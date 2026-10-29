Giuse The Lizia, Tiro dopo tiro: “mi chiami solo se non sono sobrio”
La traccia che apre MDMA parla di due persone che si cercano solo quando sono sole
di All Music Italia ·
Giuse The Lizia apre il nuovo album MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso), uscito venerdì 30 ottobre per Maciste Dischi e Warner Records Italy, con Tiro dopo tiro. Il testo racconta di due persone che si cercano solo quando sono sole, e chi canta prova lo stesso a immaginarsi un lieto fine.
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Il significato di Tiro dopo tiro di Giuse The Lizia
“Tiro dopo tiro parla di una relazione sospesa. È una storia in cui ci si cerca soprattutto quando si è soli, quando si ha bisogno dell’altro o semplicemente quando non si sa bene cosa fare di se stessi”, racconta Giuse The Lizia.
“Nel testo c’è questa voglia di romanticizzare tutto, anche quando in fondo sai che forse ti stai raccontando una favola. È una canzone sul voler trovare un lieto fine in qualcosa che probabilmente un lieto fine non ce l’ha”, aggiunge il cantautore.
La canzone si apre con una domanda, “Moriresti per me?”, che chi canta liquida come “domanda stupida”. Poi chiede che la risposta sia almeno romantica, come se l’altra persona gli venisse incontro nel traffico “Col vestito più bello che hai” e con “in bocca una lucky strike”, fumata “tiro dopo tiro”.
Nel ritornello è l’altra persona a dirgli “non piangere”, perché con le lacrime “Stai allagando il mare”. Chi canta cerca “un lieto fine”, mentre le chiamate arrivano nei momenti di solitudine di cui parla il cantautore: “Mi chiami solo se non sono sobrio”, “Se son l’unico rimasto”.
La seconda strofa rovescia la domanda in “Tu vivresti per me?”, con la stessa risposta. La scena è “l’ennesimo drink” “Nel più marcio dei bar”, con gli occhiali da sole, e i due sembrano felici: “Due perfetti imbecilli” “Che tra poco faranno l’amore”.
Prima dell’ultimo ritornello due versi dicono cosa vorrebbe chi canta: “Vorrei dormire dentro a un tuo ricordo” e “sentire il tuo fiato sul collo”. Nell’ultimo giro il ritornello cambia l’attacco, e il “Mi dici” diventa “Amore non piangere”.
Tiro dopo tiro è la prima delle undici tracce di MDMA, che Giuse The Lizia porta dal vivo a dicembre con l’MDMA Tour, sette date nei club in partenza il 1° dicembre dal Largo Venue di Roma.
Testo di Tiro dopo tiro di Giuse The Lizia
“Moriresti per me?”
Che domanda stupida
Ma se vuoi rispondermi
Fai che sia romantico
Come se nel traffico
Tu venissi verso di me
Col vestito più bello che hai
Ed in bocca una lucky strike
E tiro dopo tiro dopo tiro
Mi dici non piangere
Sei uno stupido
Con le lacrime
Stai allagando il mare
Male da morire
Sto cercando un lieto fine
Ma tu uh
Mi chiami solo se non sono sobrio
Se son l’unico rimasto
Quando hai voglia, di un orgasmo
Tu vivresti per me?
Che domanda stupida
Quanti film che ti fai
Tutti inutili
E l’ennesimo drink
Nel più marcio dei bar
Con gli occhiali da sole
E sembriamo felici
Due perfetti imbecilli
Che tra poco faranno l’amore
E tiro dopo tiro dopo tiro
Mi dici non piangere
Sei uno stupido
Con le lacrime
Stai allagando il mare
Male da morire
Sto cercando un lieto fine
Ma tu uh
Mi chiami solo se non sono sobrio
Se son l’unico rimasto
Quando hai voglia, di un orgasmo
Vorrei dormire dentro a un tuo ricordo
Voglio sentire il tuo fiato sul collo
Amore non piangere
Sei uno stupido
Con le lacrime
Stai allagando il mare
Male da morire
Sto cercando un lieto fine
Ma tu uh
Mi chiami solo se non sono sobrio
Se son l’unico rimasto
Quando hai voglia, di un orgasmo
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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Foto: ufficio stampa Help