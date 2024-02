Sanremo 2024 Paolo Jannacci e Stefano Massini ospiti con un brano dal tema importanti

Gli artisti Paolo Jannacci e Stefano Massini canteranno sul palco del Festival di Sanremo giovedì 8 Febbraio con L’uomo nel lampo, un brano inedito che affronta il tema delle morti sul lavoro. Figlio del grande Enzo Jannacci, Paolo è musicista e cantautore, mentre Stefano Massini, unico italiano vincitore di un Tony Award del teatro americano, è uno stimato scrittore e narratore.

Il brano, con arrangiamento e orchestra diretta dal Maestro Maurizio Bassi, è frutto della consolidata collaborazione tra Jannacci e Massini, già protagonisti dello spettacolo teatrale Storie del Piccolo Teatro di Milano. Il testo di L’uomo nel lampo offre uno sguardo crudo sulle morti sul lavoro, spesso trascurate nonostante il loro impatto devastante.

Stefano Massini spiega: La canzone è un piccolo ritratto di vita, drammatica perché cristallizza un dialogo impossibile: da quella fotografia appesa in salotto, il padre non smette mai di parlare al figlio, che nel frattempo cresce nella leggenda di quel papà ‘morto dentro un lampo’.

Paolo Jannacci aggiunge il suo contributo: L’uomo nel lampo è un piccolo contributo in chiave poetica, per non dimenticare chi è morto sul lavoro e per mantenersi sempre in guardia, perché ne va della nostra vita. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ma spesso ce ne dimentichiamo. Altro non posso dire perché sono solo un saltimbanco… Ma si sa: i saltimbanchi, da sempre, raccontano amare verità”.

Il brano sarà pubblicato da ALA BIANCA su tutte le piattaforme digitali dopo la performance all’Ariston di Giovedì 8 Febbraio. Ala Bianca, nota per la sua attenzione ai contenuti significativi, presenta un’opera poetica e di denuncia sociale, grazie alla sensibilità dei due artisti. Paolo Jannacci e Stefano Massini sono pronti a unire le loro voci contro l’indifferenza verso le morti sul lavoro, rendendo il palco di Sanremo un luogo di riflessione.