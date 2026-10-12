Sanremo 2002 si è chiuso il 9 marzo con la vittoria dei Matia Bazar tra i Campioni con Messaggio d’amore. Il cinquantaduesimo Festival, iniziato il 5 marzo, si è svolto al Teatro Ariston di Sanremo con la conduzione di Pippo Baudo.

Baudo ha condotto insieme a Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere, Baudo torna a ricoprire anche il ruolo di Direttore Artistico. Sul podio sono saliti anche Alexia, seconda con Dimmi come, e Gino Paoli, terzo con Un altro amore.

Tra i Giovani ha vinto Anna Tatangelo con Doppiamente fragili, davanti a Valentina Giovagnini con Il passo silenzioso della neve e a Simone Patrizi con Se poi mi chiami.

Solo una delle trentasei canzoni in gara ha ottenuto una certificazione FIMI a quasi vent’anni dal Festival: Platino nel 2019 per Salirò di Daniele Silvestri.

Sanremo 2002: la classifica finale dei Campioni

I Campioni in gara sono venti e arrivano tutti alla serata finale. La classifica di Sanremo 2002 va dalla vittoria dei Matia Bazar al ventesimo posto dei Timoria.

Festival di Sanremo 2002 · Classifica finale # Artista Canzone 1º Matia Bazar Messaggio d’amore 2º Alexia Dimmi come 3º Gino Paoli Un altro amore 4º Fausto Leali e Luisa Corna Ora che ho bisogno di te 5º Enrico Ruggeri Primavera a Sarajevo 6º Mariella Nava Il cuore mio 7º Filippa Giordano Amarti sì 8º Francesco Renga Tracce di te 9º Fiordaliso Accidenti a te 10º Gazosa Ogni giorno di più 11º Michele Zarrillo Gli angeli 12º Gianluca Grignani Lacrime dalla luna 13º Alessandro Safina Del perduto amore 14º Daniele Silvestri Salirò 15º Nino D’Angelo Marì 16º Patty Pravo L’immenso 17º Loredana Bertè Dimmi che mi ami 18º Mino Reitano La mia canzone 19º Lollipop Batte forte 20º Timoria Casa mai

I Giovani di Sanremo 2001

Sono sedici gli artisti in gara tra i Giovani, di cui dieci finalisti. Vince Anna Tatangelo con Doppiamente fragili, davanti a Valentina Giovagnini con Il passo silenzioso della neve e a Simone Patrizi con Se poi mi chiami. Gareggiano anche, tra gli altri, Gianni Fiorellino, Archinuè, Andrea Febo, Daniele Vit, Marco Morandi e Giacomo Celentano.

Festival di Sanremo 2002 · Giovani # Artista Canzone 1º Anna Tatangelo Doppiamente fragili 2º Valentina Giovagnini Il passo silenzioso della neve 3º Simone Patrizi Se poi mi chiami 4º Gianni Fiorellino Ricomincerei 5º Archinuè La marcia dei santi 6º 78 Bit Fotografia 7º Marco Morandi Che ne so 8º Botero Siamo treni 9º Andrea Febo All’infinito 10º Daniele Vit Non finirà NF Plastico Fruscio NF La Sintesi Ho mangiato la mia ragazza NF Giulidorme Odore NF Offside Quando una ragazza c’è NF Dual Gang Sarà la primavera NF Giacomo Celentano You and Me

I premi di Sanremo 2002

Premio della Critica “Mia Martini”, Campioni : Salirò di Daniele Silvestri

: di Premio della Critica “Mia Martini”, Giovani : La marcia dei santi di Archinuè

: di Premio alla Carriera “Città di Sanremo” : Carlo Alberto Rossi e Roberto Murolo

: e Premio Volare per il miglior testo : Gino Paoli per Un altro amore

: per Premio Volare per la miglior musica : Alexia per Dimmi come

: per Premio Volare per il miglior arrangiamento : Davide Pinelli per Il passo silenzioso della neve

: per Premio della Sala Stampa Radio e TV, sezione Campioni : Daniele Silvestri per Salirò

: per Premio della Sala Stampa Radio e TV, sezione Giovani: Archinuè per La marcia dei santi

Le certificazioni FIMI delle canzoni di Sanremo 2002: Platino a Daniele Silvestri

Il Festival del 2002 precede gli attuali criteri FIMI, con soglie diverse e con lo streaming tra le voci che contano. L’unica certificazione risulta nel database FIMI aggiornato al 7 ottobre 2026, del 2019.

