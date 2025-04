Anna Tatangelo a One More Time, da Gigi D’Alessio al rapporto col padre: “Anna Tatangelo: “Non ero mai stata bambina. Oggi sono libera”

Anna Tatangelo è stata ospite del podcast One More Time, ideato e condotto da Luca Casadei, e tra i più ascoltati in Italia. Nella lunga chiacchierata, l’artista si è aperta come mai prima d’ora, parlando della sua storia con Gigi D’Alessio, dell’inizio di quel legame quando aveva appena 18 anni, delle difficoltà incontrate e del percorso personale e artistico che l’ha portata a diventare la donna che è oggi.

Anna tatangelo a one more time la storia con gigi

“A 18 anni ho dovuto far trasparire una sorta di ‘ci sono’, sono in grado di portare avanti un rapporto e di farlo anche davanti alle telecamere… ma non è stato facile, soprattutto all’inizio”. Con queste parole Anna Tatangelo inizia a raccontare l’origine della sua storia con Gigi D’Alessio, all’epoca molto più grande di lei. “Io vengo da una famiglia molto patriarcale e mi sono ritrovata in un amore stupendo. A 18 anni ero completamente innamorata, avevo trovato un rifugio”.

L’artista sottolinea anche come il rapporto sia stato oggetto di tante polemiche: “Gigi ha più volte detto che il suo matrimonio era finito prima della nostra storia, ma i giornali hanno travisato, dando spazio ad alcune affermazioni dall’altra parte. Io sono stata in silenzio per rispetto dei suoi figli… ma così facendo non ho rispettato abbastanza me stessa”.

“ERO SOLA CONTRO TUTTI. A UN CERTO PUNTO HO CHIESTO AIUTO”

Una riflessione profonda arriva quando Anna parla del momento in cui, sopraffatta dal contesto mediatico e dalle pressioni esterne, ha deciso di iniziare un percorso con una psicoterapeuta: “Avevo 25 anni e mi sentivo sovrastata da tutto. Cercavo di impormi nel mondo della musica ma venivo sempre ricondotta a lui. Una volta la mia terapeuta mi disse: ‘Dove sei tu, Anna? Perché parli sempre degli altri?’. E lì c’è stato uno switch”.

La cantante descrive il suo ex anche come una figura “paterna” nella fase iniziale della loro relazione: “Quel rifugio paterno, con il tempo, è andato scemando… cresceva in me il bisogno di diventare una donna a tutti gli effetti, con esigenze diverse”.

“A 18 anni sono uscita di casa, ho smesso di parlare con mio padre per un anno, ho dovuto combattere per difendere le mie scelte musicali. Ma non mi sono fatta buttare giù” ha dichiarato. “All’epoca non c’era nessuno che parlava di depressione o cyberbullismo. E io mi sentivo sola contro tutti. Ma ringraziando Dio, sono rimasta in piedi.”

Anna tatangelo, sanremo e la musica

Nel corso dell’intervista, Anna Tatangelo ha parlato anche del rapporto con il padre, che da sempre ha avuto un ruolo centrale nella sua carriera: “Mio padre voleva essere il mio manager. A un certo punto ho sentito l’esigenza di staccarmi”.

Un passaggio significativo è legato al secondo Festival di Sanremo: “Quel Sanremo l’ho odiato, perché non lo volevo fare. Ma mio papà ci teneva tantissimo. Non mi piaceva, non mi sentivo a mio agio. Però oggi sono grata, perché mi ha fatto capire cosa vuol dire salire e scendere, l’up and down”. Si trattava del Festival con Federico Stragà con il brano Volere volare.

Nel racconto, Anna si commuove parlando del suo legame con la musica: “Non desidero niente dalla musica, perché la musica è la mia compagna di viaggio. Mi ha sostenuto in tutti i momenti. In casa, quando ero piccola e volevo fuggire. E fuori, quando venivo attaccata. Sul palco invece mi sentivo capita.

Artisticamente non mi è mai stato detto che canto male. Ma spesso la mia vita privata ha oscurato l’artista. Oggi sento finalmente di avere il mio ruolo”.

L’artista ha svelato anche che considera Pippo Baudo come colui che è stato fondamentale per la sua carriera e la sua direzione musicale…. “Avevo portate alle selezioni di Sanremo un brano rock, mi disse ‘tu devi fare il pop”

one more time: “OGGI C’È ANNA. E NON C’È PIÙ NESSUN CONFRONTO”

L’artista conclude con una riflessione sul presente: “Oggi non vengo più paragonata ad altri. Ho fatto un lavoro grande su me stessa. Ho cambiato team, mi sono rimessa in gioco. E la cosa bella è che la musica mi aiuta a liberarmi”.

“Adesso racconto l’Anna vera. C’è una canzone che ho scritto per mio padre, si chiama Egoista. Lui non lo sa. Ma adesso lo saprà”.

La parte finale dell’intervista ha visto Anna Tatangelo commuoversi nel raccontare il suo rapporto e il grande dolore provato per la morte della mamma qualche anno fa.

“Mia mamma è morta due anni e mezzo fa di un adenocarcinoma ed è stato uno dei momenti più brutti della mia vita, sapere della sua malattia. Perché lì non mi sono più sentita figlia (…) Le hanno dato un tempo all’inizio di due anni. Mia mamma è morta dopo cinque anni. Io ho visto una bambina, il corpo si spegneva e gli occhi erano di una bambina. Uscivo dalla stanza dei medici piangendo, mi ricomponevo ed entravo da lei ridendo. Vedere però una figura così forte cadere così è brutto. La cosa più importante è quello che le ho detto prima che lei andasse via, le presi la mano e le dissi: “mamma prima che te ne vai, ti voglio ringraziare perché la donna che sono è grazie a te in tutto e per tutto”. Ci sono dei genitori che purtroppo vanno via dalla nostra vita da un momento all’altro. Invece, paradossalmente, sono grata perché, quando ho saputo che avrei avuto comunque un tempo, me la sono goduta e per me è una fortuna immensa».

