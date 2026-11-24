Sanremo 2006: vince Povia, ma il Platino va agli Zero Assoluto eliminati in finale
Giorgio Panariello conduce, Riccardo Maffoni vince tra i Giovani battendo in finale Simone Cristicchi.
di Alessandro Genovese (Blogger) ·
Povia ha vinto Sanremo 2006 con Vorrei avere il becco. Il cinquantaseiesimo Festival si è svolto al Teatro Ariston di Sanremo dal 27 febbraio al 4 marzo 2006, con la conduzione di Giorgio Panariello affiancato da Ilary Blasi e Victoria Cabello.
Sul podio sono saliti anche i Nomadi, secondi con Dove si va, e Anna Tatangelo, terza con Essere una donna. Quarto è arrivato Riccardo Maffoni, che con Sole negli occhi ha vinto la categoria Giovani battendo in finale Simone Cristicchi, vincitore del Festival l’anno dopo.
Delle trenta canzoni in gara, l’unica con una certificazione FIMI è Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, eliminati dal televoto nella serata finale: il Platino è arrivato nel 2019, tredici anni dopo il Festival.
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Sanremo 2006: la classifica finale
I trenta cantanti di Sanremo 2006 sono divisi in quattro categorie: Uomini, Donne e Gruppi con sei artisti ciascuna, Giovani con dodici. Serata dopo serata la giuria demoscopica, e nella quarta anche il televoto, eliminano i concorrenti, finché in finale restano due artisti per categoria.
Il 4 marzo il televoto sceglie un vincitore per categoria e poi, fra i quattro, il vincitore assoluto: Povia chiude con il 10,45% dei voti, davanti al 9,58% dei Nomadi. La classifica ufficiale si ferma ai primi quattro: degli altri si conosce la serata in cui sono usciti di gara.
|#
|Artista
|Canzone
|1º
|Povia
|Vorrei avere il becco
|2º
|Nomadi
|Dove si va
|3º
|Anna Tatangelo
|Essere una donna
|4º
|Riccardo Maffoni
|Sole negli occhi
|Finale
|Simone Cristicchi
|Che bella gente
|Finale
|Dolcenera
|Com’è straordinaria la vita
|Finale
|Michele Zarrillo
|L’alfabeto degli amanti
|Finale
|Zero Assoluto
|Svegliarsi la mattina
|4ª serata
|Ron
|L’uomo delle stelle
|4ª serata
|Alex Britti
|…solo con te
|4ª serata
|Nicky Nicolai
|Lei ha la notte
|4ª serata
|Simona Bencini
|Tempesta
|4ª serata
|Sugarfree
|Solo lei mi dà
|4ª serata
|Gigi Finizio con I Ragazzi di Scampia
|Musica e speranza
|3ª serata
|Luca Dirisio
|Sparirò
|3ª serata
|Ivana Spagna
|Noi non possiamo cambiare
|3ª serata
|Carlo Fava, Noa e Solis String Quartet
|Un discorso in generale
|2ª serata
|Gianluca Grignani
|Liberi di sognare
|2ª serata
|Anna Oxa
|Processo a me stessa
|2ª serata
|Mario Venuti e Arancia Sonora
|Un altro posto nel mondo
I Giovani di Sanremo 2006: vince Riccardo Maffoni
I dodici Giovani gareggiano in una categoria a parte, e il vincitore entra nella finale assoluta. Riccardo Maffoni batte Simone Cristicchi al televoto del 4 marzo; fra gli eliminati delle serate precedenti ci sono L’Aura, Virginio e gli Ameba 4 di Ermal Meta.
