari, con più serate consecutive in diverse città.
La particolarità del tour riguarda la scaletta: saranno gli spettatori a scegliere le canzoni da ascoltare durante ciascun concerto, votando direttamente sul sito ufficiale della band.
Dopo il tour nei superclub e i concerti estivi nei festival per presentare Il Male, il gruppo torna quindi nei locali più piccoli, alcuni dei quali assenti da anni dal suo calendario live.
The Zen Circus concerti 2027: tutte le date del tour
Il calendario comprende tre concerti consecutivi a Milano, tre a Bologna e tre a Roma. Sono previste inoltre doppie date a Livorno, Torino, Palermo e Bari.
|Data
|Città
|Biglietti
|15 gen 2027
|Livorno
The Cage
|Biglietti
|16 gen 2027
|Livorno
The Cage
|Biglietti
|22 gen 2027
|Milano
Santeria
|Biglietti
|23 gen 2027
|Milano
Santeria
|Biglietti
|24 gen 2027
|Milano
Santeria
|Biglietti
|28 gen 2027
|Bologna
Locomotiv
|Biglietti
|29 gen 2027
|Bologna
Locomotiv
|Biglietti
|30 gen 2027
|Bologna
Locomotiv
|Biglietti
|2 feb 2027
|Roma
Monk
|Biglietti
|3 feb 2027
|Roma
Monk
|Biglietti
|4 feb 2027
|Roma
Monk
|Biglietti
|5 feb 2027
|Perugia
Urban
|Biglietti
|6 feb 2027
|Caserta
Lizard
|Biglietti
|11 feb 2027
|Torino
Hiroshima
|Biglietti
|12 feb 2027
|Torino
Hiroshima
|Biglietti
|26 feb 2027
|Padova
Pedro
|Biglietti
|27 feb 2027
|Trieste
Teatro Miela
|Biglietti
|6 mar 2027
|Quartucciu (CA)
Cuevarock
|Biglietti
|11 mar 2027
|Palermo
Candelai
|Biglietti
|12 mar 2027
|Palermo
Candelai
|Biglietti
|13 mar 2027
|Messina
Retronoveau
|Biglietti
|19 mar 2027
|Bari
Casa delle Arti
|Biglietti
|20 mar 2027
|Bari
Casa delle Arti
|Biglietti
The Zen Circus: come funziona la scaletta scelta dal pubblico
Con E allora FATE VOI TOUR 2027, i The Zen Circus affidano direttamente agli spettatori la scelta del repertorio.
Le votazioni sono già aperte sul sito ufficiale della band e permettono di selezionare i brani che entreranno nella scaletta di ciascuna data. Il repertorio potrà quindi cambiare da un concerto all’altro in base alle preferenze espresse dal pubblico.
Il meccanismo accompagna il ritorno del gruppo nei club, dopo un periodo dedicato a concerti in spazi più grandi e festival.
Biglietti e prevendite del tour 2027
I biglietti per i concerti dei The Zen Circus sono già disponibili in prevendita attraverso il sito ufficiale della band, indicato anche nella tabella delle date.
Non sono stati comunicati nel materiale stampa i prezzi dei singoli concerti.
Foto: Ilaria Magliocchetti Lombi
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