Luk3 annuncia il Luk3 Live Tour 2027: quattro concerti, dal 13 aprile all’Off Topic di Torino al 10 ottobre ai Magazzini Generali di Milano. Le date sono in vendita su TicketOne dalle 16 del 13 ottobre.

L’annuncio arriva dopo il concerto del 12 ottobre ai Magazzini Generali di Milano e mentre il nuovo singolo Elettrica è in arrivo. Luk3 ha pubblicato da poco, il 25 settembre, la versione in spagnolo di Melodrammatica con Cristina Lora.

Luk3 concerti 2027: le date del tour

Luk3 · Luk3 Live Tour 2027 Data Città Biglietti 13 apr 2027 TORINO

Off Topic Biglietti

dal 13 ott, ore 16 18 apr 2027 ROMA

Largo Venue Biglietti

dal 13 ott, ore 16 19 apr 2027 POZZUOLI (NA)

Duel Club Biglietti

dal 13 ott, ore 16 10 ott 2027 MILANO

Magazzini Generali Biglietti

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Il nuovo tour di Luk3

Il tour del 2027 riparte da due locali che Luk3 conosce già: il Largo Venue di Roma, dove aveva fatto sold out il 30 settembre 2025, e il Duel Club, tappa del tour 2025.

A Milano passa dalla Santeria Toscana, dove nel 2025 aveva fatto sold out il 2 e 3 ottobre, ai Magazzini Generali, dove si è esibito il 12 ottobre 2026 e dove torna per l’ultima data, il 10 ottobre 2027.

Luk3 dopo Amici 24: l’EP Diciotto e il duetto Melodrammatica

Luk3, nome d’arte di Luca Pasquariello, ha partecipato ad Amici 24 senza arrivare in finale. Dopo il programma ha pubblicato l’EP Diciotto, il più venduto tra quelli lanciati dopo l’edizione 24 del talent, e i singoli L’ultimo ballo e Slalom.

Il 5 giugno 2026 è uscita Melodrammatica, il duetto con Cristina Lora che i lettori di All Music Italia hanno scelto come Canzone dell’Estate 2026. Il tour 2025 aveva toccato Roma, Milano, Bari e Napoli.

La scaletta del Luk3 Live Tour 2027

La scaletta sarà pubblicata subito dopo il concerto del 13 aprile 2027, quando il tour parte dall’Off Topic di Torino.

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Foto: ufficio stampa