Povia ha vinto Sanremo 2006 con Vorrei avere il becco. Il cinquantaseiesimo Festival si è svolto al Teatro Ariston di Sanremo dal 27 febbraio al 4 marzo 2006, con la conduzione di Giorgio Panariello affiancato da Ilary Blasi e Victoria Cabello.

Sul podio sono saliti anche i Nomadi, secondi con Dove si va, e Anna Tatangelo, terza con Essere una donna. Quarto è arrivato Riccardo Maffoni, che con Sole negli occhi ha vinto la categoria Giovani battendo in finale Simone Cristicchi, vincitore del Festival l’anno dopo.

Delle trenta canzoni in gara, l’unica con una certificazione FIMI è Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, eliminati dal televoto nella serata finale: il Platino è arrivato nel 2019, tredici anni dopo il Festival.

Sanremo 2006: la classifica finale

I trenta cantanti di Sanremo 2006 sono divisi in quattro categorie: Uomini, Donne e Gruppi con sei artisti ciascuna, Giovani con dodici. Serata dopo serata la giuria demoscopica, e nella quarta anche il televoto, eliminano i concorrenti, finché in finale restano due artisti per categoria.

Il 4 marzo il televoto sceglie un vincitore per categoria e poi, fra i quattro, il vincitore assoluto: Povia chiude con il 10,45% dei voti, davanti al 9,58% dei Nomadi. La classifica ufficiale si ferma ai primi quattro: degli altri si conosce la serata in cui sono usciti di gara.

Festival di Sanremo 2006 · Classifica finale # Artista Canzone 1º Povia Vorrei avere il becco 2º Nomadi Dove si va 3º Anna Tatangelo Essere una donna 4º Riccardo Maffoni Sole negli occhi Finale Simone Cristicchi Che bella gente Finale Dolcenera Com’è straordinaria la vita Finale Michele Zarrillo L’alfabeto degli amanti Finale Zero Assoluto Svegliarsi la mattina 4ª serata Ron L’uomo delle stelle 4ª serata Alex Britti …solo con te 4ª serata Nicky Nicolai Lei ha la notte 4ª serata Simona Bencini Tempesta 4ª serata Sugarfree Solo lei mi dà 4ª serata Gigi Finizio con I Ragazzi di Scampia Musica e speranza 3ª serata Luca Dirisio Sparirò 3ª serata Ivana Spagna Noi non possiamo cambiare 3ª serata Carlo Fava, Noa e Solis String Quartet Un discorso in generale 2ª serata Gianluca Grignani Liberi di sognare 2ª serata Anna Oxa Processo a me stessa 2ª serata Mario Venuti e Arancia Sonora Un altro posto nel mondo

I Giovani di Sanremo 2006: vince Riccardo Maffoni

I dodici Giovani gareggiano in una categoria a parte, e il vincitore entra nella finale assoluta. Riccardo Maffoni batte Simone Cristicchi al televoto del 4 marzo; fra gli eliminati delle serate precedenti ci sono L’Aura, Virginio e gli Ameba 4 di Ermal Meta.

Sanremo 2006 · Categoria Giovani # Artista Canzone 1º Riccardo Maffoni Sole negli occhi Finale Simone Cristicchi Che bella gente 4ª serata L’Aura Irraggiungibile 4ª serata Helena Hellwig Di luna morirei 4ª serata Monia Russo Un mondo senza parole 4ª serata Tiziano Orecchio Preda innocente 3ª serata Ameba 4 Rido… forse mi sbaglio 3ª serata Ivan Segreto Con un gesto 3ª serata Andrea Ori Nel tuo mare 2ª serata Virginio Davvero 2ª serata Deasonika Non dimentico più 2ª serata Antonello Capirò crescerai

I premi di Sanremo 2006

Premio della Critica “Mia Martini” : Carlo Fava, Noa e Solis String Quartet per Un discorso in generale

: per Premio della Sala Stampa Radio-TV : Nomadi per Dove si va

: per Vincitore categoria Uomini : Povia per Vorrei avere il becco

: per Vincitrice categoria Donne : Anna Tatangelo per Essere una donna

: per Vincitori categoria Gruppi : Nomadi per Dove si va

: Nomadi per Vincitore categoria Giovani : Riccardo Maffoni per Sole negli occhi

: per Premio Raisat Ragazzi : Simone Cristicchi per Che bella gente

: per Premio “Città di Sanremo” alla carriera: Riccardo Cocciante

Le certificazioni FIMI delle canzoni di Sanremo 2006: Platino agli Zero Assoluto

Il Festival del 2006 precede gli attuali criteri FIMI, con soglie diverse e lo streaming tra le voci che contano. Nel database FIMI aggiornato al 23 novembre 2026 risulta un’unica certificazione di questa edizione, ottenuta nel 2019 da una canzone uscita di gara in finale.

Sanremo 2006 · Certificazioni FIMI Artista Canzone Posizione al Festival Certificazione Zero Assoluto Svegliarsi la mattina Finale, categoria Gruppi Platino (2019) Aggiornato il 23 novembre 2026.

Con Svegliarsi la mattina il 2006 ha una sola canzone certificata, come Sanremo 2002 e Sanremo 2003, mentre Sanremo 2005 ne ha due, Angelo di Francesco Renga e Mentre tutto scorre dei Negramaro.

