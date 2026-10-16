Invicta è il nuovo singolo di Smash Brown, prodotto da Kaizén e uscito martedì 13 ottobre 2026. Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale in bianco e nero diretto da Francesca Ramini.

Il significato di Invicta: dalla fatica del lavoro all’immobilità sociale

Invicta, dal latino “non vinta”, riassume il messaggio del pezzo: il punto non è vincere contro qualcuno, ma non consegnargli la possibilità di scegliere. Il brano racconta il momento in cui ci si accorge che la strada intrapresa non coincide con la propria volontà.

In Invicta la provenienza non viene nascosta: ci sono la paga minima, la malta, il cantiere e la fatica di chi guadagna la pagnotta “nove ore a volta”. L’artista non vuole condannare il lavoro manuale, ma mostrare come l’origine familiare incida ancora sulle possibilità di accesso ai percorsi accademici e professionali.

Secondo il Rapporto annuale 2026 dell’ISTAT, tra i 25-34enni i cui genitori non hanno il diploma solo il 12,8% raggiunge un titolo di studio terziario. Se almeno un genitore è laureato, il 64,7% dei figli è laureato.

La frustrazione e il timore di non riuscire a trasformare una vocazione in una possibilità effettiva attraversano la scrittura. “Invicta è nato per risvegliare i cervelli”, racconta l’artista.

“Per parlare a una massa che è stata convinta a non pensare più, assuefatta, quasi anestetizzata. Volevo fare un brano che rompesse, che desse fastidio, che mettesse in discussione un sistema che troppo spesso ci abitua a diventare ciò che ci viene richiesto di essere”, aggiunge.

La domanda che il singolo pone è quanto costi continuare ad ascoltarsi quando la vita sembra suggerire che sarebbe molto più semplice smettere. La frustrazione nasce dentro le case, nelle famiglie e nelle aspettative sociali.

Il videoclip di Invicta

Il protagonista del videoclip è un bambino di cui non viene mai mostrato il volto. Potrebbe essere l’artista stesso o uno dei ragazzi ai quali oggi viene chiesto di adattarsi ancora prima di avere scoperto a cosa.

Alla fine il bambino impicca un pupazzo, la figura di un corpo mosso da altri, al quale qualcuno assegna gesti, direzione e destino. A morire non è l’uomo che sarà, ma la sagoma che qualcun altro aveva già deciso che sarebbe diventato.

Il gesto è il momento in cui ci si accorge dei condizionamenti esterni: prima di costruire una vita diversa occorre almeno rendersi conto dei fili che la sostengono.

“Questo brano rappresenta la ribellione interiore che mi accompagna da quando ne ho memoria. Vorrei che soprattutto le nuove generazioni capissero che sentirsi diversi, non riconoscersi nel gruppo o non riuscire ad adattarsi a ciò che sembra già stabilito non è necessariamente qualcosa di cui avere paura”, conclude Smash Brown.

Chi è Smash Brown

Alem Toniazzo, in arte Smash Brown, è un rapper classe 1989 cresciuto nel Vicentino, figlio di operai. A tredici anni scrive i primi testi e il rap diventa il luogo in cui tradurre quello che vede intorno a sé: il lavoro, le aspettative, il senso di appartenenza.

Circa dieci anni fa, durante un lavoro in cantiere, una trave gli cade addosso e l’incidente gli costa l’amputazione parziale di un piede. Da quel momento comincia a prendere davvero sul serio la musica.

Nel 2016 fonda i DNrimA con il fratello Christian, tra palchi, contest e vittorie. Nel 2024 inizia la carriera da solista e abbandona Alem come nome d’arte: pensa a Smash Bronson, ma il produttore Kaizén, quasi per una svista verbale, gli restituisce Smash Brown.

Smash richiama “The Smash”, il nome che il pugile Donovan “Razor” Ruddock ha dato al suo colpo più celebre, mentre Brown ricorda Primo Brown, voce dei Cor Veleno, e James Brown. È anche un colore scuro senza essere nero, come la sua musica: cupa senza usare l’oscurità come maschera, dura senza rinunciare alla profondità.