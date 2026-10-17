Sanremo 2003 si è chiuso l’8 marzo con la vittoria di Alexia tra i Campioni con Per dire di no. Il cinquantatreesimo Festival, iniziato il 4 marzo, si è svolto al Teatro Ariston di Sanremo con la conduzione di Pippo Baudo, affiancato da Serena Autieri e Claudia Gerini. Baudo è stato anche il direttore artistico.

Sul podio sono saliti anche Alex Britti, secondo con 7000 caffè, e Sergio Cammariere, terzo con Tutto quello che un uomo. Tra i Giovani ha vinto Dolcenera con Siamo tutti là fuori, davanti ad Alina con Un piccolo amore e agli Zurawski con Lei che.

Delle trentasei canzoni in gara, una sola ha una certificazione FIMI: Tutto quello che un uomo di Sergio Cammariere ha ottenuto l’Oro nel 2016, tredici anni dopo il Festival.

Sanremo 2003: la classifica finale dei Campioni

I Campioni in gara sono venti e arrivano tutti alla serata finale. La classifica di Sanremo 2003 va dalla vittoria di Alexia al ventesimo posto di Iva Zanicchi.

Festival di Sanremo 2003 · Classifica finale # Artista Canzone 1º Alexia Per dire di no 2º Alex Britti 7000 caffè 3º Sergio Cammariere Tutto quello che un uomo 4º Enrico Ruggeri e Andrea Mirò Nessuno tocchi Caino 5º Syria L’amore è 6º Lisa Oceano 7º Giuni Russo Morirò d’amore 8º Silvia Salemi Nel cuore delle donne 9º Antonella Ruggiero Di un amore 10º Luca Barbarossa Fortuna 11º Nino D’Angelo ‘A storia ‘e nisciuno 12º Cristiano De André Un giorno nuovo 13º Fausto Leali Eri tu 14º Anna Oxa Cambierò 15º Eiffel 65 Quelli che non hanno età 16º Bobby Solo e Little Tony Non si cresce mai 17º Anna Tatangelo e Federico Stragà Volere volare 18º Negrita Tonight 19º Amedeo Minghi Sarà una canzone 20º Iva Zanicchi Fossi un tango

I Giovani di Sanremo 2003

Sono sedici gli artisti in gara tra i Giovani, tutti finalisti. Vince Dolcenera con Siamo tutti là fuori, davanti ad Alina con Un piccolo amore e agli Zurawski con Lei che. Gareggiano anche, tra gli altri, Gianni Fiorellino, Verdiana, Patrizia Laquidara, Daniele Stefani e Daniela Pedali.

Festival di Sanremo 2003 · Giovani # Artista Canzone 1º Dolcenera Siamo tutti là fuori 2º Alina Un piccolo amore 3º Zurawski Lei che 4º Verdiana Chi sei non lo so 5º Gianni Fiorellino Bastava un niente 6º Daniele Stefani Chiaraluna 7º Patrizia Laquidara Lividi e fiori 8º Elsa Lila Valeria 9º Roberto Giglio Cento cose 10º Jacqueline Maiello Ferry Vicina e lontana 11º Daniela Pedali Vorrei 12º Manuela Zanier Amami 13º Allunati Chiama di notte 14º Marco Fasano E già 15º Maria Pia & SuperZoo Tre fragole 16º Filippo Merola Mi sento libero

I premi di Sanremo 2003

Premio della Critica “Mia Martini”, Campioni : Tutto quello che un uomo di Sergio Cammariere

: di Premio della Critica “Mia Martini”, Giovani : Lividi e fiori di Patrizia Laquidara

: di Premio alla Carriera “Città di Sanremo” : Nilla Pizzi

: Premio Volare per il miglior testo : Enrico Ruggeri e Andrea Mirò per Nessuno tocchi Caino

: e per Premio Volare per la miglior musica : Sergio Cammariere per Tutto quello che un uomo

: per Premio Volare per il miglior arrangiamento : Franco Battiato e Roberto Colombo per Morirò d’amore

: e per Premio della Sala Stampa Radio e TV, sezione Giovani : Dolcenera per Siamo tutti là fuori

: per Premio della Giuria di Qualità “Alex Baroni”: Patrizia Laquidara per Lividi e fiori

Le certificazioni FIMI delle canzoni di Sanremo 2003: Oro a Sergio Cammariere

Il Festival del 2003 precede gli attuali criteri FIMI, con soglie diverse e lo streaming tra le voci che contano. Nel database FIMI aggiornato al 14 ottobre 2026 risulta un’unica certificazione di questa edizione, ottenuta nel 2016.

Sanremo 2003 · Certificazioni FIMI Artista Canzone Posizione al Festival Certificazione Sergio Cammariere Tutto quello che un uomo 3º Campioni Oro (2016) Aggiornato il 14 ottobre 2026.

Nell’articolo sulle canzoni di Sanremo più vendute il conteggio delle certificazioni parte dal 2010: il 2003 resta fuori da quel confronto.

L’Eurovision 2003 senza l’Italia

L’Italia non ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2003. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è durata fino al ritorno in gara nel 2011.

Che fine hanno fatto: Dolcenera, Sergio Cammariere e Giuni Russo

Dolcenera : dopo la vittoria tra i Giovani si aggiudica la seconda edizione di Music Farm e torna in gara al Festival nel 2006, nel 2009, nel 2012 e nel 2016.

