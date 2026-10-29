Giuse The Lizia, I nostri anni migliori: cene scadenti e felpe legate sui fianchi
La traccia che chiude MDMA torna agli anni del liceo, delle prime storie e delle serate in casa
di All Music Italia ·
Giuse The Lizia chiude il nuovo album MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso), uscito venerdì 30 ottobre per Maciste Dischi e Warner Records Italy, con I nostri anni migliori. Il testo torna agli anni del liceo e delle prime storie, fra cene scadenti, canzoni stonate ai concerti e felpe legate sui fianchi.
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Il significato di I nostri anni migliori di Giuse The Lizia
“I nostri anni migliori è uno dei pezzi a cui sono più affezionato, mi riporta indietro a dei momenti di gioventù e di leggerezza che sembrano lontanissimi”, racconta Giuse The Lizia.
“Mi fa pensare al liceo, alle prime storie, alle serate in casa, alle cene improvvisate e a tutte quelle cose che all’epoca sembravano la normalità. Scriverla mi ha fatto tornare in mente una spensieratezza che oggi faccio più fatica a ritrovare”, aggiunge il cantautore.
La prima strofa si apre in una stanza, “Una stanza quattro mura”, “Come stare sulla luna”. Poi arrivano i ricordi in fila, portati “Coi nostri cuori pesanti”: “Di cene scadenti”, “Canzoni stonate ai concerti”, e una frase che torna, “che ormai non esistono più”.
Il ritornello chiede poco, “Puoi darmi un minuto” “Delle tue labbra viola”, e con la stessa misura conta quello che resta: “Rimane un minuto” “Dei nostri anni migliori”. Il titolo arriva da qui, con “Migliori (migliori)” ripetuto in coda.
La seconda strofa riprende la prima e cambia i dettagli: nella stanza ci sono “Le mutande sotto al letto”, la nuvola diventa una fuga, “Scappiamo insieme su una nuvola”, e al posto delle “mani che stringono i fianchi” ci sono le “felpe legate sui fianchi”.
“È una canzone che avrei voluto scrivere proprio per non perdere del tutto quei momenti”, conclude Giuse The Lizia, che porta il disco dal vivo a dicembre con l’MDMA Tour, sette date nei club in partenza il 1° dicembre da Roma.
Testo di I nostri anni migliori di Giuse The Lizia
Una stanza quattro mura
Come stare sulla luna
Senza gravità
Senza avere paura
Se tentiamo la fortuna
Ci sdraiamo su una nuvola
Sperando che ci reggerà
Coi nostri cuori pesanti
Di stelle e diamanti
Di mani che stringono i fianchi
Di giorno che ormai non esistono più
Che ormai non esistono più
Di cene scadenti
Canzoni stonate ai concerti
Finali che ormai non esistono
Non esistono più
E tu, che fai?
Puoi darmi un minuto
Delle tue labbra viola
E poi, di noi
Rimane un minuto
Dei nostri anni migliori
Migliori (migliori)
Migliori (migliori)
Migliori (migliori)
Migliori (migliori)
Una stanza un pavimento
Le mutande sotto al letto
Senza serietà
Senza avere paura
Vuoi tentare la fortuna?
Scappiamo insieme su una nuvola
Sperando che ci reggerà
Coi nostri cuori pesanti
Di stelle e diamanti
Di felpe legate sui fianchi
Finali che ormai non esistono più
Non esistono più
E tu, che fai?
Puoi darmi un minuto
Delle tue labbra viola
E poi, di noi
Rimane un minuto
Dei nostri anni migliori
Migliori (migliori)
Migliori (migliori)
Migliori (migliori)
Migliori (migliori)
Migliori (migliori)
Migliori (migliori)
Migliori (migliori)
Migliori (migliori)
Una stanza quattro mura
Come stare sulla luna
Senza gravità
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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Foto: ufficio stampa Help