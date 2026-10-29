Giuse The Lizia canta in Vorrei essere un po’ più alto la sensazione di non essere mai abbastanza: più alto, più magro, più ricco, e alla fine nemmeno sicuro di chi sia. È la seconda traccia del nuovo album MDMA (Mica Dobbiamo Morire Adesso), uscito venerdì 30 ottobre per Maciste Dischi e Warner Records Italy.

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Il significato di Vorrei essere un po’ più alto di Giuse The Lizia

“Vorrei essere un po’ più alto parla della sensazione che abbiamo in tanti di non essere abbastanza. Vorremmo essere tutti più belli, più ricchi, più interessanti, avere un lavoro sicuro, una relazione, il fisico giusto”, racconta Giuse The Lizia.

“In mezzo a tutte queste cose c’è anche la difficoltà di capire cosa vogliamo davvero, mentre il tempo passa e ci sembra di dover avere già tutte le risposte. Alla fine è una canzone sul cercare di capire chi siamo, mentre continuiamo a chiederci chi dovremmo essere”, aggiunge il cantautore.

La prima strofa è un elenco di desideri: essere “un po’ più bello, un po’ più magro”, avere la pelle senza “l’acne” e “Un posto a tempo indeterminato”. In mezzo c’è anche una persona da cui chi canta vorrebbe essere perdonato: “Che tu mi perdonassi, per gli errori del passato”.

Nella stessa strofa ci sono “Un po’ di M, un po’ di coca, un po’ di adrenalina”, “Soltanto il fine settimana o per tutta la vita”, e subito dopo “la dieta e la palestra e la melatonina”. Il risultato è “Un equilibrio delicato, la torre di Pisa”.

Prima del ritornello arriva la domanda “Ma tutto ciò che voglio a chi interessa?”, con la risposta “Siamo tutti sulla stessa barca”. Nel ritornello chi canta vorrebbe essere “tutte cose, per piacere a tanta gente” e finisce su “Vuoi vedere che alla fine, non sono niente”.

Nella seconda strofa i desideri riguardano anche la musica, “fare i soldi con le hit” e “Magari poi mi chiamano a Sanremo”, mentre entra il tempo di cui parla anche il cantautore: “a 18 anni avevo tempo”, “Non saremo, giovani per sempre”.

La chiusura passa dal corpo al carattere, “Vorrei essere sincero, senza essere cattivo”, fino all’ultimo verso, “Vorrei essere me stesso, però chi sono”.

Giuse The Lizia porta i brani di MDMA dal vivo a dicembre con l’MDMA Tour, sette date nei club in partenza il 1° dicembre dal Largo Venue di Roma.

Credits del brano ▸ Artista · Giuse The Lizia

· Giuse The Lizia ▸ Titolo · Vorrei essere un po’ più alto

· Vorrei essere un po’ più alto ▸ Autori · Testo: Giuseppe Puleo · Musica: Nicolò Briccolani, Giuseppe Puleo

· Testo: Giuseppe Puleo · Musica: Nicolò Briccolani, Giuseppe Puleo ▸ Produttore · Frigo

Testo di Vorrei essere un po’ più alto di Giuse The Lizia

Vorrei essere un po’ più alto, un po’ più bello, un po’ più magro

Che tu mi perdonassi, per gli errori del passato

Vorrei vedere chiaro il mio futuro

Sentirmi più a mio agio quando sono nudo

Vorrei che la mia pelle non avesse l’acne

Un posto a tempo indeterminato, il cazzo un po’ più grande

Stavo pensando di rimettere il visualizzato

Ma temo di sembrare uno sfigato

Un po’ di M, un po’ di coca, un po’ di adrenalina

Soltanto il fine settimana o per tutta la vita

E poi la dieta e la palestra e la melatonina

Un equilibrio delicato, la torre di Pisa

Ma tutto ciò che voglio a chi interessa?

Siamo tutti sulla stessa barca

Dove cazzo è diretta non si sa

Vorrei essere un po’ più alto, vorrei essere un po’ più magro

Vorrei essere il tuo ragazzo, vorrei essere milionario

Vorrei essere tutte cose, per piacere a tanta gente

Vuoi vedere che alla fine, non sono niente

Non sono niente

Voglio solo averti qui con me

Anche se non stiamo più insieme

E voglio fare i soldi con le hit

Magari poi mi chiamano a Sanremo

Non sono più lo stesso, di quando avevo fame, a 18 anni avevo tempo

Non saremo, giovani per sempre

Quindi tanto vale esagerare e farlo bene

Un po’ di M, un po di coca, un po di adrenalina,

Soltanto il fine settimana o per tutta la vita

E poi la dieta e la palestra e la melatonina

Un equilibrio delicato, la torre di Pisa

Ma tutto ciò che voglio a chi interessa?

Siamo tutti sulla stessa barca

Dove cazzo è diretta non si sa

Vorrei essere un po’ più alto, vorrei essere un po’ più magro

Vorrei essere il tuo ragazzo, vorrei essere milionario

Vorrei essere tutte cose, per piacere a tanta gente

Vuoi vedere che alla fine, non sono niente

Non sono niente

Vorrei essere intransigente, vorrei essere persuasivo

Vorrei essere sincero, senza essere cattivo

Vorrei essere me stesso, però chi sono io

Vorrei essere me stesso, però chi sono

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto: ufficio stampa Help