: dopo la vittoria tra i Giovani si aggiudica la seconda edizione di e torna in gara al Festival nel 2006, nel 2009, nel 2012 e nel 2016. Sergio Cammariere : torna in gara nel 2008 con L’amore non si spiega e nel giugno 2026 pubblica l’EP Tempo perduto .

: torna in gara nel 2008 con e nel giugno 2026 pubblica l’EP . Giuni Russo : muore a Milano il 14 settembre 2004, a 53 anni, diciotto mesi dopo il settimo posto con Morirò d’amore . Nel 2026 esce l’unico remix ufficiale di Alghero .

: muore a Milano il 14 settembre 2004, a 53 anni, diciotto mesi dopo il settimo posto con . Nel 2026 esce l’unico remix ufficiale di . Patrizia Laquidara : nel 2011 vince la Targa Tenco per il miglior album in dialetto con Il canto dell’Anguana e nel 2026 pubblica Ti saluto con la mano insieme al nipote rapper El Coco .

: nel 2011 vince la Targa Tenco per il miglior album in dialetto con e nel 2026 pubblica insieme al nipote rapper . Alina: dal 2004 al 2006 recita in Un posto al sole e nel 2007 pubblica l’album Il mondo di Alina .

Due donne vincono Sanremo 2003: Alexia e Dolcenera

Tra i Giovani Alina gareggia a dodici anni ed è la concorrente più giovane nella storia del Festival. Dalle edizioni successive il regolamento introduce un’età minima di quattordici anni per partecipare.

gareggia a dodici anni ed è la concorrente più giovane nella storia del Festival. Dalle edizioni successive il regolamento introduce un’età minima di quattordici anni per partecipare. Tra i Campioni debuttano al Festival Eiffel 65 , Negrita e Sergio Cammariere .

, e . Debuttano tra i Campioni tre artisti già passati dalla sezione Giovani: Anna Tatangelo nel 2002, Andrea Mirò nel 2000 e Federico Stragà nel 1998.

nel 2002, nel 2000 e nel 1998. Sette Campioni avevano già vinto il Festival: Iva Zanicchi nel 1967, 1969 e 1974, Bobby Solo nel 1965 e 1969, Antonella Ruggiero nel 1978 con i Matia Bazar , Enrico Ruggeri nel 1987 e 1993, Fausto Leali nel 1989, Anna Oxa nel 1989 e 1999 e Luca Barbarossa nel 1992.

nel 1967, 1969 e 1974, nel 1965 e 1969, nel 1978 con i , nel 1987 e 1993, nel 1989, nel 1989 e 1999 e nel 1992. Tre Campioni avevano già vinto tra le Nuove Proposte: Syria nel 1996, Alex Britti nel 1999 e Anna Tatangelo nel 2002.

nel 1996, nel 1999 e nel 2002. Tra i Giovani sono tutti debuttanti tranne Gianni Fiorellino , che torna in gara un anno dopo il debutto.

, che torna in gara un anno dopo il debutto. Giuni Russo torna in gara dopo 35 anni: aveva debuttato nel 1968 con il nome di Giusy Romeo .

torna in gara dopo 35 anni: aveva debuttato nel 1968 con il nome di . Il DopoFestival è condotto da Pippo Baudo con la partecipazione di Giancarlo Magalli, Simona Izzo, Monica Setta, Michelle Bonev, Adriano Aragozzini, Pino Massara, Gianni Ippoliti, Gianfranco Vissani e Marco Maccarini.

In televisione Sanremo 2003 ha registrato il 42,85% di share, in calo rispetto al 53,0% dell’edizione precedente. I dati di tutte le edizioni dal 1987, spettatori compresi, sono nell’articolo su share e spettatori.

Sanremo 2003: domande frequenti

Chi ha vinto Sanremo 2003?

Il Festival di Sanremo 2003 è stato vinto da Alexia con Per dire di no. Al secondo posto si è piazzato Alex Britti con 7000 caffè, al terzo Sergio Cammariere con Tutto quello che un uomo.

Chi presentava Sanremo 2003?

La conduzione è stata affidata a Pippo Baudo, affiancato da Serena Autieri e Claudia Gerini. La direzione artistica è stata di Pippo Baudo.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 2003?

Tra i Campioni hanno gareggiato, fra le altre, Per dire di no di Alexia, Nessuno tocchi Caino di Enrico Ruggeri e Andrea Mirò, 7000 caffè di Alex Britti, Tutto quello che un uomo di Sergio Cammariere, Oceano di Lisa, L’amore è di Syria, Morirò d’amore di Giuni Russo e Quelli che non hanno età degli Eiffel 65.

Tra i Giovani figurano Siamo tutti là fuori di Dolcenera, Chiaraluna di Daniele Stefani e Lividi e fiori di Patrizia Laquidara.

Chi ha vinto tra i Giovani a Sanremo 2003?

La categoria Giovani è stata vinta da Dolcenera con Siamo tutti là fuori. Al secondo posto è arrivata Alina con Un piccolo amore, al terzo gli Zurawski con Lei che.

Chi ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2003?

L’Italia non ha partecipato all’edizione 2003 dell’Eurovision Song Contest. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è terminata con il ritorno in gara nel 2011.

Le altre edizioni: l’edizione precedente è Sanremo 2002, mentre per gli anni successivi c’è il Festival di Sanremo negli anni Duemila.

Le immagini pubblicate sono utilizzate a scopo informativo e di critica giornalistica ai sensi dell’art. 70 della Legge sul diritto d’autore. Per richiederne la rimozione scrivere a redazione@allmusicitalia.it.