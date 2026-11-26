Giuse The Lizia pubblica Poveri noi in digitale venerdì 27 novembre per Maciste Dischi / Warner Records Italy. Il nuovo singolo, finora disponibile solo nella versione in vinile dell’album MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso), parte da una storia d’amore finita.

Il significato di Poveri noi di Giuse The Lizia

“L’ispirazione per scrivere Poveri noi mi è venuta pensando a due amici che si sono lasciati dopo tanti anni insieme e si sono ritrovati a dover ricominciare da capo”, spiega il cantautore.

Il brano ripercorre quello che era stato progettato in due e che se ne va con la relazione: i nomi dei figli, i viaggi in tutti i continenti, le promesse, le abitudini e le piccole convinzioni che facevano sembrare quella storia diversa da tutte le altre.

“Mi interessava raccontare quel momento in cui una persona con cui avevi immaginato tutto diventa improvvisamente qualcuno che non fa più parte della tua vita”, prosegue Giuse The Lizia. Andare avanti, nel brano, vuol dire provare a ricostruire una quotidianità diversa, cambiare abitudini e imparare a convivere con un’assenza.

“Nel testo c’è tanta malinconia, ma anche un po’ di ironia, perché quando una storia finisce ci si ritrova a fare i conti con tutte le cose che ci si era immaginati. È una canzone sul cercare di accettare che certe cose finiscono, anche quando una parte di te non è ancora pronta”, aggiunge il cantautore.

MDMA e Poveri noi : nel disco il futuro, nel singolo le relazioni

L’album, uscito il 30 ottobre, affronta il passaggio all’età adulta fra futuro, lavoro, soldi e aspettative, mentre il nuovo singolo si concentra sulle relazioni. Per gli altri brani del disco c’è la nostra pagina con tracklist e significato di MDMA.

Di una persona che non fa più parte della propria vita Giuse The Lizia ha parlato anche in Guardia del corpo, il singolo del 16 ottobre, che racconta la fase in cui si crede di andare avanti e poi si torna a cercare quella persona nei posti condivisi.

MDMA Tour dal 1° dicembre, Roma e Bologna sold out

Giuse The Lizia porterà dal vivo il nuovo album in sette concerti nei club, a partire dal 1° dicembre al Largo Venue di Roma. Sono già sold out le due serate romane e quella dell’11 dicembre all’Estragon Club di Bologna.

Per il calendario completo e i biglietti delle date ancora disponibili c’è la pagina dell’MDMA Tour di Giuse The Lizia.

Credits del brano ▸ Artista · Giuse The Lizia

· Giuse The Lizia ▸ Titolo · Poveri noi

Foto: ufficio stampa Help