Luk3 ha presentato dal vivo Elettrica, il suo nuovo singolo, nel concerto sold out del 12 ottobre 2026 ai Magazzini Generali di Milano, la serata in cui ha annunciato anche il tour 2027. Il brano uscirà per Triggger/Atlantic/Warner Music e la data di pubblicazione non è ancora stata comunicata.

Il singolo arriva dopo Melodrammatica, il duetto con Cristina Lora che è uscito il 5 giugno 2026 e che i lettori di All Music Italia hanno scelto come Canzone dell’Estate, e dopo la versione in spagnolo, uscita il 25 settembre.

I versi di Elettrica cantati ai Magazzini Generali

Ai Magazzini Generali Luk3 ha cantato Elettrica per intero. Nei versi che riportiamo, chi canta parla a una persona e ne racconta l’effetto: “come i tuoi occhi nei miei”, “le tue mani paradisiache”, e poi “mi porti al limite”.

Poi passa ai gesti di quella persona: “Fai l’indifferente”, “ripassi il lip gloss”, “col tacco dieci in pelle”. E osserva: “ti piaci diva, bambolina”, “un po magnetica”, fino a “se ti sfiori l’America”, che richiama America di Gianna Nannini.

Poi c’è un’immagine sola, ripetuta quattro volte: “L’aria si fa elettrica, elettrica, elettrica”. È la parola che dà il titolo al brano.

Il Luk3 Live Tour 2027 ha quattro date: si parte il 13 aprile dall’Off Topic di Torino, con Roma il 18 aprile e Pozzuoli il 19, e si chiude il 10 ottobre 2027 ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti sono in vendita su TicketOne dal 13 ottobre.

Testo di Elettrica di Luk3

A seguire una parte del testo del nuovo singolo in uscita prossimamente.

Come i tuoi occhi nei miei

le tue mani

paradisiache

mi porti al limite

Fai l’indifferente

ripassi il lip gloss

col tacco dieci in pelle

ti piaci diva, bambolina

e un po magnetica

se ti sfiori l’America

L’aria si fa elettrica, elettrica, elettrica

L’aria si fa elettrica, elettrica, elettrica

L’aria si fa elettrica, elettrica, elettrica

L’aria si fa elettrica, elettrica, elettrica

Il testo integrale sarà disponibile con l’uscita del brano.

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Foto: Instagram Luk3