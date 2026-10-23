Luk3 presenta il nuovo singolo Elettrica: “È l’inizio di un nuovo capitolo”
Il cantante racconta "Elettrica", scritta in un camp al mare d'inverno, il nuovo corso ispirato ai performer dei primi anni 2000 e l'album in lavorazione.
di Lorenza Ferraro ·
Luk3 pubblica venerdì 23 ottobre il nuovo singolo Elettrica per DMB / TRIGGGER / Atlantic Records Italy (Warner Music Italy). Lo ha presentato in anteprima nel concerto sold-out del 12 ottobre ai Magazzini Generali di Milano.
Nell’intervista Luk3 racconta la nascita del brano, scritto in un camp al mare d’inverno, la nuova direzione musicale ispirata ai performer dei primi anni 2000 e l’album a cui sta lavorando.
Intervista a Luk3: il 2026 e la nascita di “Elettrica”
Com’è andato il tuo 2026, fra l’estate di Melodrammatica e i Magazzini Generali sold-out?
È stato un 2026 pieno di belle cose. Mi sono divertito a fare musica e mi sono divertito ai Magazzini, ed è stato molto bello rincontrare le persone che mi seguono.
Spero di poter lavorare bene a tanta nuova musica e che adesso vada bene Elettrica, il nuovo singolo.
Che cosa ha fatto nascere Elettrica?
Sicuramente l’amicizia con i miei autori e i miei produttori ha reso tutto molto più semplice e naturale.
Abbiamo scritto questo pezzo durante un camp, eravamo al mare d’inverno. Di quei giorni è stato il pezzo che è nato in maniera più semplice e naturale.
Al centro del brano ci sono sonorità elettroniche e il vocoder. È una parentesi di sperimentazione o l’inizio di un nuovo capitolo?
Sicuramente è l’inizio di un nuovo capitolo. Stiamo facendo tanti ascolti diversi e, secondo me, stiamo trovando una quadra sempre più specifica, più dritta, che mi affascina molto.
Deve tanto alla musica dei primi anni 2000, quindi ad artisti come Justin Bieber, Justin Timberlake e Chris Brown. Insomma, tutti i performer di quegli anni. Spero di riuscire a inseguire al meglio questa direzione.
Teen idol, R&B e il debutto dal vivo di “Elettrica”
Di te si è parlato spesso come di un teen idol. È una categoria che ti fa sentire a tuo agio o ti sta stretta?
No, assolutamente, è qualcosa che mi piace. Credo che la categorizzazione avvenga in maniera molto naturale e che vada lasciata fare al pubblico.
Io inseguo quello che mi piace fare in studio e portare sul palco. Non è assolutamente una cosa che mi sta stretta. Anzi, mi piace.
Oltre al pop c’è l’R&B americano di fine anni ’90 e inizio 2000. Quali artisti hanno ispirato il brano e questa nuova direzione?
Sicuramente quelli che citavo prima e più in generale i performer, la cui musica veniva dall’R&B: un mondo che mi affascina molto.
Hai presentato Elettrica in anteprima sul palco dei Magazzini Generali. Com’è stata la reazione del pubblico?
Ero molto concentrato sulla mia esibizione, però sentivo che cantavano già molto forte il ritornello e questo mi ha gasato molto in quel momento.
Credo sia un pezzo che possa piacere e che possa soprattutto raccontare bene il cambiamento.
I fan, i Magazzini Generali e il consiglio al Luk3 di Amici
Che rapporto hai costruito in questi anni con il tuo pubblico?
Un rapporto sicuramente di condivisione attraverso la musica, che è la cosa più bella, e anche attraverso un’evoluzione legata principalmente alla musica, ma anche a una crescita personale.
A me piace molto il concetto di crescere con il mio pubblico. Ho iniziato prestissimo, quindi è molto bello che possano vedere ed essere parte di tutte le fasi della mia vita e della mia musica.
C’è un ricordo di quel live ai Magazzini che porterai sempre con te?
In generale, è stato un insieme di tante belle emozioni. Ricordo degli attimi in cui ho guardato le persone, quello che mi circondava, senza prestare tanta attenzione a quello che stavo facendo. In quei momenti ho realizzato che stavo facendo una cosa bella, che mi divertiva.
Ci sono stati proprio dei momenti in cui mi sono lasciato andare e ho pensato solo ad accogliere tutte le emozioni che il pubblico mi stava restituendo.
Cosa diresti oggi al Luk3 di Amici?
Di continuare a inseguire al 100% quello in cui crede e di non farsi spaventare dal crescere troppo in fretta. Il percorso ha delle fasi e c’è bisogno di rispettare l’età che ho, senza fare pensieri da adulto, pensieri che, paradossalmente, facevo di più qualche tempo fa.
Il tour 2027, l’album e le collaborazioni
Dal palco dei Magazzini hai annunciato un tour nuovo. Cosa dobbiamo aspettarci?
È un po’ lontano, però sicuramente sarà uno show sempre più completo, a cui avrò potrò lavorare per più tempo. Quindi, spero di poter crescere in tutti gli ambiti.
Sicuramente ci sarà tanto divertimento, tanto show. Di fatto, sto procedendo in una direzione che si avvicina sempre di più a quella del performer.
Stai già lavorando a un album o a un EP, oppure ti stai concentrando sulle singole canzoni?
Sto lavorando a tanta nuova musica e sì, sto lavorando anche a un album. Non vedo l’ora di poter rendere le persone che mi seguono partecipi della mia nuova musica.
Se potessi scegliere, con chi vorresti collaborare in un futuro più o meno prossimo?
Io volo sempre molto in alto. Ovviamente sono collaborazioni impossibili. Però lo dico: mi piacerebbe collaborare con Justin Bieber.
Il Luk3 Live Tour 2027 parte il 13 aprile dall’Off Topic di Torino e si chiude il 10 ottobre ai Magazzini Generali di Milano, con biglietti su TicketOne: tutte le date del tour.
Quanto AMI Luk3?
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Foto di Danijel Cvijic