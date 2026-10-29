Giuse The Lizia chiude il nuovo album MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso), uscito venerdì 30 ottobre per Maciste Dischi e Warner Records Italy, con I nostri anni migliori. Il testo torna agli anni del liceo e delle prime storie, fra cene scadenti, canzoni stonate ai concerti e felpe legate sui fianchi.

Leggi subito il testo integrale ↓

ASCOLTA O ACQUISTA L’ALBUM MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso) Giuse The Lizia VINILE BIANCO SU FELTRINELLIASCOLTALO GRATIS 30 GIORNI In qualità di Affiliato Amazon e Feltrinelli, All Music Italia riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Per te il prezzo non cambia.

Il significato di I nostri anni migliori di Giuse The Lizia

“I nostri anni migliori è uno dei pezzi a cui sono più affezionato, mi riporta indietro a dei momenti di gioventù e di leggerezza che sembrano lontanissimi”, racconta Giuse The Lizia.

“Mi fa pensare al liceo, alle prime storie, alle serate in casa, alle cene improvvisate e a tutte quelle cose che all’epoca sembravano la normalità. Scriverla mi ha fatto tornare in mente una spensieratezza che oggi faccio più fatica a ritrovare”, aggiunge il cantautore.

La prima strofa si apre in una stanza, “Una stanza quattro mura”, “Come stare sulla luna”. Poi arrivano i ricordi in fila, portati “Coi nostri cuori pesanti”: “Di cene scadenti”, “Canzoni stonate ai concerti”, e una frase che torna, “che ormai non esistono più”.

Il ritornello chiede poco, “Puoi darmi un minuto” “Delle tue labbra viola”, e con la stessa misura conta quello che resta: “Rimane un minuto” “Dei nostri anni migliori”. Il titolo arriva da qui, con “Migliori (migliori)” ripetuto in coda.

La seconda strofa riprende la prima e cambia i dettagli: nella stanza ci sono “Le mutande sotto al letto”, la nuvola diventa una fuga, “Scappiamo insieme su una nuvola”, e al posto delle “mani che stringono i fianchi” ci sono le “felpe legate sui fianchi”.

“È una canzone che avrei voluto scrivere proprio per non perdere del tutto quei momenti”, conclude Giuse The Lizia, che porta il disco dal vivo a dicembre con l’MDMA Tour, sette date nei club in partenza il 1° dicembre da Roma.

Credits del brano ▸ Artista · Giuse The Lizia

· Giuse The Lizia ▸ Titolo · I nostri anni migliori

· I nostri anni migliori ▸ Autori · Testo: Giuseppe Puleo, Pietro Serafini, Dario Lombardi · Musica: Dario Lombardi, Giuseppe Puleo

· Testo: Giuseppe Puleo, Pietro Serafini, Dario Lombardi · Musica: Dario Lombardi, Giuseppe Puleo ▸ Produttore · Erin

Testo di I nostri anni migliori di Giuse The Lizia

Una stanza quattro mura

Come stare sulla luna

Senza gravità

Senza avere paura

Se tentiamo la fortuna

Ci sdraiamo su una nuvola

Sperando che ci reggerà

Coi nostri cuori pesanti

Di stelle e diamanti

Di mani che stringono i fianchi

Di giorno che ormai non esistono più

Che ormai non esistono più

Di cene scadenti

Canzoni stonate ai concerti

Finali che ormai non esistono

Non esistono più

E tu, che fai?

Puoi darmi un minuto

Delle tue labbra viola

E poi, di noi

Rimane un minuto

Dei nostri anni migliori

Migliori (migliori)

Migliori (migliori)

Migliori (migliori)

Migliori (migliori)

Una stanza un pavimento

Le mutande sotto al letto

Senza serietà

Senza avere paura

Vuoi tentare la fortuna?

Scappiamo insieme su una nuvola

Sperando che ci reggerà

Coi nostri cuori pesanti

Di stelle e diamanti

Di felpe legate sui fianchi

Finali che ormai non esistono più

Non esistono più

E tu, che fai?

Puoi darmi un minuto

Delle tue labbra viola

E poi, di noi

Rimane un minuto

Dei nostri anni migliori

Migliori (migliori)

Migliori (migliori)

Migliori (migliori)

Migliori (migliori)

Migliori (migliori)

Migliori (migliori)

Migliori (migliori)

Migliori (migliori)

Una stanza quattro mura

Come stare sulla luna

Senza gravità

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

Quanto AMI Giuse? Qui voti Giuse The Lizia come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano. Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato. Il tuo voto Vota

Foto: ufficio stampa Help