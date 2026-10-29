Giuse The Lizia canta in Veleno una notte fuori controllo, fra errori, eccessi e un amore che dura poche ore. È la sesta traccia del nuovo album MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso), uscito venerdì 30 ottobre per Maciste Dischi e Warner Records Italy.

Leggi subito il testo integrale ↓

ASCOLTA O ACQUISTA L’ALBUM MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso) Giuse The Lizia VINILE BIANCO SU FELTRINELLIASCOLTALO GRATIS 30 GIORNI In qualità di Affiliato Amazon e Feltrinelli, All Music Italia riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Per te il prezzo non cambia.

Il significato di Veleno di Giuse The Lizia

“Veleno è forse il pezzo più leggero del disco, soprattutto per il modo in cui suona. È una canzone molto catchy, nata con l’idea di parlare di una notte fuori controllo, tra errori, eccessi e cose che sai già che finiranno male”, racconta Giuse The Lizia.

“Mi piace il contrasto tra il testo, che ha anche una parte più malinconica, e un suono che invece ti fa venire voglia di ballare. È una canzone che parla di quelle notti in cui per qualche ora sembra tutto molto più semplice”, aggiunge il cantautore.

Chi canta apre il brano da solo, “Sto fumando da solo nella mia camera”, e ammette gli sbagli: “Ho detto cose che non dovevo dire”. Dice anche di aver confuso “Qualche volta l’amore” con qualcosa di simile, accorgendosene tardi: “E mi spogliavo invece di parlarti”.

Il titolo arriva dal ritornello, che è un invito: “Vuoi provare qualcosa con me”, “Un veleno che ti porti in alto?”. Dentro c’è già la fine della festa, “Ma piano piano sta finendo tutto”, e quando si accenderanno le luci “Saremo tutti brutti e sudici”.

Nella seconda strofa la notte ha un domani preciso: “La mia signorina sta ballando grazie all’MD” e “Domani mattina c’ha un esame da sei crediti”. Chi canta dice subito come andrà: “Stiamo assieme solo per stanotte”, “Che tanto domani è solo un altro lunedì”.

Fra un ritornello e l’altro torna “Prendi e manda giù finché non spunta il sole”, con la condizione “Se l’amore dura solo poche ore”.

Giuse The Lizia porta i brani di MDMA dal vivo a dicembre con l’MDMA Tour, sette date nei club in partenza il 1° dicembre dal Largo Venue di Roma.

Credits del brano ▸ Artista · Giuse The Lizia

· Giuse The Lizia ▸ Titolo · Veleno

· Veleno ▸ Autori · Testo: Giuseppe Puleo · Musica: Daniele Sartori, Giuseppe Puleo

· Testo: Giuseppe Puleo · Musica: Daniele Sartori, Giuseppe Puleo ▸ Produttore · Sarto

Testo di Veleno di Giuse The Lizia

Sto fumando da solo nella mia camera

Ci sono certi errori che macchiano l’anima

E anche se mi perdoni non la ripulisci

Come la candeggina sopra dei vestiti

Certamente ho sbagliato

Qualche volta con te

Ho detto cose che non dovevo dire

Certamente ho confuso

Qualche volta l’amore

Con qualcosa che comunque era simile

Ma me ne accorgo sempre troppo tardi

E mi spogliavo invece di parlarti

Vuoi provare qualcosa con me

Un veleno che ti porti in alto?

Per capire cosa c’è nel quadro

O magari non capirci un cazzo

E baciarmi mentre dentro bruci

Ma piano piano sta finendo tutto

E se qualcuno accenderà le luci

Saremo tutti brutti e sudici

Prendi e manda giù finché non spunta il sole

Se l’amore dura solo poche ore

La mia signorina sta ballando grazie all’MD

Domani mattina c’ha un esame da sei crediti

Ora dopo ora siamo high, siamo stupidi

Curami, curami, curami

Stiamo assieme solo per stanotte

Se finirà male doveva andare così

Curami, come tutte le volte

Che tanto domani è solo un altro lunedì

Vuoi provare qualcosa con me

Un veleno che ti porti in alto?

Per capire cosa c’è nel quadro

O magari non capirci un cazzo

E baciarmi mentre dentro bruci

Ma piano piano sta finendo tutto

E se qualcuno accenderà le luci

Saremo tutti brutti e sudici

Vuoi provare qualcosa con me

Un veleno che ti porti in alto?

Per capire cosa c’è nel quadro

O magari non capirci un cazzo

E baciarmi mentre dentro bruci

Ma piano piano sta finendo tutto

E se qualcuno accenderà le luci

Saremo tutti brutti e sudici

Prendi e manda giù finché non spunta il sole

Se l’amore dura solo poche ore

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

Quanto AMI Giuse? Qui voti Giuse The Lizia come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano. Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato. Il tuo voto Vota

Foto: ufficio stampa Help