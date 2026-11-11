Sanremo 2005, Renga vince e i Negramaro debuttano: classifica, premi e certificazioni
Paolo Bonolis alla conduzione, 32 artisti divisi in cinque categorie e il ritorno delle eliminazioni.
di Alessandro Genovese (Blogger) ·
Sanremo 2005 si è chiuso il 5 marzo con la vittoria di Francesco Renga con Angelo. Il cinquantacinquesimo Festival, iniziato il 1º marzo, si è svolto al Teatro Ariston di Sanremo con la conduzione di Paolo Bonolis, affiancato da Antonella Clerici e Federica Felini. Paolo Bonolis è stato anche il direttore artistico.
Sul podio sono saliti anche Toto Cutugno e Annalisa Minetti, secondi con Come noi nessuno al mondo, e Antonella Ruggiero, terza con Echi d’infinito. Quarti sono arrivati Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Jazz Quartet con Che mistero è l’amore, quinta Laura Bono con Non credo nei miracoli.
In televisione Sanremo 2005 ha registrato il 52,78% di share di media, contro il 39,0% del 2004.
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Sanremo 2005: la classifica finale
In questa edizione tornano le eliminazioni tra i Campioni e gli artisti in gara sono divisi in cinque categorie: Uomini, Donne, Gruppi, Classic e Giovani. I cantanti sono 32, di cui 15 in finale (3 per categoria), e i rispettivi vincitori si contendono la vittoria finale.
|#
|Artista
|Canzone
|1º
|Francesco Renga
|Angelo
|2º
|Toto Cutugno e Annalisa Minetti
|Come noi nessuno al mondo
|3º
|Antonella Ruggiero
|Echi d’infinito
|4º
|Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Jazz Quartet
|Che mistero è l’amore
|5º
|Laura Bono
|Non credo nei miracoli
|Finalista Categoria Uomini
|Gigi D’Alessio
|L’amore che non c’è
|Finalista Categoria Uomini
|Marco Masini
|Nel mondo dei sogni
|Finalista Categoria Donne
|Anna Tatangelo
|Ragazza di periferia
|Finalista Categoria Donne
|Alexia
|Da grande
|Finalista Categoria Gruppi
|Matia Bazar
|Grido d’amore
|Finalista Categoria Gruppi
|Le Vibrazioni
|Ovunque andrò
|Finalista Categoria Classic
|Marcella Bella
|Uomo bastardo
|Finalista Categoria Classic
|Peppino Di Capri
|La panchina
|Finalista Categoria Giovani
|Veronica Ventavoli
|L’immaginario
|Finalista Categoria Giovani
|La Differenza
|Che farò
|Eliminato Semifinale – Categoria Uomini
|Paolo Meneguzzi
|Non capiva che l’amavo
|Eliminato Semifinale – Categoria Donne
|Marina Rei
|Fammi entrare
|Eliminato Semifinale – Categoria Gruppi
|Dj Francesco Band
|Francesca
|Eliminato Semifinale – Categoria Classic
|Nicola Arigliano
|Colpevole
|Eliminato Semifinale – Categoria Giovani
|Equ
|L’idea
|Eliminato Semifinale – Categoria Giovani
|Giovanna D’Angi
|Fammi respirare
|Eliminato Semifinale – Categoria Giovani
|Max De Angelis
|Sono qui per questo
|Eliminato Categoria Uomini
|Umberto Tozzi
|Le parole
|Eliminato Categoria Donne
|Paola e Chiara
|A modo mio
|Eliminato Categoria Gruppi
|Velvet
|Dovevo dirti molte cose
|Eliminato Categoria Classic
|Franco Califano
|Non escludo il ritorno
|Eliminato Categoria Giovani
|Concido
|Ci vuole k…
|Eliminato Categoria Giovani
|Enrico Boccadoro
|Dov’è la terra capitano?
