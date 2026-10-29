Giuse The Lizia, Veleno: la notte prima dell’esame da sei crediti
La sesta traccia di MDMA è una notte fuori controllo con un amore che dura poche ore
di All Music Italia ·
Giuse The Lizia canta in Veleno una notte fuori controllo, fra errori, eccessi e un amore che dura poche ore. È la sesta traccia del nuovo album MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso), uscito venerdì 30 ottobre per Maciste Dischi e Warner Records Italy.
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Il significato di Veleno di Giuse The Lizia
“Veleno è forse il pezzo più leggero del disco, soprattutto per il modo in cui suona. È una canzone molto catchy, nata con l’idea di parlare di una notte fuori controllo, tra errori, eccessi e cose che sai già che finiranno male”, racconta Giuse The Lizia.
“Mi piace il contrasto tra il testo, che ha anche una parte più malinconica, e un suono che invece ti fa venire voglia di ballare. È una canzone che parla di quelle notti in cui per qualche ora sembra tutto molto più semplice”, aggiunge il cantautore.
Chi canta apre il brano da solo, “Sto fumando da solo nella mia camera”, e ammette gli sbagli: “Ho detto cose che non dovevo dire”. Dice anche di aver confuso “Qualche volta l’amore” con qualcosa di simile, accorgendosene tardi: “E mi spogliavo invece di parlarti”.
Il titolo arriva dal ritornello, che è un invito: “Vuoi provare qualcosa con me”, “Un veleno che ti porti in alto?”. Dentro c’è già la fine della festa, “Ma piano piano sta finendo tutto”, e quando si accenderanno le luci “Saremo tutti brutti e sudici”.
Nella seconda strofa la notte ha un domani preciso: “La mia signorina sta ballando grazie all’MD” e “Domani mattina c’ha un esame da sei crediti”. Chi canta dice subito come andrà: “Stiamo assieme solo per stanotte”, “Che tanto domani è solo un altro lunedì”.
Fra un ritornello e l’altro torna “Prendi e manda giù finché non spunta il sole”, con la condizione “Se l’amore dura solo poche ore”.
Giuse The Lizia porta i brani di MDMA dal vivo a dicembre con l’MDMA Tour, sette date nei club in partenza il 1° dicembre dal Largo Venue di Roma.
Testo di Veleno di Giuse The Lizia
Sto fumando da solo nella mia camera
Ci sono certi errori che macchiano l’anima
E anche se mi perdoni non la ripulisci
Come la candeggina sopra dei vestiti
Certamente ho sbagliato
Qualche volta con te
Ho detto cose che non dovevo dire
Certamente ho confuso
Qualche volta l’amore
Con qualcosa che comunque era simile
Ma me ne accorgo sempre troppo tardi
E mi spogliavo invece di parlarti
Vuoi provare qualcosa con me
Un veleno che ti porti in alto?
Per capire cosa c’è nel quadro
O magari non capirci un cazzo
E baciarmi mentre dentro bruci
Ma piano piano sta finendo tutto
E se qualcuno accenderà le luci
Saremo tutti brutti e sudici
Prendi e manda giù finché non spunta il sole
Se l’amore dura solo poche ore
La mia signorina sta ballando grazie all’MD
Domani mattina c’ha un esame da sei crediti
Ora dopo ora siamo high, siamo stupidi
Curami, curami, curami
Stiamo assieme solo per stanotte
Se finirà male doveva andare così
Curami, come tutte le volte
Che tanto domani è solo un altro lunedì
Vuoi provare qualcosa con me
Un veleno che ti porti in alto?
Per capire cosa c’è nel quadro
O magari non capirci un cazzo
E baciarmi mentre dentro bruci
Ma piano piano sta finendo tutto
E se qualcuno accenderà le luci
Saremo tutti brutti e sudici
Vuoi provare qualcosa con me
Un veleno che ti porti in alto?
Per capire cosa c’è nel quadro
O magari non capirci un cazzo
E baciarmi mentre dentro bruci
Ma piano piano sta finendo tutto
E se qualcuno accenderà le luci
Saremo tutti brutti e sudici
Prendi e manda giù finché non spunta il sole
Se l’amore dura solo poche ore
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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Foto: ufficio stampa Help