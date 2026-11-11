Sanremo 2005 si è chiuso il 5 marzo con la vittoria di Francesco Renga con Angelo. Il cinquantacinquesimo Festival, iniziato il 1º marzo, si è svolto al Teatro Ariston di Sanremo con la conduzione di Paolo Bonolis, affiancato da Antonella Clerici e Federica Felini. Paolo Bonolis è stato anche il direttore artistico.

Sul podio sono saliti anche Toto Cutugno e Annalisa Minetti, secondi con Come noi nessuno al mondo, e Antonella Ruggiero, terza con Echi d’infinito. Quarti sono arrivati Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Jazz Quartet con Che mistero è l’amore, quinta Laura Bono con Non credo nei miracoli.

In televisione Sanremo 2005 ha registrato il 52,78% di share di media, contro il 39,0% del 2004.

Sanremo 2005: la classifica finale

In questa edizione tornano le eliminazioni tra i Campioni e gli artisti in gara sono divisi in cinque categorie: Uomini, Donne, Gruppi, Classic e Giovani. I cantanti sono 32, di cui 15 in finale (3 per categoria), e i rispettivi vincitori si contendono la vittoria finale.

Festival di Sanremo 2005 · Classifica finale # Artista Canzone 1º Francesco Renga Angelo 2º Toto Cutugno e Annalisa Minetti Come noi nessuno al mondo 3º Antonella Ruggiero Echi d’infinito 4º Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Jazz Quartet Che mistero è l’amore 5º Laura Bono Non credo nei miracoli Finalista Categoria Uomini Gigi D’Alessio L’amore che non c’è Finalista Categoria Uomini Marco Masini Nel mondo dei sogni Finalista Categoria Donne Anna Tatangelo Ragazza di periferia Finalista Categoria Donne Alexia Da grande Finalista Categoria Gruppi Matia Bazar Grido d’amore Finalista Categoria Gruppi Le Vibrazioni Ovunque andrò Finalista Categoria Classic Marcella Bella Uomo bastardo Finalista Categoria Classic Peppino Di Capri La panchina Finalista Categoria Giovani Veronica Ventavoli L’immaginario Finalista Categoria Giovani La Differenza Che farò Eliminato Semifinale – Categoria Uomini Paolo Meneguzzi Non capiva che l’amavo Eliminato Semifinale – Categoria Donne Marina Rei Fammi entrare Eliminato Semifinale – Categoria Gruppi Dj Francesco Band Francesca Eliminato Semifinale – Categoria Classic Nicola Arigliano Colpevole Eliminato Semifinale – Categoria Giovani Equ L’idea Eliminato Semifinale – Categoria Giovani Giovanna D’Angi Fammi respirare Eliminato Semifinale – Categoria Giovani Max De Angelis Sono qui per questo Eliminato Categoria Uomini Umberto Tozzi Le parole Eliminato Categoria Donne Paola e Chiara A modo mio Eliminato Categoria Gruppi Velvet Dovevo dirti molte cose Eliminato Categoria Classic Franco Califano Non escludo il ritorno Eliminato Categoria Giovani Concido Ci vuole k… Eliminato Categoria Giovani Enrico Boccadoro Dov’è la terra capitano? Eliminato Categoria Giovani Negramaro Mentre tutto scorre Eliminato Categoria Giovani Christian Lo Zito Segui il tuo cuore Eliminato Categoria Giovani Sabrina Guida Vorrei Eliminato Categoria Giovani Modà Riesci a innamorarmi

I premi di Sanremo 2005

Premio della Critica “Mia Martini” : Colpevole di Nicola Arigliano

: di Premio alla Carriera “Città di Sanremo” : Vasco Rossi

: Premio Sala Stampa Radio e TV – sezione Campioni : Francesco Renga per Angelo

: per Premio Sala Stampa Radio e TV – sezione Giovani : Negramaro per Mentre tutto scorre

: per Vincitore Categoria Uomini : Francesco Renga per Angelo

: per Vincitore Categoria Donne : Antonella Ruggiero per Echi d’infinito

: per Vincitore Categoria Gruppi : Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Jazz Quartet per Che mistero è l’amore

