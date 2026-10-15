Music Awards 2027 tornano all’Arena di Verona il 17 e 18 settembre
Il ventennale del 2026 ha totalizzato più di 4 milioni di telespettatori su Rai1 nelle due serate.
di All Music Italia ·
I Music Awards 2027 tornano all’Arena di Verona il 17 e 18 settembre, con due serate dedicate agli artisti italiani premiati per i risultati di dischi e live nei dodici mesi precedenti. La prevendita dei biglietti è partita giovedì 15 ottobre alle 18 su TicketOne e nei punti vendita abituali.
Le date cadono di venerdì e sabato, come nel 2026, ma un giorno prima sul calendario: la ventesima edizione, con 45 artisti annunciati, era andata in scena il 18 e 19 settembre. Le due serate del ventennale avevano fatto il tutto esaurito.
In tv avevano totalizzato 2,21 milioni di telespettatori su Rai1 il 18 settembre, con il 18,7% di share, e 2,22 milioni il 19, con il 20,5%: più di 4 milioni sommando le due serate.
Biglietti Music Awards 2027: TicketOne e punti vendita abituali
|Data
|Luogo
|Biglietti
|Venerdì 17 settembre 2027
|Arena di Verona
|Biglietti
|Sabato 18 settembre 2027
|Arena di Verona
|Biglietti
Dal 2007 più di 600 artisti e oltre 1.000 premi
Dal 2007 a oggi i Music Awards hanno premiato più di 600 artisti con oltre 1.000 riconoscimenti, assegnati in base alle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE. Nel 2026 i riconoscimenti delle due serate andavano dagli album e dai singoli certificati ai premi per i live.