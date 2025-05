Desiderio, silenzio e libertà in “Inferno”, il nuovo singolo di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo torna con un nuovo singolo inedito… andiamo a scoprire il significato del testo di Inferno. Il brano esce venerdì 16 maggio per Artist First e sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Dagli esordi a Sanremo alla TV, dal cinema alla radio, Anna Tatangelo ha attraversato vent’anni di carriera, arrivando oggi a una consapevolezza nuova: “Canto per il piacere di farlo, con la gioia di essere finalmente libera“.

Il nuovo progetto nasce da un lungo lavoro su di sé: meditazione, introspezione, terapia (vedi qui). La musica diventa così strumento di guarigione, rinascita, identità.

Anna tatangelo significato del testo di Inferno

Con Inferno, Anna Tatangelo inaugura una fase nuova e autentica del suo percorso musicale. Il brano si muove tra pop e atmosfere metropolitane, raccontando una relazione sospesa tra desiderio e distanza, sensualità e silenzio. Una camera d’albergo diventa lo spazio simbolico in cui si consuma un legame che brucia senza consumarsi.

Il testo è diretto, intimo, accompagnato da una produzione calda e incalzante, che rende il tutto ancora più fisico ed emotivo.

“Non ho più nulla da dimostrare. Ora canto per me”, ha dichiarato l’artista, che in Inferno abbraccia definitivamente la sua evoluzione personale e artistica.

ANNA TATAngelo – inferno – testo

In arrivo il 16 maggio

Concerti evento: Tatangeles

Insieme all’uscita di Inferno, Anna Tatangelo annuncia due speciali serate live:

11 novembre – Napoli, Casa della Musica

25 novembre – Milano, Magazzini Generali

Due concerti con cui celebrerare la sua carriera, tra brani storici e nuove produzioni. Il titolo Tatangeles è un gioco ironico ma potente: una rinascita che parte dal passato per costruire un nuovo universo artistico.

Foto di copertina di Nicholas Fols