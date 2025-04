Emma Muscat presto mamma e fuori con un nuovo singolo: “L’Eurovision? Mi ha causato ansia sociale”

Tutto Quello Che Ho, intervista a Emma Muscat: “A mio/a figlio/a auguro di potersi sentire libero/a”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Tutto Quello Che Ho è il nuovo singolo di Emma Muscat, che ha da poco annunciato sui social la dolcissima notizia della sua gravidanza, attorno alla quale ruota l’intero brano, che non è altro che una dichiarazione d’amore pura e profonda, che racconta con autenticità l’arrivo di una nuova vita e il cambiamento straordinario che porta con sé.

emma muscat: la gravidanza e “tutto quello che ho” – l’intervista

Mentre cresce l’attesa per l’arrivo di una nuova vita, Emma Muscat le dedica Tutto Quello Che Ho e ai nostri microfoni si racconta senza filtri, parlandoci di questo nuovo capitolo della sua vita, tra cambiamenti, paure e forti emozioni.

emma muscat: l’eurovision? grazie, ma no, grazie

Ma non solo! Emma ha infatti condiviso con noi anche alcune riflessioni sull’Eurovision Song Contest, che nel 2022 l’ha vista rappresentare Malta:

“Quello dell’Eurovision è stato un palco importante, con una responsabilità enorme sulle spalle. Non puoi vivere quell’esperienza con tranquillità. Hai sempre un po’ di ansia addosso. Su quel palco non rappresenti soltanto te stessa, ma un intero Paese.

Per me rappresentare Malta è stato un onore e non ho rimpianti. Però, se dovessi scegliere, non so se lo rifarei, perché dopo ho dovuto fare i conti con l’ansia sociale. È stato davvero difficile”.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per entrare in punta di piedi nel mondo di Emma Muscat.

Foto di copertina a cura di Hannah Khatib