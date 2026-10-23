C’è un ricordo di quel live ai Magazzini che porterai sempre con te?

In generale, è stato un insieme di tante belle emozioni. Ricordo degli attimi in cui ho guardato le persone, quello che mi circondava, senza prestare tanta attenzione a quello che stavo facendo. In quei momenti ho realizzato che stavo facendo una cosa bella, che mi divertiva.

Ci sono stati proprio dei momenti in cui mi sono lasciato andare e ho pensato solo ad accogliere tutte le emozioni che il pubblico mi stava restituendo.