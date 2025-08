Deborah Iurato è incinta: boom di baby vip nel mondo della musica italiana!

Fiocco azzurro in arrivo per Deborah Iurato e il compagno Placido Salamone (chitarrista che vanta collaborazioni con Ornella Vanoni, Fabio Concato, Biagio Antonacci e tanti altri): è boom di baby vip nel mondo della musica italiana!

La cantante siciliana, vincitrice di Amici di Maria De Filippi nel 2014, ha annunciato con un dolcissimo post pubblicato su Instagram di essere incinta.

La Iurato si unisce così a un vero e proprio baby boom tra i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Di fatto, sono davvero tante le artiste che stanno per diventare mamma o che hanno appena dato alla luce il loro primo bebè, come nel caso di Emma Muscat che lo scorso 28 luglio ha finalmente potuto stringere tra le sue braccia la piccola Mila Rae Galea (qui la nostra intervista).

Tra le future mamme non possiamo invece non pensare ad Alessandra Amoroso che, nonostante si avvicini sempre di più la data del parto (inizio settembre), ha deciso di non annullare le date del suo Fino a Qui Summer Tour 2025, continuando a salire sul palco con la piccola Penelope Maria in grembo.

L’Amoroso, però, non è la sola. Anche Anna Tatangelo (qui la nostra intervista) – già mamma di Andrea (nato dalla relazione con Gigi D’Alessio) – è infatti in dolce attesa del suo secondo figlio, frutto della nuova relazione con il compagno Giacomo Buttaroni, che ha fondato il club sportivo Off Season Roma Eur e allena la Roma City FC.

Ma non è finita qui! A livello internazionale, anche Rihanna è tornata a far parlare di sé: la cantante e imprenditrice ha infatti sfilato con il pancione al Met Gala 2025, annunciando di essere incinta del suo terzo figlio.

E i papà? Se Ernia ha già potuto stringere tra le sue braccia la dolcissima Sveva, frutto del suo amore con Valentina Cabassi, la coppia composta da Tony Effe e Giulia De Lellis dovrà ancora attendere qualche settimana prima di poter dare il benvenuto alla piccola Priscilla.

Tra attese, pancioni e abbracci che scaldano il cuore, il 2025 si conferma così un anno ricchissimo di emozioni… e di nuovi arrivi nel mondo della musica.