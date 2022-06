Deborah Iurato realizza un suo sogno con l’Ep “Live Set – Groove Factory”

Deborah Iurato torna sulle scene musicali con un progetto particolare. Dal 10 giugno 2022 è negli store digitali l’Ep Live Set – Groove Factory, nel quale l’artista interpreta alcune tra le più belle canzoni soul e r&b di star internazionali.

A proposito del suo nuovo progetto, l’artista ha affermato: “La musica Soul – R&B ha sempre fatto parte del mio percorso artistico e ho sempre desiderato un mio live cantando i brani che ascoltavo da bambina. Non vedo l’ora di trasmettere la mia energia e condividere le mie emozioni insieme al pubblico”.

Deborah Iurato ha deciso di confrontarsi con vere e proprie icone della musica internazionale. Ha infatti scelto di reinterpretare brani già cantati da star come Whitney Houston, Aretha Franklin, Tina Turner, Annie Lennox, Etta James, ecc.

Le canzoni del progetto sono state registrate live in studio. Per l’occasione, Deborah Iurato ha lanciato un contest sulla sua pagina Instagram, grazie al quale dieci fans hanno avuto l’opportunità di assistere alle registrazioni. Il live in studio si è svolto lo scorso 10 aprile al Groove Factory di Bologna. Il locale ha subìto una trasformazione, con l’allestimento di un’ambientazione intima ricordando il salotto di un appartamento con luci, lampade, tappeti, piante, cuscini. Durante l’evento sono state fatte delle riprese video speciali, visibili sui canali ufficiali dell’artista a partire dal 10 giugno 2022.

L’Ep Live Set – Groove Factory esce prima che Deborah Iurato torni alla dimensione live. Durante l’estate, l’artista sarà in tour in giro per l’Italia.