Sanremo 2002 · Certificazioni FIMI Artista Canzone Posizione al Festival Certificazione Daniele Silvestri Salirò 14º Campioni Platino (2019) Aggiornato il 7 ottobre 2026.

Il conteggio dei brani certificati edizione per edizione nell’articolo sulle canzoni di Sanremo più vendute parte dal 2010, quando prende avvio la rilevazione moderna delle certificazioni FIMI, e il 2001 resta fuori da quel confronto.

L’Eurovision 2002 senza l’Italia

L’Italia non ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2002. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è durata fino al ritorno in gara nel 2011.

Vincono i Matia Bazar e Anna Tatangelo ma spiccano anche Daniele Silvestri e Valentina Giovagnini

Tra i Campioni hanno debuttato al Festival Alexia , Luisa Corna , Alessandro Safina e Lollipop .

, , e . Tutti gli altri Campioni in gara avevano partecipato almeno una volta nei dieci anni precedenti.

Debuttano da Campioni quattro artisti in gara dopo aver partecipato tra i Giovani nelle precedenti edizioni: Filippa Giordano , Francesco Renga , Gazosa e i Timoria .

, , e i . Tre Campioni sono tornati in gara dopo aver già vinto: Fausto Leali nel 1989 , i Matia Bazar nel 1978, Enrico Ruggeri e nel 1987

nel 1989 , i nel 1978, e nel 1987 Due Campioni avevano già vinto tra le Nuove Proposte: Michele Zarrillo nel 1987 e Gazosa nel 2001.

nel 1987 e nel 2001. Tra i Giovani ha gareggiato un artista già passato dal Festival: Marco Morandi aveva partecipato nel 1998 come membro dei Percentonetto .

aveva partecipato nel 1998 come membro dei . In gara Francesco Renga e i Timoria , il cantautore faceva parte del gruppo

e i , il cantautore faceva parte del gruppo Tra i Giovani Valentina Giovagnini si classifica seconda per soli 21 voti e il suo brano Il passo silenzioso della neve resterà in classifica per dodici settimane e l’album Creatura nuda per due settimane in classifica

si classifica seconda per soli 21 voti e il suo brano resterà in classifica per dodici settimane e l’album per due settimane in classifica Il DopoFestival è condotto da Simona Ventura e Francesco Giorgino.

In televisione Sanremo 2002 ha registrato il 53,00% di share, in crescita rispetto al 48,10% dell’edizione precedente. I dati di tutte le edizioni dal 1987, spettatori compresi, sono nell’articolo su share e spettatori.

Sanremo 2002: domande frequenti

Chi ha vinto Sanremo 2002?

Il Festival di Sanremo 2002 è stato vinto dai Matia Bazar con Messaggio d’amore. Al secondo posto si è piazzata Alexia con Dimmi come, al terzo Gino Paoli con Un altro amore.

Chi presentava Sanremo 2002?

La conduzione è stata affidata a Pippo Baudo, affiancato da Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere. La direzione artistica è stata di Pippo Baudo.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 2002?

Tra i Campioni hanno gareggiato, tra le altre, Messaggio d’amore dei Matia Bazar, Primavera a Sarajevo di Enrico Ruggeri, Dimmi come di Alexia, Ora che ho bisogno di te di Fausto Leali e Luisa Corna, Il cuore mio di Mariella Nava, Tracce di te di Francesco Renga, Lacrime dalla luna di Gianluca Grignani, Salirò di Daniele Silvestri, La mia canzone di Mino Reitano e Batte forte delle Lollipop. Tra i Giovani figurano Doppiamente fragili di Anna Tatangelo, Il passo silenzioso della neve di Valentina Giovagnini e Sarà la primavera dei Dual Gang.

Chi ha vinto tra i Giovani a Sanremo 2002?

La categoria Giovani è stata vinta da Anna Tatangelo con Doppiamente fragili. Al secondo posto è arrivata Valentina Giovagnini con Il passo silenzioso della neve, al terzo Simone Patrizi con Se poi mi chiami.

Chi ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2002?

L’Italia non ha partecipato all’edizione 2002 dell’Eurovision Song Contest. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è terminata con il ritorno in gara nel 2011.

Le altre edizioni: l’edizione precedente è Sanremo 2001, mentre per gli anni successivi c’è il Festival di Sanremo negli anni Duemila.

Le immagini pubblicate sono utilizzate a scopo informativo e di critica giornalistica ai sensi dell’art. 70 della Legge sul diritto d’autore. Per richiederne la rimozione scrivere a redazione@allmusicitalia.it.