|#
|Artista
|Canzone
|1º
|Riccardo Maffoni
|Sole negli occhi
|Finale
|Simone Cristicchi
|Che bella gente
|4ª serata
|L’Aura
|Irraggiungibile
|4ª serata
|Helena Hellwig
|Di luna morirei
|4ª serata
|Monia Russo
|Un mondo senza parole
|4ª serata
|Tiziano Orecchio
|Preda innocente
|3ª serata
|Ameba 4
|Rido… forse mi sbaglio
|3ª serata
|Ivan Segreto
|Con un gesto
|3ª serata
|Andrea Ori
|Nel tuo mare
|2ª serata
|Virginio
|Davvero
|2ª serata
|Deasonika
|Non dimentico più
|2ª serata
|Antonello
|Capirò crescerai
I premi di Sanremo 2006
- Premio della Critica “Mia Martini”: Carlo Fava, Noa e Solis String Quartet per Un discorso in generale
- Premio della Sala Stampa Radio-TV: Nomadi per Dove si va
- Vincitore categoria Uomini: Povia per Vorrei avere il becco
- Vincitrice categoria Donne: Anna Tatangelo per Essere una donna
- Vincitori categoria Gruppi: Nomadi per Dove si va
- Vincitore categoria Giovani: Riccardo Maffoni per Sole negli occhi
- Premio Raisat Ragazzi: Simone Cristicchi per Che bella gente
- Premio “Città di Sanremo” alla carriera: Riccardo Cocciante
Le certificazioni FIMI delle canzoni di Sanremo 2006: Platino agli Zero Assoluto
Il Festival del 2006 precede gli attuali criteri FIMI, con soglie diverse e lo streaming tra le voci che contano. Nel database FIMI aggiornato al 23 novembre 2026 risulta un’unica certificazione di questa edizione, ottenuta nel 2019 da una canzone uscita di gara in finale.
|Artista
|Canzone
|Posizione al Festival
|Certificazione
|Zero Assoluto
|Svegliarsi la mattina
|Finale, categoria Gruppi
|Platino (2019)
Con Svegliarsi la mattina il 2006 ha una sola canzone certificata, come Sanremo 2002 e Sanremo 2003, mentre Sanremo 2005 ne ha due, Angelo di Francesco Renga e Mentre tutto scorre dei Negramaro.
Le annate precedenti al 2010 restano fuori dal conteggio dell’articolo sulle canzoni di Sanremo più vendute, che parte da quell’anno con le certificazioni FIMI edizione per edizione.
L’Eurovision 2006 senza l’Italia
L’Italia non ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2006. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è durata fino al ritorno in gara nel 2011.
Che fine hanno fatto: Povia, Cristicchi, Maffoni e gli Zero Assoluto
- Povia: torna in gara nel 2009 e arriva secondo con Luca era gay, il brano che nel 2026 BigMama ribalta in Luca è Gay sul palco del Primo Maggio.
- Simone Cristicchi: vince il Festival di Sanremo 2007 con Ti regalerò una rosa, un anno dopo la sconfitta in finale contro Maffoni.
- Riccardo Maffoni: nel 2018 torna con un album di quattordici tracce, anticipato dal singolo Faccia.
- Zero Assoluto: tornano al Festival nel 2007 con Appena prima di partire, e i concerti di Milano e Roma previsti nell’autunno 2026 slittano ad aprile e maggio 2027.
- Ermal Meta: nel 2006 suona negli Ameba 4, nel 2018 vince Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente, in coppia con Fabrizio Moro.
- Virginio: nel 2011 vince la decima edizione di Amici di Maria De Filippi nella categoria canto e nel 2026 presenta il singolo Dio nella pioggia.
- L’Aura: nel 2026, vent’anni dopo l’uscita, il suo album d’esordio Okumuki esce per la prima volta in doppio vinile.
- Sugarfree: nel novembre 2026 pubblicano Siamo diversi con Alex Britti, anche lui in gara nel 2006.
- Luca Dirisio: nel giugno 2026 pubblica il singolo Non te ne sei andata mai.
Sanremo 2006 scende al 40,05% di share, quasi tredici punti sotto il 2005
In televisione Sanremo 2006 ha registrato il 40,05% di share medio sulle cinque serate, contro il 52,78% dell’edizione 2005 condotta da Paolo Bonolis. La finale del 4 marzo ha raccolto 9.523.000 spettatori e il 48,23% di share, come riporta l’articolo su share e spettatori.
