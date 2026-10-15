Giuse The Lizia torna con “Guardia del corpo”, il nuovo singolo in uscita a mezzanotte che anticipa “MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso)”, il prossimo album del cantautore atteso il 30 ottobre. Il brano racconta la difficoltà di abituarsi all’assenza di una persona che per tanto tempo ha rappresentato un punto di riferimento e una forma di protezione emotiva.

L’uscita arriva mentre Giuse The Lizia si prepara ad aprire un nuovo capitolo del suo percorso musicale, dopo i singoli “Istruzioni”, “Su x giù” e “Los Angeles”. A dicembre, il cantautore porterà le nuove canzoni nei club italiani con l’MDMA Tour, che conta già due date sold out a Roma.

“Guardia del corpo”, il nuovo singolo di Giuse The Lizia

Con “Guardia del corpo”, pubblicato da Maciste Dischi e Warner Records Italy, Giuse The Lizia affronta una delle conseguenze più difficili della fine di una relazione: continuare a cercare qualcuno anche quando non fa più parte della propria vita.

Il cantautore racconta quella sensazione di aver iniziato ad andare avanti per poi ritrovarsi, quasi senza accorgersene, nei luoghi condivisi con la persona che non c’è più. Strade, abitudini e ricordi diventano così occasioni per fare i conti con una mancanza che non scompare semplicemente con il passare del tempo.

«“Guardia del corpo” parla della mancanza di una persona che non fa più parte della tua vita. È quella fase in cui si pensa di stare andando avanti e poi ci si ritrova di nuovo a cercare quella persona nelle strade e nei posti che si sono condivisi», racconta l’artista.

Il significato del titolo emerge soprattutto nella parte finale del suo racconto: la persona perduta non offriva soltanto compagnia, ma anche una protezione emotiva dalle cose che fanno male. Imparare a stare senza di lei significa quindi abituarsi a una nuova solitudine, senza più quel punto di riferimento a cui affidarsi.

Giuse The Lizia avvistato a Milano con alcune guardie del corpo

Il lancio di “Guardia del corpo” è stato anticipato da un’iniziativa nelle strade di Milano. Il giorno precedente all’uscita, Giuse The Lizia è stato avvistato in diverse zone della città accompagnato da alcune guardie del corpo, anticipando così il titolo del brano.

L’immagine si collega direttamente al tema della canzone, che utilizza la figura della guardia del corpo per raccontare una presenza capace di far sentire al sicuro. Quando quella presenza viene meno, anche i luoghi familiari possono assumere un significato diverso.

“MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso)” esce il 30 ottobre

“Guardia del corpo” è l’ultimo singolo che anticipa “MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso)”, il nuovo album di Giuse The Lizia in uscita il 30 ottobre.

Il disco attraversa le contraddizioni di un’età di passaggio, tra il desiderio di costruire il proprio futuro e la paura di non essere abbastanza. È una fase in cui le aspettative personali si scontrano con la sensazione di essere in ritardo, mentre cambiano le priorità e diventa più difficile capire quale direzione prendere.

Il progetto è stato sviluppato e curato nell’arco di tre anni insieme a diversi produttori. Accanto alle incertezze trovano spazio gli errori, i cambi di strada, le relazioni e la possibilità di ricominciare senza avere già tutte le risposte.

L’album sarà disponibile anche in vinile, in una versione standard e in un’edizione con leaflet autografato.

Prima dell’uscita è previsto un appuntamento speciale: il 21 ottobre, al Teatro Filodrammatici di Milano, l’artista presenterà alcuni brani inediti del disco e nuove versioni di canzoni del suo repertorio. Ad accompagnarlo ci saranno la band e un trio d’archi. L’evento sarà riservato a un numero ristretto di fan.

Da “Istruzioni” a “Los Angeles”: i singoli che anticipano il disco

Prima di “Guardia del corpo”, il percorso verso il nuovo album è passato da tre singoli che affrontano momenti diversi della crescita personale.

Con “Istruzioni”, scritto pochi giorni prima della laurea in Giurisprudenza, Giuse The Lizia ha riflettuto su una precarietà che va oltre il lavoro e l’economia, diventando una condizione che attraversa diversi aspetti della vita.

A luglio è arrivato “Su x giù”, una canzone che guarda a una storia d’amore dopo la sua fine, senza trasformarla in un racconto idealizzato della separazione.

A settembre, invece, è uscito “Los Angeles”, scritto insieme a Fulminacci e prodotto da Golden Years. Il brano racconta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, un cambiamento che spesso arriva mentre si è impegnati a fare altro, senza un momento preciso in cui ci si accorge di essere cresciuti.

Con “Guardia del corpo”, il racconto si sposta sulle assenze e sulla difficoltà di ritrovare un equilibrio quando viene meno una presenza diventata parte della quotidianità.

Giuse The Lizia, le date dell’MDMA Tour a dicembre 2026

A dicembre, Giuse The Lizia porterà dal vivo i brani del nuovo album con l’MDMA Tour, organizzato e prodotto da Comcerto e Live Nation. La tournée toccherà sette date in sei città italiane, con i primi due appuntamenti romani già sold out.

1 dicembre 2026 – Roma, Largo Venue (sold out)

– Roma, Largo Venue (sold out) 2 dicembre 2026 – Roma, Largo Venue (sold out)

– Roma, Largo Venue (sold out) 4 dicembre 2026 – Napoli, Duel Club

– Napoli, Duel Club 5 dicembre 2026 – Firenze, Viper Theatre c/o Tenax

– Firenze, Viper Theatre c/o Tenax 10 dicembre 2026 – Milano, Fabrique

– Milano, Fabrique 11 dicembre 2026 – Bologna, Estragon Club

– Bologna, Estragon Club 12 dicembre 2026 – Padova, Hall

I biglietti per le date ancora disponibili si possono acquistare online sui siti di Comcerto e Live Nation.

Chi è Giuse The Lizia

Giuse The Lizia, nome d’arte di Giuseppe Puleo, è un cantautore nato e cresciuto a Bagheria, in provincia di Palermo. La sua musica mescola influenze indie rock e urban, con testi che partono da esperienze personali per raccontare emozioni e situazioni condivise.

Il suo percorso discografico è iniziato nell’aprile 2021 con “Vietnam”, singolo pubblicato da Maciste Dischi e prodotto da Mr Monkey. Nel 2023 è arrivato il primo album, <strong