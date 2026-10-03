Anna Tatangelo è stata ospite di Verissimo sabato 3 ottobre, su Canale 5, con il figlio Andrea, 16 anni. Mamma da gennaio della secondogenita Beatrice, avuta da Giacomo Buttaroni, ha detto che il matrimonio arriverà prima o poi e che sarà lei ad annunciarlo.

Con Andrea il rapporto è molto fraterno: lo ha avuto a 23 anni e oggi, racconta, lui è concentrato sullo studio e ama viaggiare. Si ritagliano spesso momenti insieme, dai go kart al cinema. Dopo il parto della madre Andrea è svenuto per l’emozione.

Andrea ha ringraziato la madre: “Mamma, le voglio un bene dell’anima e devo dirle grazie perché tante cose che ho fatto e posso fare è grazie a lei. Mi sprona sempre a seguire i miei sogni”

Sul fronte musicale Anna Tatangelo arriva da un’estate con Welo, con il singolo Notte poetica, uscito l’8 maggio. Dal vivo la aspettano le due date di Tatangeles: il 17 novembre a Napoli, alla Casa della Musica, e il 19 novembre a Milano, ai Magazzini Generali.

Chi è Andrea, il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Andrea D’Alessio è nato il 31 marzo 2010 dalla relazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, finita nel 2020. Nel 2023, a 13 anni, aveva intervistato il padre in una diretta Instagram.

Andrea ha pubblicato video su TikTok, anche con la madre e con il padre, ed è salito sul palco con il fratellastro LDA, figlio di Gigi D’Alessio.

Foto: Instagram Anna Tatangelo