Giuse The Lizia e Ariete, Meglio del peggio: “autosabotarsi che classico”
Il duetto di MDMA racconta la paura di rovinare una storia proprio quando funziona
di All Music Italia ·
Giuse The Lizia e Ariete cantano insieme Meglio del peggio, la quinta traccia del nuovo album del cantautore, MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso), uscito venerdì 30 ottobre per Maciste Dischi e Warner Records Italy. Il testo racconta la paura di rovinare una storia proprio quando comincia a funzionare.
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Il significato di Meglio del peggio di Giuse The Lizia e Ariete
“Meglio del peggio nasce dalla paura di rovinare le cose belle che abbiamo, spesso proprio quando iniziano a funzionare”, racconta Giuse The Lizia, che ha scritto il brano con Ariete e Simone Colamussi.
“Io e Arianna abbiamo cercato di raccontare quel meccanismo per cui ci si autosabota, ci si sente di non meritare quello che si ha e si finisce per avere paura di perdere qualcuno proprio perché ci teniamo”, spiega il cantautore.
La canzone parte da un pensiero sulla fine, “Non è per sempre”, che vale “Per i capelli che perdo” e anche per le persone. Poi arriva la domanda all’altra persona, “Stai bene con me?”, in una coppia che fa “gli stessi giochi” e sembra “una coppia di sessantenni”.
Il ritornello descrive il meccanismo di cui parla il cantautore: “Rovinare tutto in un attimo”, “Autosabotarsi che classico” e il dubbio “A volte non so se lo merito”. Da qui arriva anche il titolo: “sono il meglio del peggio del peggio”.
Dopo “Un’altra estate è finita”, la seconda strofa dice cosa tiene insieme i due: l’altra persona è “l’opposto di tutta l’altra gente” e “il mio esatto equivalente”, “Anche se non è per sempre”. La strofa si chiude con “Siamo a testa in giù su questa giostra” e “Ci facciamo male e non ci importa”.
“Però c’è anche la voglia di crescere e di provare a cambiare, soprattutto quando capisci che hai qualcosa da perdere”, dice ancora Giuse The Lizia. Nel testo la voglia di cambiare diventa la promessa che precede il ritornello, “Giuro cambierò per te”, “Se ho tutto da perdere”, e la canzone si chiude ripetendo “Ma prima o poi” e “Giuro cambierò per te”.
“È una canzone sul provare a costruire qualcosa anche quando non si è ancora imparato del tutto a stare bene con se stessi”, conclude il cantautore, che porta il disco dal vivo a dicembre con l’MDMA Tour, sette date nei club in partenza il 1° dicembre da Roma.
Testo di Meglio del peggio di Giuse The Lizia e Ariete
Non è per sempre
In questi giorni ci penso spesso
Per i capelli che perdo
Con le persone non è diverso
Tu, per esempio
Stai bene con me?
A fare gli stessi giochi
Sembriamo una coppia di sessantenni
Ma senza nipoti e parenti
I nostri piccoli sogni si sono spenti
Ti capita mai
Di avere un attacco di panico
Rovinare tutto in un attimo
Autosabotarsi che classico
Quello che mi dai
A volte non so se lo merito
Perché sono il meglio del peggio del peggio
E baby se mi lasci ti cancello
Un’altra estate è finita
E dimmi cosa hai capito
Ti dirò cosa ho capito di te
Che sei l’opposto di tutta l’altra gente
Che sei il mio esatto equivalente
Anche se non è per sempre
Forse fa niente
Siamo a testa in giù su questa giostra
Penso divertente che sia casa nostra
Ci facciamo male e non ci importa
Ma prima o poi
Giuro cambierò per te
Se ho tutto da perdere
E giusto anche crescere
Ti capita mai
Di avere un attacco di panico
Rovinare tutto in un attimo
Autosabotarsi che classico
Quello che mi dai
A volte non so se lo merito
Perché sono il meglio del peggio del peggio
E baby se mi lasci ti cancello
Ti capita mai
Di avere un attacco di panico
Rovinare tutto in un attimo
Autosabotarsi che classico
Quello che mi dai
A volte non so se lo merito
Perché sono il meglio del peggio del peggio
E baby se mi lasci ti cancello
Ma prima o poi
Giuro cambierò per te
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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Foto: ufficio stampa Help