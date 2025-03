Emma Muscat è incinta! L’annuncio dolcissimo sui social: “Sento la vita nei tuoi battiti”

Dopo aver preso parte alla 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi e aver rappresentato Malta all’Eurovision 2022 con I Am What I Am, Emma Muscat ha annunciato con un dolcissimo post su Instagram di essere incinta.

“Sento la vita nei tuoi battiti. Ed è un battito che ci ha cambiato la vita, riempiendo i nostri cuori di gioia e gratitudine. Un diamante cresce con me. Il nostro piccolo miracolo arriva ad agosto”.

Parole alle quali si aggiungono quelle rilasciate ai microfoni del settimanale Chi:

“Questa gravidanza è arrivata a dicembre, circa una settimana dopo il mio compleanno (il 27 novembre, ndr), ed è stato un regalo inaspettato, il più bello che potessi ricevere.

Eravamo a casa, io e Kurt, il mio compagno. Quel momento lo porterò nel cuore per sempre. È uno di quegli attimi in cui il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello”.

emma muscat è incinta, ma… chi è il compagno?

Era il 2022 quando Emma Muscat, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, svelava – forse per la prima volta – il nome di colui che le ha permesso di ritrovare la luce dopo un periodo buio.

Stiamo parlando di Kurt Galea, maltese come lei, di cui la Muscat si è detta più volte molto innamorata: “È un’anima pura, mi sostiene tantissimo e quando stiamo insieme rido tanto. Kurt è stato un dono di Dio. Oggi non potrei essere più felice”.