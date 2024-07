Valentina Giovagnini: ecco il triplo cd “La mia natura” con un Ep inedito

Il 2 gennaio 2009, Valentina Giovagnini è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale in cui ha perso la vita. A 15 anni dalla sua prematura scomparsa, la musica dell’artista viene celebrata con l’uscita di un triplo cd dal titolo La mia natura. L’opera, disponibile dal 26 luglio 2024, contiene anche un Ep inedito.

La mia natura (prodotto da Verba Manent e distribuito da ADA Music Italy – Warner Music Italy) racchiude l’intera produzione discografica di Valentina Giovagnini. Comprende i due album editi Creatura Nuda e L’amore non ha fine, in una nuova versione completamente rimasterizzata. Inoltre, contiene un Ep di brani inediti intitolato Respiro.

Creatura Nuda è l’album di debutto, con il brano Il passo silenzioso della neve. Questo pezzo si è classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2002 nella categoria “Giovani”; e si è aggiudicato il Premio della critica per il miglior arrangiamento. Nel disco, ricco di suggestioni etniche e popolari contaminate da sonorità futuribili, Valentina suona anche strumenti musicali inusuali della tradizione popolare italiana come la cornamusa e il tin whistle.

L’amore non ha fine è stato pubblicato postumo. Il disco attesta l’esplorazione musicale dell’artista, spaziando dall’elettronica alla lirica e all’acustico. Nei testi, affronta temi come la memoria, l’amore e la spiritualità. Oltre a brani inediti, l’album include anche una toccante reinterpretazione di Hallelujah di Leonard Cohen, dove Valentina si esibisce al pianoforte.

la musica di Valentina rimasterizzata con una tecnologia d’avanguardia

Il repertorio dell’artista vede la collaborazione di Davide Pinelli per le musiche e la produzione; e quella di Vincenzo Incenzo per i testi. Il remastering è stato realizzato da Jurij Ricotti, che vanta un’intensa attività nel campo a livello mondiale avendo collaborato con Andrea Bocelli, Eminem e Dua Lipa. Utilizzando algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, Ricotti ha scomposto gli stems originali con un sistema di ultima generazione. La rimasterizzazione del repertorio di Valentina Giovagnini è avvenuta con una tecnologia d’avanguardia, usata per la prima volta dallo stesso producer per il film internazionale “Lamborghini” nel 2022.

Infine, l’Ep Respiro raccoglie tracce rimaste nascoste fino ad oggi. La title track riflette il desiderio di continuare a vivere nell’amore di coloro che ci hanno amato. Il brano Fotosintesi celebra la connessione di Valentina con la natura; mentre Inimmaginabile esplora la gioia sensoriale e la ritualità fisica dell’amore. Il progetto si completa con l’emozionante duetto con la sorella in Non dimenticare mai; e le personali reinterpretazioni di Human Behaviour e Hyper-Ballad di Björk.

Del brano Respiro è stato realizzato un videoclip, visibile su YouTube.

Valentina Giovagnini – Respiro – Video

Il progetto La mia natura celebra la musica e il talento di Valentina Giovagnini, che così restano vivi nella memoria di chi l’ha conosciuta. Offre però a chi ancora non la conosce l’occasione di scoprire quest’artista prematuramente scomparsa, grazie alla ripubblicazione in versione fisica e digitale dell’intera discografia.

La mia natura, le tracklist del triplo cd

CREATURA NUDA (remastering):

Senza origine

Creatura nuda

Il passo silenzioso della neve

Metamorfosi

Mi fai vivere

Madrigale

Il trono dei pazzi

La formula

Accarezzando a piedi nudi l’erba delle colline di Donegal

Dovevo dire di no

Senza origine

L’AMORE NON HA FINE (remastering)

L’amore non ha fine

L’altra metà della luna

L’attesa infinita

Continuamente

Voglio quello che sento

Non piango più

Bellissima idea

La mia natura

Non dimenticare mai

Nei silenzi miei

Sonnambula

Ogni viaggio che ho aspettato

Hallelujah (cover)

Somewhere over the rainbow (cover)

RESPIRO (nuovo ep)

Respiro

Fotosintesi

Non dimenticare mai (feat Benedetta Giovagnini)

Inimmaginabile

Hyperballad (cover)

Human Behaviour (cover)