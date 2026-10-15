I Music Awards 2027 tornano all’Arena di Verona il 17 e 18 settembre, con due serate dedicate agli artisti italiani premiati per i risultati di dischi e live nei dodici mesi precedenti. La prevendita dei biglietti è partita giovedì 15 ottobre alle 18 su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Le date cadono di venerdì e sabato, come nel 2026, ma un giorno prima sul calendario: la ventesima edizione, con 45 artisti annunciati, era andata in scena il 18 e 19 settembre. Le due serate del ventennale avevano fatto il tutto esaurito.

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In tv avevano totalizzato 2,21 milioni di telespettatori su Rai1 il 18 settembre, con il 18,7% di share, e 2,22 milioni il 19, con il 20,5%: più di 4 milioni sommando le due serate.

Biglietti Music Awards 2027: TicketOne e punti vendita abituali

Data Luogo Biglietti Venerdì 17 settembre 2027 Arena di Verona Biglietti Sabato 18 settembre 2027 Arena di Verona Biglietti

All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Dal 2007 più di 600 artisti e oltre 1.000 premi

Dal 2007 a oggi i Music Awards hanno premiato più di 600 artisti con oltre 1.000 riconoscimenti, assegnati in base alle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE. Nel 2026 i riconoscimenti delle due serate andavano dagli album e dai singoli certificati ai premi per i live.