Tra dolcezza e maternità esce “Tutto quello che ho”, il nuovo singolo di Emma Muscat

Emma Muscat torna con un nuovo singolo dal testo carico di significato. Dopo l’annuncio della gravidanza la cantautrice maltese che ha conquistato due dischi d’Oro in Italia, presenta Tutto quello che ho, una ballad intensa e personale che segna un nuovo capitolo nella sua vita.

Dopo diversi brani pensati per l’estate la Muscat torna con un brano diverso che unisce la sfera privata a quella musicale.

Emma muscat Il significato della canzone “Tutto quello che ho”

Il singolo Tutto quello che ho esce a mezzanotte del 28 marzo su tutte le piattaforme digitali per Warner Music.

La canzone segue M.I.A. con Benny Benassi e Lacrime Moët, ed è una dichiarazione d’amore autentica, in cui Emma racconta l’arrivo di una nuova vita con dolcezza e consapevolezza.

L’annuncio della gravidanza, avvenuto poche ore prima sui social, dà al brano una profondità ulteriore, rendendolo un inno all’amore materno e alla trasformazione personale.

Tutto quello che ho è un pezzo che parla di rinascita e di amore assoluto. Il brano è dedicato alla nuova vita in arrivo, ma anche a sé stessi. È un messaggio di gratitudine verso ciò che si ha, un invito a godere dei piccoli momenti e delle emozioni più vere. Emma apre il cuore, raccontando con la sua voce delicata e intensa un sentimento universale: la gioia profonda che nasce quando si ama senza riserve.

IL PERCORSO DELLA CANTAUTRICE

Classe 1999, Emma Muscat ha esordito in Italia ad Amici pubblicando a fine programma il disco Moments e ha calcato palchi internazionali come l’Eurovision Song Contest 2022 e la Isle of MTV. Il suo percorso musicale l’ha portata a spaziare tra sonorità pop, dance e urban, fino ad approdare oggi a un brano più intimo e profondo, legato a un momento speciale della sua vita.

EMMA MUSCAT TUTTO QUELLO CHE HO TESTO

Nuda in una notte di vertigine

Con te la paura ha un sapore diverso

Poche parole ma sai cosa intendo

Rosso il mood

Brividi lungo la schiena

Nella pancia i colpi

Mentre un diamante cresce con me

Tu sei la mia luna piena quando chiudo gli occhi

Sento la vita nei tuoi battiti

In pochi istanti

Il desiderio di abbracciarti

Mentre piangi

Darti la forza di guardare avanti

Nei giorni cattivi

Sono di lacrime le stalattiti

Ogni goccia, il tuo riflesso è tutto quello che ho

Sto dipingendo il tuo viso nel buio

Ma ti troverò

In attesa di un attimo eterno che adesso non passa più

Non so cosa mi dirai

Quanto mi somiglierai

Brividi lungo la schiena

Nella pancia i colpi

Mentre un diamante cresce con me

Tu sei la mia luna piena quando chiudo gli occhi

Sento la vita nei tuoi battiti

In pochi istanti

Il desiderio di abbracciarti

Mentre piangi

Darti la forza di guardare avanti

Nei giorni cattivi

Sono di lacrime le stalattiti

Ogni goccia, il tuo riflesso è tutto quello che ho

Che ho

Crescerti in modo che possa crescere anche io

Dormi che il tuo futuro lo sceglierai a modo tuo

Non so come

Nel tuo nome

Sento la vita nei tuoi battiti

In pochi istanti

Il desiderio di abbracciarti

Mentre piangi

Darti la forza di guardare avanti

Nei giorni cattivi

Sono di lacrime le stalattiti

Ogni goccia, il tuo riflesso è tutto quello che ho

Che ho

Che ho

Il tuo riflesso è tutto quello che ho

Che ho

Che ho

Il tuo riflesso è tutto quello che ho

Che ho

Che ho