|Eliminato Categoria Giovani
|Negramaro
|Mentre tutto scorre
|Eliminato Categoria Giovani
|Christian Lo Zito
|Segui il tuo cuore
|Eliminato Categoria Giovani
|Sabrina Guida
|Vorrei
|Eliminato Categoria Giovani
|Modà
|Riesci a innamorarmi
I premi di Sanremo 2005
- Premio della Critica “Mia Martini”: Colpevole di Nicola Arigliano
- Premio alla Carriera “Città di Sanremo”: Vasco Rossi
- Premio Sala Stampa Radio e TV – sezione Campioni: Francesco Renga per Angelo
- Premio Sala Stampa Radio e TV – sezione Giovani: Negramaro per Mentre tutto scorre
- Vincitore Categoria Uomini: Francesco Renga per Angelo
- Vincitore Categoria Donne: Antonella Ruggiero per Echi d’infinito
- Vincitore Categoria Gruppi: Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Jazz Quartet per Che mistero è l’amore
- Vincitore Categoria Classic: Toto Cutugno e Annalisa Minetti per Come noi nessuno al mondo
- Vincitore Categoria Giovani: Laura Bono per Non credo nei miracoli
Le certificazioni FIMI delle canzoni di Sanremo 2005: Renga e Negramaro
Il Festival del 2005 precede gli attuali criteri FIMI, con soglie diverse e lo streaming tra le voci che contano. Nel database FIMI aggiornato al 4 novembre 2026 risultano due certificazioni di questa edizione, ottenute nel 2017 e nel 2024. Nell’articolo sulle canzoni di Sanremo più vendute il conteggio parte dal 2010.
|Artista
|Canzone
|Posizione al Festival
|Certificazione
|Francesco Renga
|Angelo
|1º Campioni
|Oro (2024)
|Negramaro
|Mentre tutto scorre
|Non Finalisti Giovani
|Platino (2017)
L’Eurovision 2005 senza l’Italia
L’Italia non ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2005. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è durata fino al ritorno in gara nel 2011.
Sanremo 2005: tre debuttanti tra i Campioni e il ritorno di vincitori delle edizioni passate
- Tre debuttanti tra i Campioni, tutti nella Categoria Gruppi: Dj Francesco Band, Le Vibrazioni e Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Jazz Quartet.
- Tornano in gara da Campioni due artisti già passati dalla sezione Giovani: Annalisa Minetti nel 1998 e Velvet nel 2001.
- Tra i Campioni ci sono vincitori di edizioni precedenti: Peppino Di Capri nel 1973 e nel 1976, i Matia Bazar nel 1978, con Antonella Ruggiero come voce, e nel 2002, Toto Cutugno nel 1980, Umberto Tozzi nel 1987, Annalisa Minetti nel 1998, Alexia nel 2003 e Marco Masini nel 2004.
- Tra gli artisti in gara ci sono anche vincitori della categoria Giovani: Marco Masini nel 1990, Paola e Chiara nel 1997, Annalisa Minetti nel 1998 e Anna Tatangelo nel 2002.
- Negramaro e Modà debuttano al Festival nella Categoria Giovani e vengono eliminati entrambi dopo la prima esibizione.
Sanremo 2005: domande frequenti
Chi ha vinto Sanremo 2005?
Il Festival di Sanremo 2005 è stato vinto da Francesco Renga con Angelo. Al secondo posto si sono piazzati Toto Cutugno e Annalisa Minetti con Come noi nessuno al mondo, al terzo Antonella Ruggiero con Echi d’infinito.
Chi presentava Sanremo 2005?
La conduzione è stata affidata a Paolo Bonolis, affiancato da Antonella Clerici e Federica Felini. La direzione artistica è stata di Paolo Bonolis.
Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 2005?
Hanno gareggiato, fra le altre, Angelo di Francesco Renga, Echi d’infinito di Antonella Ruggiero, Non credo nei miracoli di Laura Bono, Mentre tutto scorre dei Negramaro, A modo mio di Paola e Chiara, Ragazza di periferia di Anna Tatangelo, Ovunque andrò de Le Vibrazioni e L’amore che non c’è di Gigi D’Alessio.
Chi ha vinto tra i Giovani a Sanremo 2005?
La categoria Giovani è stata vinta da Laura Bono con Non credo nei miracoli.
Chi ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2005?
L’Italia non ha partecipato all’edizione 2005 dell’Eurovision Song Contest. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è terminata con il ritorno in gara nel 2011.
Le altre edizioni: l’edizione precedente è Sanremo 2004, mentre per gli anni successivi c’è il Festival di Sanremo negli anni Duemila.
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