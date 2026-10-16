Sofia Panizzi, attrice e cantante romana di 28 anni, debutta nella musica con Diluvio, il suo primo singolo uscito venerdì 16 ottobre 2026. Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Salvatore De Chirico, co-sceneggiatore del film L’Estranea, diretto da Paolo Strippoli e designato a rappresentare l’Italia agli Oscar 2027.

Il significato di Diluvio

Diluvio nasce dall’idea che in ogni persona convivano molte versioni di sé: quella che si mostra agli altri, quella che si vorrebbe essere e quelle che spesso si sceglie di nascondere. Tra leggerezza ed esplosioni emotive, il brano racconta il rapporto con sé stessi, fatto di amore e conflitto, fragilità e accettazione.

Il titolo allude a una piena emotiva che non cancella le sfumature di una persona e le porta tutte in superficie, invitando a imparare a convivere con le proprie molteplici parti.

Il videoclip di Diluvio

Il videoclip ufficiale, diretto da Salvatore De Chirico, traduce in immagini la complessità emotiva del brano. Attraverso variazioni di luce, colore e texture, il volto e il corpo dell’artista si trasformano in paesaggi emotivi in continua mutazione.

Identità diverse, anche contraddittorie, si incontrano e si sovrappongono nel ritratto intimo e frammentato di una giovane donna. Il montaggio le mette in dialogo, lasciandole contaminarsi e confondersi.

I crediti del brano

Il testo è di Sofia Panizzi, Enrico Errani e Alberto Cazzola. Le musiche sono di Sofia Panizzi e Claudio Marciano, che firma anche la produzione musicale.

Il brano è stato registrato al Donkey Studio di Medicina (BO), mentre mix e master sono di Igor Delucca al Rec39 Studio di Zola Predosa (BO).

Chi è Sofia Panizzi

Sofia Panizzi ha un percorso tra cinema, teatro e musical e una passione per la musica che l’accompagna da sempre. È nel cast dei film Te l’avevo detto di Ginevra Elkann e Finalmente l’alba di Saverio Costanzo e tra i protagonisti del musical Aggiungi un posto a tavola.

Foto di Andrea Mete