Nel 2025, ospite del podcast Tintoria, Giorgio Panariello ha raccontato quella conduzione con una frase sul cast: “Sanremo non lo fai con quattro o cinque cantanti”. Nella stessa puntata ha precisato: “Io non ero il direttore artistico, lo era Gianmarco Mazzi”.
- Il 1° marzo il Festival non va in onda, per lasciare spazio all’amichevole di calcio fra Italia e Germania.
- Loredana Bertè resta fuori dalla gara per un vizio di forma e sale sul palco nella serata dei duetti accanto a Ron e Tosca.
- Che bella gente di Simone Cristicchi rischia l’esclusione a gara iniziata: secondo un quotidiano la coautrice Momo l’aveva già presentata con un altro titolo alla rassegna pesarese Voci domani. Il regolamento ammetteva ricorsi solo entro cinque ore dalla prima esecuzione, e il brano resta in gara.
- Povia debutta tra i Campioni un anno dopo l’esclusione da Sanremo 2005: I bambini fanno oh era stata scartata perché già cantata, come ha ricordato Paolo Bonolis nel 2025.
- Debuttano al Festival cinque Campioni: Luca Dirisio, Povia, Sugarfree, Carlo Fava, Noa e Solis String Quartet e Zero Assoluto. Nella categoria Gruppi sono al debutto anche I Ragazzi di Scampia, accanto a Gigi Finizio, e Arancia Sonora, accanto a Mario Venuti.
- Hanno già vinto il Festival Anna Oxa, nel 1989 in coppia con Fausto Leali e nel 1999, e Ron nel 1996. Tra i giovani avevano vinto Michele Zarrillo nel 1987, Alex Britti nel 1999, Anna Tatangelo nel 2002 e Dolcenera nel 2003.
- Simona Bencini debutta da solista dopo aver partecipato nel 1997 come voce dei Dirotta su Cuba.
- Nella serata finale Laura Pausini ed Eros Ramazzotti cantano insieme Nel blu dipinto di blu.
Sanremo 2006: domande frequenti
Chi ha vinto Sanremo 2006?
Il Festival di Sanremo 2006 è stato vinto da Povia con Vorrei avere il becco. Al secondo posto si sono piazzati i Nomadi con Dove si va, al terzo Anna Tatangelo con Essere una donna.
Chi presentava Sanremo 2006?
La conduzione di Sanremo 2006 è stata affidata a Giorgio Panariello, affiancato da Ilary Blasi e Victoria Cabello. Gianmarco Mazzi ha curato la direzione artistico-musicale.
Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 2006?
Tra le canzoni di Sanremo 2006 ci sono Vorrei avere il becco di Povia, Dove si va dei Nomadi, Essere una donna di Anna Tatangelo, Com’è straordinaria la vita di Dolcenera, Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, Liberi di sognare di Gianluca Grignani e Processo a me stessa di Anna Oxa.
Tra i Giovani figurano Sole negli occhi di Riccardo Maffoni, Che bella gente di Simone Cristicchi, Irraggiungibile di L’Aura e Davvero di Virginio.
Chi ha vinto tra i Giovani a Sanremo 2006?
La categoria Giovani è stata vinta da Riccardo Maffoni con Sole negli occhi, che in finale ha battuto Simone Cristicchi con Che bella gente e nella classifica assoluta è arrivato quarto.
Chi ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2006?
L’Italia non ha partecipato all’edizione 2006 dell’Eurovision Song Contest. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è terminata con il ritorno in gara nel 2011.
Le altre edizioni: l’edizione precedente è Sanremo 2005, mentre per gli anni successivi c’è il Festival di Sanremo negli anni Duemila.
Tutte le edizioni del Festival, dal 1951 in poi, sono nella guida completa al Festival di Sanremo di All Music Italia, con gli articoli dedicati agli ascolti edizione per edizione e alle copie vendute e certificate.
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