: per Vincitore Categoria Classic : Toto Cutugno e Annalisa Minetti per Come noi nessuno al mondo

: per Vincitore Categoria Giovani: Laura Bono per Non credo nei miracoli

Le certificazioni FIMI delle canzoni di Sanremo 2005: Renga e Negramaro

Il Festival del 2005 precede gli attuali criteri FIMI, con soglie diverse e lo streaming tra le voci che contano. Nel database FIMI aggiornato al 4 novembre 2026 risultano due certificazioni di questa edizione, ottenute nel 2017 e nel 2024. Nell’articolo sulle canzoni di Sanremo più vendute il conteggio parte dal 2010.

Sanremo 2005 · Certificazioni FIMI Artista Canzone Posizione al Festival Certificazione Francesco Renga Angelo 1º Campioni Oro (2024) Negramaro Mentre tutto scorre Non Finalisti Giovani Platino (2017) Aggiornato il 4 novembre 2026.

L’Eurovision 2005 senza l’Italia

L’Italia non ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2005. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è durata fino al ritorno in gara nel 2011.

Sanremo 2005: tre debuttanti tra i Campioni e il ritorno di vincitori delle edizioni passate

Tre debuttanti tra i Campioni, tutti nella Categoria Gruppi: Dj Francesco Band , Le Vibrazioni e Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Jazz Quartet .

, e . Tornano in gara da Campioni due artisti già passati dalla sezione Giovani: Annalisa Minetti nel 1998 e Velvet nel 2001.

nel 1998 e nel 2001. Tra i Campioni ci sono vincitori di edizioni precedenti: Peppino Di Capri nel 1973 e nel 1976, i Matia Bazar nel 1978, con Antonella Ruggiero come voce, e nel 2002, Toto Cutugno nel 1980, Umberto Tozzi nel 1987, Annalisa Minetti nel 1998, Alexia nel 2003 e Marco Masini nel 2004.

nel 1973 e nel 1976, i nel 1978, con come voce, e nel 2002, nel 1980, nel 1987, nel 1998, nel 2003 e nel 2004. Tra gli artisti in gara ci sono anche vincitori della categoria Giovani: Marco Masini nel 1990, Paola e Chiara nel 1997, Annalisa Minetti nel 1998 e Anna Tatangelo nel 2002.

nel 1990, nel 1997, nel 1998 e nel 2002. Negramaro e Modà debuttano al Festival nella Categoria Giovani e vengono eliminati entrambi dopo la prima esibizione.

Sanremo 2005: domande frequenti

Chi ha vinto Sanremo 2005?

Il Festival di Sanremo 2005 è stato vinto da Francesco Renga con Angelo. Al secondo posto si sono piazzati Toto Cutugno e Annalisa Minetti con Come noi nessuno al mondo, al terzo Antonella Ruggiero con Echi d’infinito.

Chi presentava Sanremo 2005?

La conduzione è stata affidata a Paolo Bonolis, affiancato da Antonella Clerici e Federica Felini. La direzione artistica è stata di Paolo Bonolis.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 2005?

Hanno gareggiato, fra le altre, Angelo di Francesco Renga, Echi d’infinito di Antonella Ruggiero, Non credo nei miracoli di Laura Bono, Mentre tutto scorre dei Negramaro, A modo mio di Paola e Chiara, Ragazza di periferia di Anna Tatangelo, Ovunque andrò de Le Vibrazioni e L’amore che non c’è di Gigi D’Alessio.

Chi ha vinto tra i Giovani a Sanremo 2005?

La categoria Giovani è stata vinta da Laura Bono con Non credo nei miracoli.

Chi ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2005?

L’Italia non ha partecipato all’edizione 2005 dell’Eurovision Song Contest. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è terminata con il ritorno in gara nel 2011.

Le altre edizioni: l’edizione precedente è Sanremo 2004, mentre per gli anni successivi c’è il Festival di Sanremo negli anni Duemila.

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