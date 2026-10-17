I Fast Animals and Slow Kids tornano in concerto il 21 ottobre 2026 con due live all’Arci Bellezza di Milano. La band ha scelto un doppio appuntamento, alle 19:30 e alle 21:30, per riprendere l’attività dal vivo e lasciare intravedere l’arrivo di nuova musica.

Sono passati due anni dalla pubblicazione di Hotel Esistenza, uscito nell’ottobre 2024, e poco più di un anno dall’ultimo tour. Per annunciare il ritorno, il gruppo ha riattivato i propri canali social condividendo soltanto il luogo, gli orari e una lista di sette titoli.

Proprio quest’ultimo dettaglio ha attirato l’attenzione: la scaletta pubblicata sembra anticipare materiale inedito, anche se al momento non sono stati comunicati né un nuovo album né una data di uscita.

Fast Animals and Slow Kids: i concerti a Milano del 21 ottobre 2026

I due set si terranno nella stessa serata all’Arci Bellezza, in via Giovanni Bellezza 16/A a Milano. I biglietti sono distribuiti attraverso DICE.

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS · LIVE 2026 Data Città Biglietti 21 ott 2026 Milano

Arci Bellezza · ore 19:30 DICE 21 ott 2026 Milano

Arci Bellezza · ore 21:30 DICE

La scaletta anticipata dai Fast Animals and Slow Kids

Insieme all’annuncio dei concerti, i Fast Animals and Slow Kids hanno condiviso una lista di sette titoli. Sei sono leggibili, mentre l’ultimo è parzialmente nascosto dagli asterischi.

La lista pubblicata dalla band è la seguente:

# Brano 1 Vita sperduta 2 Come un animale 3 Festa 4 Cosa ci direbbe 5 Non potrei mai 6 Animali notturni 7 I*** ****e

Non è ancora chiaro se tutti i titoli saranno effettivamente eseguiti durante i due concerti o se la lista costituisca soprattutto un’anticipazione del prossimo progetto discografico.

La formazione resta quella composta da Aimone Romizi (voce e chitarra), Alessio Mingoli (batteria e seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre).

I concerti milanesi potrebbero quindi essere la prima occasione per ascoltare i nuovi brani e conoscere i prossimi programmi della band.

Foto: Tommaso Piscitelli

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