Chiara Galiazzo e In The Loop Music omaggiano Valentina Giovagnini con Il passo silenzioso della nev

Un omaggio a una voce indimenticabile della musica italiana. Chiara Galiazzo, insieme agli In The Loop Music, ha reinterpretato Il passo silenzioso della neve, il brano simbolo di Valentina Giovagnini, la cantautrice che conquistò il Premio della Critica a Sanremo 2002 prima della sua tragica scomparsa in un incidente stradale nel 2009.

Questa cover fa parte dell’ottavo episodio di #RIcreazione, il format musicale degli In The Loop Music, in cui diversi artisti vengono coinvolti per reinterpretare brani iconici della musica italiana.

Il pezzo originale, scritto da Vincenzo Incenzo e Davide Pinelli, è tratto dall’album Creatura Nuda di Valentina Giovagnini e rappresenta uno degli esempi più raffinati del pop contaminato da sonorità folk, cifra distintiva dell’artista toscana.

Tra l’altro negli scorsi mesi tutto il repertorio di Valentina Giovagnini è stato reso disponibile sulle piattaforme digitali. I suoi tre album, Creatura Nuda, il postumo L’amore non ha fine, e la raccolta di inediti La mia natura, sono stati pubblicati in un triplo CD intitolato La mia natura, distribuito da ADA Music Italy.

Un’occasione per riscoprire l’eredità musicale di un’artista che, seppur scomparsa troppo presto, continua a vivere attraverso le sue canzoni.

Chiara Galiazzo: “valentina giovagnini, Un’artista fondamentale per me”

Con questa reinterpretazione, Chiara Galiazzo ha voluto rendere omaggio a un’artista che ha segnato profondamente il suo percorso musicale.

“Valentina Giovagnini è stata un’artista fondamentale per me, segnando profondamente il mio rapporto con la musica. Aveva un talento unico nel fondere il pop con sonorità folk, creando un suono inconfondibile: accessibile e al tempo stesso raffinato.

Da tempo, con i miei amici In The Loop Music, cercavamo la canzone giusta da reinterpretare nel loro format, Ricreazione. Quando abbiamo scoperto di condividere un amore profondo per la musica di Valentina, la scelta è stata immediata.”

Il passo silenzioso della neve è il nostro omaggio a lei, un modo per tenerne vivo il ricordo. Perché forse chi lascia questa terra può continuare a esistere attraverso la propria musica.

Grazie, Valentina. Questa è per te.“

La Galiazzo è reduce dalla pubblicazione del singolo, molto apprezzato da critica e pubblico, Valore.