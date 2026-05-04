4 Maggio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
4 Maggio 2026

Welo e Anna Tatangelo, “Notte poetica” è il nuovo singolo dall’8 maggio: il duetto tra rap e melodia per l’estate

Una collaborazione tra il rap di Welo e la voce di Anna Tatangelo per Island Records, in uscita venerdì 8 maggio.

News di All Music Italia
Welo e Anna Tatangelo nello scatto promo di Notte poetica: lei sussurra all'orecchio di lui in posa giocosa su sfondo neutro
Condividi su:

Testo e significato di Notte poetica, il nuovo singolo di Welo feat. Anna Tatangelo, in uscita venerdì 8 maggio 2026 per Island Records. Il brano segna la prima collaborazione tra il giovane rapper e una delle voci più riconoscibili della musica pop italiana di oggi, ed è prodotto da ROOM9, Nathys e Luca Mattioni.

L’incontro tra Welo e Anna Tatangelo mette insieme due linguaggi che nella scena italiana raramente si attraversano. Da una parte il rap diretto del rapper, dall’altra la melodia di Anna: il pezzo trova un equilibrio nel ritornello, dove le due voci convergono senza forzature, e prova a costruire un tormentone estivo dal taglio meno scontato del solito.

Welo e Anna TatangeloNotte poetica: il significato del brano

Notte poetica è il racconto di un viaggio notturno fatto di finestrini abbassati, musica ad alto volume e una luna così grande da dividere in due la strada. Al centro, due persone che non sono state capaci di tenersi davvero ma continuano a cercarsi nello spazio fragile di una notte. Una notte, come dice il titolo, che si dilata e si ripete, come se non potesse mai finire del tutto.

L’immaginario è quello del road movie estivo, costruito però su un retrogusto malinconico: l’estate non è qui sinonimo di leggerezza, è la cornice di un addio che non si chiude. Il brano è prodotto da ROOM9, Nathys e Luca Mattioni che dichiarano un’ambizione cinematografica – più narrativa che dance, più atmosfera che ritornello da spiaggia.

Cover del singolo Notte poetica di Welo e Anna Tatangelo: una luna gialla al centro circondata da stelle, costellazioni che disegnano il titolo, sfondo blu notte con stelle marine

Il testo di Notte poetica

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Notte poetica” sarà disponibile in questa pagina a partire dall’8 maggio 2026, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: Notte poetica
Artisti: Welo feat. Anna Tatangelo
Produzione: ROOM9, Nathys, Luca Mattioni
Etichetta: Island Records

Welo dopo il jingle di Sanremo 2026

Notte poetica arriva nel momento in cui Welo esce dalla finestra più grande della sua carriera fin qui: Emigrato (italiano), rielaborazione del suo brano Emigrato, è stato scelto come jingle ufficiale della 76ª edizione del Festival di Sanremo diretta da Carlo Conti, accompagnando ogni serata della kermesse.

Il duetto con Anna Tatangelo sposta il mood da quello Sanremese al pop estivo, mettendo Welo a confronto con un’interprete che ha quasi vent’anni di carriera alle spalle e dischi di platino sul mercato italiano.

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

All Music Italia

Articoli più letti

Gli allievi a rischio eliminazione nella settima puntata del Serale di Amici 2026 1

Serale Amici 2026, settima puntata: Gard e Riccardo sono gli eliminati del 2 maggio
BigMama per Luca è Gay al Concerto Primo Maggio 2026 2

BigMama ribalta il racconto di Povia: ora Luca è Gay chiude il Primo Maggio
Pagelle nuovi singoli con Ultimo, Matteo Alieno, Achille Lauro, Gaia e Francesca Michielin 3

New Music Friday 1 maggio 2026: le pagelle tra Francesca Michielin, Gaia, Ultimo e gli Amiciani
Serale Amici 2026 anticipazioni 2 maggio 4

Serale Amici 2026: doppia eliminazione nella 7° puntata con Gaia e Sarah Toscano - anticipazioni
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 5

BLANCO live, da Roma a Bari: scaletta e il momento sul palco che riporta a Sanremo
Litfiba 17 Re cover singolo e ritorno live Primo Maggio 2026 6

Litfiba, 17 Re torna live al Primo Maggio e in una nuova versione
Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama, conduttori del Concerto Primo Maggio 2026 7

Concerto Primo Maggio 2026, scaletta completa: ordine di uscita e canzoni
Elisa tour 2026 scaletta concerti nei palasport 8

Elisa, la scaletta del tour 2026 cambia dopo Milano: cosa aspettarsi a Torino
Le pagelle dei cantanti della settima puntata del Serale di Amici 2026 del 2 maggio 9

Serale Amici 2026, le pagelle della settima puntata: la "mission impossible" di Riccardo
Riccardo Stimolo ad Amici 25 durante il daytime finito al centro della polemica 10

Amici 25, Riccardo Stimolo e il gesto nel daytime: polemica social dopo i commenti omofobi del passato (VIDEO)

Cerca su A.M.I.