26 Agosto 2025
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Amici
26 Agosto 2025

Amici 24: vendite al minimo storico. La crisi di un format, quello del talent, che necessità di uno scossone

I numeri sono in calo rispetto allo scorso anno e anni luce distanti dalle edizioni precedenti

Amici di Massimiliano Longo
I cantanti di Amici 24 e i numeri di vendita dei loro album
Amici 24 album vendite: a tre mesi dalla fine del programma, i numeri raccontano un crollo verticale, al punto che – sommando tutte le copie vendute dai cantanti in gara quest’anno, tra streaming e dischi fisici – si raggiungerebbe a malapena la soglia simbolica delle 25.000 copie. Un disco d’oro. Ma cumulativo.

Un dato allarmante se si considera che tutti hanno sfruttato il classico “giro” instore, decine di date in tutta Italia dove, acquistando il disco, si accedeva all’incontro con l’artista per foto e autografo. Eventi che spingono i fan a comprare anche più di una copia. Eppure…

Dopo 8 mesi di esposizione televisiva quotidiana su Canale 5, i protagonisti di Amici 24 non sfondano né nel fisico, né nello streaming. Nemmeno il supporto delle playlist di Spotify, ormai consueto in tutte le più importanti playlist per i cantanti usciti dal talent, è bastato a cambiare il risultato.

Volete scoprire i numeri di questa edizione, le copie vendute? Cliccate in basso su continua.

