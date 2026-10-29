Giuse The Lizia e Ariete cantano insieme Meglio del peggio, la quinta traccia del nuovo album del cantautore, MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso), uscito venerdì 30 ottobre per Maciste Dischi e Warner Records Italy. Il testo racconta la paura di rovinare una storia proprio quando comincia a funzionare.

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Il significato di Meglio del peggio di Giuse The Lizia e Ariete

“Meglio del peggio nasce dalla paura di rovinare le cose belle che abbiamo, spesso proprio quando iniziano a funzionare”, racconta Giuse The Lizia, che ha scritto il brano con Ariete e Simone Colamussi.

“Io e Arianna abbiamo cercato di raccontare quel meccanismo per cui ci si autosabota, ci si sente di non meritare quello che si ha e si finisce per avere paura di perdere qualcuno proprio perché ci teniamo”, spiega il cantautore.

La canzone parte da un pensiero sulla fine, “Non è per sempre”, che vale “Per i capelli che perdo” e anche per le persone. Poi arriva la domanda all’altra persona, “Stai bene con me?”, in una coppia che fa “gli stessi giochi” e sembra “una coppia di sessantenni”.

Il ritornello descrive il meccanismo di cui parla il cantautore: “Rovinare tutto in un attimo”, “Autosabotarsi che classico” e il dubbio “A volte non so se lo merito”. Da qui arriva anche il titolo: “sono il meglio del peggio del peggio”.

Dopo “Un’altra estate è finita”, la seconda strofa dice cosa tiene insieme i due: l’altra persona è “l’opposto di tutta l’altra gente” e “il mio esatto equivalente”, “Anche se non è per sempre”. La strofa si chiude con “Siamo a testa in giù su questa giostra” e “Ci facciamo male e non ci importa”.

“Però c’è anche la voglia di crescere e di provare a cambiare, soprattutto quando capisci che hai qualcosa da perdere”, dice ancora Giuse The Lizia. Nel testo la voglia di cambiare diventa la promessa che precede il ritornello, “Giuro cambierò per te”, “Se ho tutto da perdere”, e la canzone si chiude ripetendo “Ma prima o poi” e “Giuro cambierò per te”.

“È una canzone sul provare a costruire qualcosa anche quando non si è ancora imparato del tutto a stare bene con se stessi”, conclude il cantautore, che porta il disco dal vivo a dicembre con l’MDMA Tour, sette date nei club in partenza il 1° dicembre da Roma.

Credits del brano ▸ Artista · Giuse The Lizia feat. Ariete

· Giuse The Lizia feat. Ariete ▸ Titolo · Meglio del peggio

· Meglio del peggio ▸ Autori · Testo: Giuseppe Puleo, Simone Colamussi, Arianna Del Giaccio · Musica: Francesco Massidda, Giuseppe Puleo, Simone Colamussi

· Testo: Giuseppe Puleo, Simone Colamussi, Arianna Del Giaccio · Musica: Francesco Massidda, Giuseppe Puleo, Simone Colamussi ▸ Produttore · Francesco Massidda

Testo di Meglio del peggio di Giuse The Lizia e Ariete

Non è per sempre

In questi giorni ci penso spesso

Per i capelli che perdo

Con le persone non è diverso

Tu, per esempio

Stai bene con me?

A fare gli stessi giochi

Sembriamo una coppia di sessantenni

Ma senza nipoti e parenti

I nostri piccoli sogni si sono spenti

Ti capita mai

Di avere un attacco di panico

Rovinare tutto in un attimo

Autosabotarsi che classico

Quello che mi dai

A volte non so se lo merito

Perché sono il meglio del peggio del peggio

E baby se mi lasci ti cancello

Un’altra estate è finita

E dimmi cosa hai capito

Ti dirò cosa ho capito di te

Che sei l’opposto di tutta l’altra gente

Che sei il mio esatto equivalente

Anche se non è per sempre

Forse fa niente

Siamo a testa in giù su questa giostra

Penso divertente che sia casa nostra

Ci facciamo male e non ci importa

Ma prima o poi

Giuro cambierò per te

Se ho tutto da perdere

E giusto anche crescere

Ti capita mai

Di avere un attacco di panico

Rovinare tutto in un attimo

Autosabotarsi che classico

Quello che mi dai

A volte non so se lo merito

Perché sono il meglio del peggio del peggio

E baby se mi lasci ti cancello

Ti capita mai

Di avere un attacco di panico

Rovinare tutto in un attimo

Autosabotarsi che classico

Quello che mi dai

A volte non so se lo merito

Perché sono il meglio del peggio del peggio

E baby se mi lasci ti cancello

Ma prima o poi

Giuro cambierò per te

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto: ufficio stampa Help