E’ uscito il nuovo singolo di Deborah Iurato Voglia di Gridare, nuovo tassello di una rinnovata fase artistica che ha preso il via con i brani Ma Cosa Vuoi? e Supereroi (Qui la nostra videointervista).

Amare e ridere sono due elementi fondamentali nella vita di Deborah Iurato che crede molto nell’istinto e nelle sensazioni a pelle.

A volte si sente quel bisogno di urlare per riuscire a buttare fuori tutte le emozioni e magari provare a guarire dalle paure.

“Non voglio fermarmi mai per trovare la felicità perché la mia felicità la trovo ogni giorno in tutto ciò che faccio e nelle persone che ho accanto. Raccontare qualcosa che mi appartiene e regalarlo alle persone che l’ascoltano è sempre speciale!”

Queste le parole di Deborah Iurato per spiegare il brano, nato da un’esigenza di condividere la quotidianità.

DEBORAH IURATO VOGLIA DI GRIDARE – IL TESTO

Voglia di gridare

come quando mi porti al mare

voglia di gridare

come quando non so nuotare

Mi piace proprio tutto di te

I tuoi discorsi in riva al mare

fare l’amore è micidiale

quando ti vesti e te ne vai

mi piace proprio tutto di te

ma se ti cerco e non ci sei

e non mi chiedi come stai

Mi parte una musica in testa che fa

Uuuuu nananana

senti il rumore l’effetto che fa

Uuuuu

Ho voglia di gridare

come quando mi fai incazzare

parlami, parlami ma non dirmi

cosa devo fare, fare, fare,

riesco a fare meno di te

quando ti svegli la mattina presto

quando mi dici guarda fa lo stesso

ma non mi dici guarda fa lo stesso

mi chiami e poi mi chiedi un caffè

sei sempre stanco e stai seduto li

come se ogni giorno fosse Lunedì

Parte una musica in testa che fa

Uuuuu nanana

senti il rumore l’effetto che fa

Uuuu nanana

insieme a te, tutte le notti che

si uniscono, che ci legano

forse adesso scriverei la storia

di qualcosa che non c’è

tanto lo sai che l’amore

di solito viene no

Uuuuu viene e va nananana

viene e va

Uuuuu nananana

senti il rumore l’effetto che fa