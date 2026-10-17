Fast Animals and Slow Kids, due concerti a Milano e sette titoli che incuriosiscono
Il gruppo torna sul palco dopo oltre un anno e pubblica una lista di brani che lascia aperte alcune domande.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
I Fast Animals and Slow Kids tornano in concerto il 21 ottobre 2026 con due live all’Arci Bellezza di Milano. La band ha scelto un doppio appuntamento, alle 19:30 e alle 21:30, per riprendere l’attività dal vivo e lasciare intravedere l’arrivo di nuova musica.
Sono passati due anni dalla pubblicazione di Hotel Esistenza, uscito nell’ottobre 2024, e poco più di un anno dall’ultimo tour. Per annunciare il ritorno, il gruppo ha riattivato i propri canali social condividendo soltanto il luogo, gli orari e una lista di sette titoli.
Proprio quest’ultimo dettaglio ha attirato l’attenzione: la scaletta pubblicata sembra anticipare materiale inedito, anche se al momento non sono stati comunicati né un nuovo album né una data di uscita.
Fast Animals and Slow Kids: i concerti a Milano del 21 ottobre 2026
I due set si terranno nella stessa serata all’Arci Bellezza, in via Giovanni Bellezza 16/A a Milano. I biglietti sono distribuiti attraverso DICE.
|Data
|Città
|Biglietti
|21 ott 2026
|Milano
Arci Bellezza · ore 19:30
|DICE
|21 ott 2026
|Milano
Arci Bellezza · ore 21:30
|DICE
La scaletta anticipata dai Fast Animals and Slow Kids
Insieme all’annuncio dei concerti, i Fast Animals and Slow Kids hanno condiviso una lista di sette titoli. Sei sono leggibili, mentre l’ultimo è parzialmente nascosto dagli asterischi.
La lista pubblicata dalla band è la seguente:
|#
|Brano
|1
|Vita sperduta
|2
|Come un animale
|3
|Festa
|4
|Cosa ci direbbe
|5
|Non potrei mai
|6
|Animali notturni
|7
|I*** ****e
Non è ancora chiaro se tutti i titoli saranno effettivamente eseguiti durante i due concerti o se la lista costituisca soprattutto un’anticipazione del prossimo progetto discografico.
La formazione resta quella composta da Aimone Romizi (voce e chitarra), Alessio Mingoli (batteria e seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre).
I concerti milanesi potrebbero quindi essere la prima occasione per ascoltare i nuovi brani e conoscere i prossimi programmi della band.
Foto: Tommaso Piscitelli
Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia