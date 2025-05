Anna Tatangelo racconta il suo “Inferno”: dal dolore che fa crescere alla rinascita

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Inferno (Artist First) è il nuovo singolo di Anna Tatangelo, che torna con un pop che si tinge di atmosfere metropolitane e sensuali.

Il brano racconta un’intimità sospesa tra fuoco e distanza e sancisce l’inizio di un nuovo capitolo per l’artista, che oggi si libera dalle aspettative esterne per abbracciare la sua identità con maggiore consapevolezza e serenità.

“Non ho più nulla da dimostrare. Ora canto per me, per il piacere di farlo, con la gioia di essere finalmente libera”.

“INFERNO”, LA VIDEOINTERVISTA AD ANNA TATANGELO

Durante l’intervista abbiamo avuto modo di conoscere un po’ meglio l’Anna donna così come l’Anna bambina, l’Anna madre così come l’Anna figlia, per non dimenticare – infine – l’Anna cantante.

Ma non è tutto! Nel presentare il suo nuovo singolo Inferno, la Tatangelo ci ha infatti parlato anche del viaggio notturno che ha compiuto tra desiderio e e disillusione, facendo i conti con le aspettative degli altri, con un silenzio che pesa più di mille parole e con un dolore che fa crescere.

“In tutti questi anni ho imparato a non avere paura di farmi vedere per quella che sono e a non farmi condizionare dal giudizio degli altri”.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire nuove e importanti sfumature dell’universo musicale di Anna Tatangelo.

ANNA TATANGELO APPROVA A NAPOLI E MILANO CON “TATANGELES”

Oltre all’uscita del nuovo singolo, nelle scorse settimane Anna Tatangelo ha annunciato anche Tatangeles: due speciali concerti evento che si terranno l’11 novembre alla Casa della Musica di Napoli e il 25 novembre ai Magazzini Generali di Milano, dove l’artista ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera e presenterà ai presenti le nuove produzioni.

I biglietti per entrambe le date live – prodotte da A1 Concerti – sono già disponibili su TicketOne.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI