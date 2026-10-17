Prato fiorito è il nuovo singolo dei Te quiero Euridice, uscito venerdì 16 ottobre 2026 per Artist First/Futura Dischi. Il brano, insieme al precedente Una regola, anticipa Geografie, il nuovo EP in uscita il 6 novembre.

Il significato di Prato fiorito

Con Prato fiorito il duo, formato da Bri (Elena Brianzi) e Pitti (Pietro Malacarne), esplora nuove direzioni nella scrittura e nella ricerca sonora. Il brano è costruito su atmosfere essenziali, immagini evocative e contrasti, per raccontare la difficoltà di lasciar andare un legame anche quando sembra non esserci più un punto d’incontro.

“Prato fiorito segna per noi un cambio di direzione, sia nel testo sia nella musica. Abbiamo cercato atmosfere più essenziali e una scrittura fatta di immagini e contrasti. Il brano parla di un legame difficile da lasciare andare, anche quando sembra che non ci sia più un punto d’incontro”, raccontano i Te quiero Euridice.

“Dal punto di vista musicale, avevamo voglia di sperimentare e di cercare qualcosa di nuovo, costruendo un’identità sonora diversa da quella dei brani precedenti. Crediamo che questo cambiamento emerga chiaramente all’ascolto”, aggiungono.

Verso il nuovo EP Geografie

Con l’EP Geografie, in uscita il 6 novembre, i Te quiero Euridice inaugurano una nuova fase del loro percorso e conservano la dimensione intima e quotidiana che contraddistingue la loro scrittura.

Dopo Sistemi lineari e il tour che li ha portati a incontrare pubblici e città diverse, Bri e Pitti tornano al centro delle canzoni per raccontare ciò che cambia, ciò che resta e ciò che bisogna imparare a lasciare andare.

Chi sono i Te quiero Euridice

I Te quiero Euridice sono Bri e Pitti, entrambi classe 1998. Si incontrano in un liceo della Pianura Padana e da lì non smettono più di scrivere canzoni insieme. Nel 2021 esce Sempre qui, il loro album d’esordio per Peermusic Italy.

Seguono anni di palchi e concerti, anche con il locale mezzo vuoto, e le finali di Musicultura e Bologna Musica d’Autore del 2022. Nel 2025 entrano nel roster di Futura Dischi e incontrano il produttore Matteo Domenichelli.

Nell’autunno 2025 esce l’EP Sistemi lineari, seguito da un tour nei circoli e nei club di tante città italiane fino all’estate successiva. A settembre 2026 arriva il singolo Una regola, il primo ad anticipare Geografie.