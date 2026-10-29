Giuse The Lizia racconta in Monotonia settimane tutte uguali, rese sopportabili dal casino di un’altra persona. È la decima traccia del nuovo album MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso), uscito venerdì 30 ottobre per Maciste Dischi e Warner Records Italy.

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Il significato di Monotonia di Giuse The Lizia

“Monotonia parla del provare a trovare qualcosa di bello anche nella parte più ripetitiva delle nostre giornate. A volte è proprio il casino di un’altra persona a farci stare bene e a rendere meno pesante tutto il resto”, racconta Giuse The Lizia.

“C’è anche la paura di perdere questa cosa e di finire per accontentarsi delle briciole, pur di non stare senza. In fondo, se ogni settimana è uguale alla precedente, almeno facciamo in modo che ci sia qualcuno con cui vale la pena viverle tutte”, aggiunge il cantautore.

La canzone si apre sulla routine: “Non è colpa mia” se “ogni settimana” è uguale alla precedente. Subito dopo chi canta chiede all’altra persona “Giura che rimani” per tutta la vita.

L’amore viene descritto con immagini d’estate, “É come l’estate che sei tutta sole” e “E dormiamo nudi col ventilatore”. Poi arriva il verso del casino di cui parla il cantautore: “Io sto bene solo” “In mezzo al tuo casino”, “Come in mezzo ad un pogo”.

Il ritornello è la paura di perdere tutto: “Se un giorno non vorrai più stare qui con me”, “Io mi accontenterò delle tue briciole”. Se il sorriso dell’altra persona sarà la sua fine, chi canta dice “Ci riderò su, senza fare rumore”.

Nella seconda strofa chi canta dice all’altra persona: “Ti sei trasformata in un robot” “A forza di ignorare il tuo cuore”, e propone una fuga: “Portami a Berlino con il primo volo”, “Ai soldi ed al futuro ci pensiamo dopo”.

Giuse The Lizia porta i brani di MDMA dal vivo a dicembre con l’MDMA Tour, sette date nei club in partenza il 1° dicembre dal Largo Venue di Roma.

Credits del brano ▸ Artista · Giuse The Lizia

· Giuse The Lizia ▸ Titolo · Monotonia

· Monotonia ▸ Autori · Testo: Giuseppe Puleo, Martino Consigli · Musica: Giovanni Ergi, Francesco Gastaldi, Giuseppe Puleo

· Testo: Giuseppe Puleo, Martino Consigli · Musica: Giovanni Ergi, Francesco Gastaldi, Giuseppe Puleo ▸ Produttore · Oddsphere

Testo di Monotonia di Giuse The Lizia

Non è colpa mia

La monotonia

Se ogni settimana

É uguale a quella prima

Giura che rimani

Per tutta la vita

Tu sei cosi bella

Un’ anima latina

Non ti spaventare di provare amore

É come essere fatti a tutte le ore

É come l’estate che sei tutta sole

E dormiamo nudi col ventilatore

Io sto bene solo

In mezzo al tuo casino

Come in mezzo ad un pogo

Basta che mi stai vicino, basta che mi stai vicino

Se un giorno non vorrai più stare qui con me

Io mi accontenterò delle tue briciole

Se il tuo sorriso, sarà la mia fine

Ci riderò su, senza fare rumore

A forza di ignorare il tuo cuore

Ti sei trasformata in un robot

Hai scritto sul diario il mio nome

E speri di riempiere il tuo vuoto

Non puoi sopravvivere senza l’amore

Non puoi ballare la techno, senza le droghe

Portami a Berlino con il primo volo

Ai soldi ed al futuro ci pensiamo dopo

Se un giorno non vorrai più stare qui con me

Io mi accontenterò delle tue briciole

Se il tuo sorriso, sarà la mia fine

Ci riderò su, senza fare rumore

Se un giorno non vorrai più stare qui con me

Io mi accontenterò delle tue briciole

Se il tuo sorriso, sarà la mia fine

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto: ufficio stampa Help