Le annate precedenti al 2010 restano fuori dal conteggio dell’articolo sulle canzoni di Sanremo più vendute, che parte da quell’anno con le certificazioni FIMI edizione per edizione.

L’Eurovision 2006 senza l’Italia

L’Italia non ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2006. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è durata fino al ritorno in gara nel 2011.

Che fine hanno fatto: Povia, Cristicchi, Maffoni e gli Zero Assoluto

Sanremo 2006 scende al 40,05% di share, quasi tredici punti sotto il 2005

In televisione Sanremo 2006 ha registrato il 40,05% di share medio sulle cinque serate, contro il 52,78% dell’edizione 2005 condotta da Paolo Bonolis. La finale del 4 marzo ha raccolto 9.523.000 spettatori e il 48,23% di share, come riporta l’articolo su share e spettatori.

Nel 2025, ospite del podcast Tintoria, Giorgio Panariello ha raccontato quella conduzione con una frase sul cast: “Sanremo non lo fai con quattro o cinque cantanti”. Nella stessa puntata ha precisato: “Io non ero il direttore artistico, lo era Gianmarco Mazzi”.

Il 1° marzo il Festival non va in onda, per lasciare spazio all’amichevole di calcio fra Italia e Germania.

Loredana Bertè resta fuori dalla gara per un vizio di forma e sale sul palco nella serata dei duetti accanto a Ron e Tosca .

resta fuori dalla gara per un vizio di forma e sale sul palco nella serata dei duetti accanto a e . Che bella gente di Simone Cristicchi rischia l’esclusione a gara iniziata: secondo un quotidiano la coautrice Momo l’aveva già presentata con un altro titolo alla rassegna pesarese Voci domani . Il regolamento ammetteva ricorsi solo entro cinque ore dalla prima esecuzione, e il brano resta in gara.

di rischia l’esclusione a gara iniziata: secondo un quotidiano la coautrice l’aveva già presentata con un altro titolo alla rassegna pesarese . Il regolamento ammetteva ricorsi solo entro cinque ore dalla prima esecuzione, e il brano resta in gara. Povia debutta tra i Campioni un anno dopo l’esclusione da Sanremo 2005: I bambini fanno oh era stata scartata perché già cantata, come ha ricordato Paolo Bonolis nel 2025.

era stata scartata perché già cantata, come ha ricordato Paolo Bonolis nel 2025. Debuttano al Festival cinque Campioni: Luca Dirisio , Povia , Sugarfree , Carlo Fava, Noa e Solis String Quartet e Zero Assoluto . Nella categoria Gruppi sono al debutto anche I Ragazzi di Scampia , accanto a Gigi Finizio , e Arancia Sonora , accanto a Mario Venuti .

, , , e . Nella categoria Gruppi sono al debutto anche , accanto a , e , accanto a . Hanno già vinto il Festival Anna Oxa , nel 1989 in coppia con Fausto Leali e nel 1999, e Ron nel 1996. Tra i giovani avevano vinto Michele Zarrillo nel 1987, Alex Britti nel 1999, Anna Tatangelo nel 2002 e Dolcenera nel 2003.

, nel 1989 in coppia con e nel 1999, e Ron nel 1996. Tra i giovani avevano vinto nel 1987, nel 1999, nel 2002 e nel 2003. Simona Bencini debutta da solista dopo aver partecipato nel 1997 come voce dei Dirotta su Cuba .

debutta da solista dopo aver partecipato nel 1997 come voce dei . Nella serata finale Laura Pausini ed Eros Ramazzotti cantano insieme Nel blu dipinto di blu .

Sanremo 2006: domande frequenti

Chi ha vinto Sanremo 2006?

Il Festival di Sanremo 2006 è stato vinto da Povia con Vorrei avere il becco. Al secondo posto si sono piazzati i Nomadi con Dove si va, al terzo Anna Tatangelo con Essere una donna.

Chi presentava Sanremo 2006?

La conduzione di Sanremo 2006 è stata affidata a Giorgio Panariello, affiancato da Ilary Blasi e Victoria Cabello. Gianmarco Mazzi ha curato la direzione artistico-musicale.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 2006?

Tra le canzoni di Sanremo 2006 ci sono Vorrei avere il becco di Povia, Dove si va dei Nomadi, Essere una donna di Anna Tatangelo, Com’è straordinaria la vita di Dolcenera, Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, Liberi di sognare di Gianluca Grignani e Processo a me stessa di Anna Oxa.

Tra i Giovani figurano Sole negli occhi di Riccardo Maffoni, Che bella gente di Simone Cristicchi, Irraggiungibile di L’Aura e Davvero di Virginio.

Chi ha vinto tra i Giovani a Sanremo 2006?

La categoria Giovani è stata vinta da Riccardo Maffoni con Sole negli occhi, che in finale ha battuto Simone Cristicchi con Che bella gente e nella classifica assoluta è arrivato quarto.

Chi ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2006?

L’Italia non ha partecipato all’edizione 2006 dell’Eurovision Song Contest. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è terminata con il ritorno in gara nel 2011.

Le altre edizioni: l’edizione precedente è Sanremo 2005, mentre per gli anni successivi c’è il Festival di Sanremo negli anni Duemila.

Le immagini pubblicate sono utilizzate a scopo informativo e di critica giornalistica ai sensi dell’art. 70 della Legge sul diritto d’autore. Per richiederne la rimozione scrivere a redazione@allmusicitalia.it.