LUK3 aggiunge due date al tour: il cantautore di Amici 24 live a Bari e Napoli

LUK3, tra i protagonisti di Amici 24 e già autore dell’EP più venduto tra quelli lanciati nell’ultima edizione del talent, continua la sua corsa dal palco allo streaming. Dopo il sold out delle prime date annunciate a Roma e Milano, il giovane cantautore aggiunge due nuovi appuntamenti al suo tour.

LUK3 in tour: nuove date a Bari e Napoli

Dopo aver registrato il tutto esaurito il 30 settembre al Largo Venue di Roma e il 2 e 3 ottobre alla Santeria Toscana di Milano, LUK3 porterà il suo mondo musicale anche a Bari e Napoli:

15 ottobre – Demodé Club, Bari

16 ottobre – Duel Club, Napoli





Da Diciotto al live

Per la prima volta LUK3 porterà dal vivo la sua musica e i brani di Diciotto (DMB/Trigger, distribuzione ADA/Warner).

Nei suoi sei brani, Diciotto esplora emozioni e contraddizioni della Generazione Z. Dal singolo virale Bianca-Prada a Parigi in motorino e Valentine, passando per Piangi e Roma lo sa, fino a Canzoncine, brano vincitore del Premio Lunezia, ogni brano è uno specchio delle sfumature adolescenziali.