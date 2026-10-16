Gli Scraffs, band del Valdarno nata nel 2024, sono tra i 12 concorrenti dei Live Show di X Factor 2026, nella squadra di Francesco Gabbani. Nella puntata delle Last Call andata in onda il 15 ottobre 2026 hanno cantato Lonely Boy dei Black Keys e hanno preso il posto dei NEYJA.

Chi sono gli Scraffs di X Factor 2026, la band del Valdarno

Gli Scraffs sono Daniel Stephens (voce e basso), Dario Aveotti e Leonardo Randazzo (chitarre) e Cristian Basile (batteria). Daniel fa il planner in un’azienda di moda, Cristian studia percussioni classiche al conservatorio, Leonardo lavora in un market e fa il fonico nei live, Dario studia chitarra jazz a Siena.

Si sono formati quasi per caso: uno di loro stava per provarci in un pub con la ragazza di un altro, poi sono finiti in una grotta che uno conosceva di vista, e da lì è nato il gruppo. Il nome è arrivato invece da una pompa di benzina, una mattina presto.

Prima di X Factor hanno ottenuto il podio al contest Ultravox e raggiunto la finale nazionale del Tour Music Fest 2025 a San Marino. Un altro contest li ha portati al Mengo Music Fest 2026 di Arezzo.

Rock the Casbah alle Audizioni: quattro sì e una standing ovation

Il 17 settembre 2026, alla seconda puntata delle Audizioni, gli Scraffs portano Rock the Casbah dei The Clash e chiudono con una standing ovation. Dicono: “La cosa di base del progetto è che ci stiamo divertendo e vogliamo continuare. Per noi punk è essere se stessi in ogni ambiente senza vergogna”.

Francesco Gabbani: “Bella questa versione potenziata ulteriormente: l’avete incazzata di più, bellissima energia.” Jake La Furia: “Quando siete arrivati pensavo molto peggio. Siete dei cazzoni che quando suonano sono dei musicisti seri: bravi.”

Paola Iezzi: “Si sente che suonate insieme da tanto e che questo è il vostro obiettivo.” Irama: “Spaccate, avete un bel muro di suono e c’è intesa tra di voi.” I sì sono quattro.

Celebrity Skin al secondo Bootcamp: quattro sì e il verde di Irama

L’8 ottobre 2026, al secondo Bootcamp, gli Scraffs cantano Celebrity Skin degli Hole. Francesco Gabbani chiede a uno dei chitarristi di suonare il primo accordo del ritornello e al cantante se riesce a intonare la prima nota solo con la chitarra.

Irama chiama uno dei componenti, quello con cui scherza dalle Audizioni, e gli chiede se darà verde o rosso. Il ragazzo risponde: “Ci darai verde, perché sei uno di noi: vieni da quella musica lì”.

Irama dice di lui: “Ogni mattina vorrei svegliarmi con lui, secondo me spacca”. I sì sono quattro e la band passa alle Last Call. Il racconto della serata è nel live della seconda puntata dei Bootcamp.

Lonely Boy alle Last Call: la sedia dei NEYJA

Francesco Gabbani dice agli Scraffs di averli scelti per un po’ di quella follia del punk rock, ma anche perché sono musicalmente preparati. La risposta della band è Lonely Boy dei Black Keys. Il giudice dà poi la sedia agli Scraffs e la toglie ai NEYJA, band torinese.

Ai NEYJA spiega che deve pensare a un percorso credibile nella sua squadra e che per lui è importante avere un repertorio vario, che gli permetta di spaziare nel percorso dei live. Di fronte a una grandissima qualità, dice, non riuscirebbe a farlo con loro, e gli dispiace.

La squadra di Gabbani per i Live Show è formata da Alice Fregoso, Giacomo Calò e dagli Scraffs. I Live partono giovedì 22 ottobre dal Teatro Repower di Milano.

Foto: ufficio stampa Sky