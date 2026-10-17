Scimmie ovunque, il nuovo album di inediti di Paolo Jannacci, è uscito venerdì 16 ottobre 2026 in vinile e in digitale. Il disco, pubblicato da Ala Bianca Records e distribuito da Warner/Fuga, segna il ritorno dell’artista dopo sei anni.

Il 3 novembre Jannacci sarà in concerto a Roma, nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con lo spettacolo JANNACCI ARRENDITI! LA CITTÀ ASCOLTA.

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Il significato di Scimmie ovunque: critica sociale e ironia

Scimmie ovunque ha undici brani con testi ironici e poetici, sonorità immediate e melodie orecchiabili e ricche di groove: un progetto pop-cantautorale che unisce la tradizione ereditata da Enzo Jannacci a una produzione attuale.

Il disco racconta le fragilità e le contraddizioni del presente, alternando temi più duri e momenti di leggerezza. Ci sono il femminicidio, le morti sul lavoro e il politicamente corretto, a cui si affiancano storie d’amore e una dedica intima al padre.

“Per raggiungere un risultato puoi metterci tanto o poco tempo ma il succo è che ti devi sentire in armonia con le storie che racconti e come le racconti. Io ci ho messo sei anni per tornare ad abbracciare tutti con le mie storie e la mia musica”, afferma Paolo Jannacci.

“In Scimmie ovunque ogni scimmia rappresenta il mio riflesso e le mie debolezze di essere umano, ma spesso un racconto diventa catarsi e può essere uno stimolo per migliorarsi, specialmente per chi è più intelligente di me”, aggiunge. Sul titolo è chiaro: “Scimmie ovunque perché bisogna anche ridere, sorridere dei guai e prendersi in giro”.

Le collaborazioni dell’album

Nell’album ci sono la cover di Due gelati di Enzo Jannacci e due collaborazioni. Con Elio canta Politically topless, brano in radio e in digitale, Golden Song delle nostre pagelle del 2 ottobre.

Con Stefano Massini c’è L’uomo nel lampo, canzone sulle morti sul lavoro presentata al Festival di Sanremo 2024, dove i due artisti sono stati ospiti.

La tracklist di Scimmie ovunque

# Titolo LATO A 1 La faccenda dell’ammazzo 2 Respirare ancora 3 Politically topless feat. Elio 4 La rosa e il fiorista 5 Scimmie ovunque 6 Due gelati (di Enzo Jannacci) LATO B 7 Il mercato nero degli abbracci 8 L’uomo nel lampo con Stefano Massini 9 Enzo, l’incrocio e tutto il resto 10 Il giorno prima 11 E allora venne il momento

Lo spettacolo all’Auditorium di Roma

I brani del nuovo album saranno presentati dal vivo il 3 novembre nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma con lo spettacolo JANNACCI ARRENDITI! LA CITTÀ ASCOLTA, prodotto da Bubba Music. Il concerto inizia alle 20:00.

In scaletta ci sono i brani del nuovo album e quelli di Paolo Conte, Luigi Tenco ed Enzo Jannacci, alternati a dialoghi e monologhi scritti con l’amico Paolo Re. Sul palco l’artista è affiancato dalla sua storica band: Stefano Bagnoli (batteria e percussioni), Marco Ricci (basso elettrico) e Daniele Moretto (tromba, flicorno e cori).

Chi è Paolo Jannacci

Paolo Jannacci, figlio di Enzo Jannacci, nasce a Milano il 5 settembre 1972. A sei anni si avvicina alla musica e nel 1988 si propone come musicista professionista. Dal 1991 prende parte ai progetti teatrali del padre e dal 1994 suona e produce gli album del padre.

Collabora con Dario Fo, Paolo Conte, Chico Buarque, Ornella Vanoni, Claudio Bisio, Massimo Ranieri, J-Ax e gli 883, distinguendosi anche come direttore d’orchestra. Nel 2002 pubblica il primo album, Notes, che lo afferma nel jazz italiano, seguito da Tape 1, Allegra, Trio, Hard Playing e altri.

Il debutto da cantautore arriva nel 2019 con Canterò (Ala Bianca Records), con ospiti come Michele Serra, J-Ax, Claudio Bisio e i Two Fingers. Nel 2020 è al Festival di Sanremo con la ballata Voglio parlarti adesso.

Ha composto le colonne sonore dei film Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi, Papà dice messa di Renato Pozzetto, Mi fido di te di Massimo Venier e Almeno tu nell’universo di Luca Biglione.

Nel 2023 collabora al docufilm Enzo Jannacci – Vengo anch’io di Giorgio Verdelli, presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e pubblica Ecco tutto qui con Enzo Gentile (Hoepli).

Torna a Sanremo da ospite nel 2024 con Stefano Massini e nel 2026, nella serata delle cover, con J-Ax, con cui canta E la vita, la vita insieme al gruppo della Ligera.

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Foto di Galbiati