Giuse The Lizia racconta in Musica x ricchi le contraddizioni della sua generazione, fra lavoro, soldi, social e religione. È l’ottava traccia del nuovo album MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso), uscito venerdì 30 ottobre per Maciste Dischi e Warner Records Italy.

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Il significato di Musica x ricchi di Giuse The Lizia

“Musica x ricchi è una canzone abbastanza incazzata, in cui ho cercato di mettere insieme alcune delle contraddizioni che vedo nella mia generazione e nel modo in cui io stesso vivo”, racconta Giuse The Lizia.

“Tento di parlare di lavoro, soldi, social, velleità e di tutte quelle cose che ci vengono vendute come necessarie per stare bene, anche quando forse non lo sono. Musicalmente volevo che fosse altrettanto diretta: una produzione spinta e ruvida, con batterie dritte e tanta sporcizia sonora”, aggiunge il cantautore.

La prima strofa apre con lo Stato, che non vuole “che ci droghiamo” senza dare “un motivo buono”, e con la religione: “La bibbia dice che l’omosessualità é un reato”. Poi passa al lavoro, “Vivere una vita dedita al lavoro”, “Poi morire sul lavoro”.

Nella stessa strofa Giuse The Lizia, laureato in Giurisprudenza a marzo 2026, canta una tesi con “110 e lode” che “Non ti serve” se si vuole lavorare “Al viminale”, sede del ministero dell’Interno.

Il pre-ritornello passa ai soldi: spenderli “in cryptovalute” o “per farti la Skincare” non è consigliabile, e conclude che “pure la pace interiore non é niente di che”.

Il ritornello dà il titolo alla canzone, con il “per” che nel titolo diventa una x come in Su x giù: “Musica per ricchi, l’arte senza artisti”. Poi parla della generazione del cantautore: “La mia generazione si ama ma non fa i figli”, “La mia generazione ha un problema coi sentimenti”.

La seconda strofa entra nella musica, “Se non sei bellissimo non vendi dischi” e “E se non vendi i dischi, poi non esisti”. Chi canta riporta anche una critica, “Faccio musica di merda l’hanno scritto su Facebook”, e risponde a un Pietro: “Ma Pietro c’hai 30 anni mica sei Luigi Tenco”.

Nel ritornello finale entrano i social, “tiktoker ai concerti”, e la chiusura ripete un desiderio: “Voglio avere una pistola, per vedere che si prova”, “Per avere quello che non ho”.

Giuse The Lizia porta i brani di MDMA dal vivo a dicembre con l’MDMA Tour, sette date nei club in partenza il 1° dicembre dal Largo Venue di Roma.

Credits del brano ▸ Artista · Giuse The Lizia

· Giuse The Lizia ▸ Titolo · Musica x ricchi

· Musica x ricchi ▸ Autori · Testo: Giuseppe Puleo, Giovanni Vipra · Musica: Francesco Massidda, Giuseppe Puleo

· Testo: Giuseppe Puleo, Giovanni Vipra · Musica: Francesco Massidda, Giuseppe Puleo ▸ Produttore · Francesco Massidda

Testo di Musica x ricchi di Giuse The Lizia

Lo stato italiano non vuole che ci droghiamo

Ma per non farlo non ci ha dato mai un motivo buono

La bibbia dice che l’omosessualità é un reato

Ma Dio ha piazzato il punto G nel buco del culo dell’uomo

Vivere una vita dedita al lavoro

Poi morire sul lavoro

Riposare in obitorio

Bell’affare

Scrivere una tesi piena di parole

110 e lode

Non ti serve

Se vuoi lavorare

Al viminale

Spendere tutti i tuoi soldi in cryptovalute non è consigliabile

Ma pure la pace interiore non é niente di che

É come stare con un cocainomane bello che ha studiato lettere

E mentre ti lascia ti dice “lo faccio per te”

Musica per ricchi, l’arte senza artisti

La mia generazione si ama ma non fa i figli

Fammi i complimenti, chi ha il pane non ha i denti

La mia generazione ha un problema coi sentimenti

Voglio avere una pistola per vedere che si prova

Per avere quello che non ho, che non ho

Stupido cane mi fai sembrare un mostro

Solo perche c’ho due grammi d’erba addosso

Il mio spacciatore ascolta Igor Stravinsky

Se non sei bellissimo non vendi dischi

E se non vendi i dischi, poi non esisti

Non voglio che mi scopi, voglio che mi idealizzi

Faccio musica di merda l’hanno scritto su Facebook

Ma Pietro c’hai 30 anni mica sei Luigi Tenco

Spendere tutti i tuoi soldi per farti la Skincare non è consigliabile

Ma pure la pace interiore non è niente di che

É come stare con un cocainomane colto e sprecare le lacrime

Mentre ti lascia e ti dice “lo faccio per te”

Musica per ricchi, l’arte senza artisti

La mia generazione si ama ma fa non figli

Fammi i complimenti, chi ha il pane non ha i denti

La mia generazione ha un problema coi sentimenti

Musica per soldi, musica per sordi

La mia generazione non dorme e fa brutti sogni

Tanti complimenti, tiktoker ai concerti

Ma l’ossessione vi fa solo brutti scherzi

Voglio avere una pistola, per vedere che si prova

Per avere quello che non ho, che non ho ancora

Voglio avere una pistola, per vedere che si prova

Per avere quello che non ho, che non ho

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto: ufficio stampa Help