Eddie Brock annuncia l’Amarsi Tour 2026: tutte le date live

Eddie Brock annuncia l’AMARSI TOUR 2026, il suo primo viaggio live in Italia dopo il debutto sanremese con Avvoltoi. Il tour parte il 26 marzo da Milano e tocca club e festival estivi fino ad agosto, confermando la passione dell’artista classe ’97 per i palchi italiani.

Eddie Brock AMARSI TOUR 2026: le date dei concerti

26 marzo 2026 – Santeria Toscana – Milano

29 marzo 2026 – Largo Venue – Roma

3 aprile 2026 – Duel Club – Napoli

4 aprile 2026 – ECS Dogana – Catania

25 giugno 2026 – Anfiteatro delle Cascine – Firenze

5 luglio 2026 – Arena Campo Marte, Brescia Summer Music – Brescia

7 luglio 2026 – Belvedere di San Leucio – Caserta

30 luglio 2026 – Parco Gondar, Oversound Music Festival – Gallipoli (LE)

2 agosto 2026 – Piazza Cavour, Dorico Festival – Ancona

4 agosto 2026 – Porto Turistico, Zoo Music Fest – Pescara

18 agosto 2026 – Piccolo Parco Urbano – Bagheria (PA)

22 agosto 2026 – Arena della Regina – Cattolica (RN)

Il nuovo tour di Eddie Brock

Il calendario conferma la centralità della dimensione live nel progetto di Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, che passa dai club primaverili ai festival estivi. Dopo l’uscita di Amarsi è la rivoluzione (Deluxe) il 6 marzo, l’artista romano porta sul palco i nuovi inediti insieme a classici come Non è mica te, certificato Disco d’Oro. È il primo tour ufficiale, un passo naturale dopo Sanremo 2026 e il successo virale sui social.

L’annuncio del tour

Eddie Brock ha svelato le date oggi, 23 marzo 2026, direttamente dal suo comunicato ufficiale, con link alla cartella stampa. L’annuncio arriva a ridosso della data d’avvio, segno di un progetto pronto a partire con energia dal palco della Santeria Toscana.

I numeri di Eddie Brock

Eddie Brock ha conquistato 27,6 milioni di streaming su Spotify con Non è mica te, Disco d’Oro FIMI, e ha debuttato con Amarsi è la rivoluzione (Deluxe) al 10° posto nelle classifiche vinili FIMI. A Sanremo ha duettato con Fabrizio Moro su Portami via nella serata Cover, consolidando il passaggio dal rap urbano al pop maturo sotto Sangita Records e Atlantic Records Italy.

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Foto di copertina: Antonio De Masi