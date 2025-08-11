Negramaro, Elisa e Achille Lauro: tre serate italiane all’Expo 2025 di Osaka con Italy Pop-Music Fest

L’Expo 2025 Osaka-Kansai anche quest’anno sarà anche un palcoscenico per la musica italiana con Negramaro, Elisa e Achille Lauro. All’interno dell’Arena “Matsuri”, spazio da oltre 16.000 spettatori che ospita i grandi eventi della manifestazione, è in programma un appuntamento tutto tricolore: l’Italy Pop-Music Fest.

Dal 19 al 21 agosto, tre serate porteranno in Giappone alcune delle voci e delle penne più rappresentative del pop italiano contemporaneo: Negramaro, Elisa e Achille Lauro. Un evento che unisce la potenza della nostra musica alla cornice internazionale di una delle esposizioni universali più attese del decennio.

Italy Pop-Music Fest Expo 2025 Osaka: i cantanti italiani

Il 19 agosto si esibirà live la band guidata da Giuliano Sangiorgi.

Il 20 agosto sarà la volta di Elisa, una delle artiste più amate e versatili del panorama italiano che di recente si è esibita allo Stadio San Siro di Milano, e il 21 agosto chiuderà il festival Achille Lauro, fresco del successo dell’album Comuni mortali.

Un ponte musicale tra Italia e Giappone

L’Italy Pop-Music Fest non sarà solo un’occasione per ascoltare i grandi nomi della musica italiana, ma anche un momento di scambio culturale. L’Arena “Matsuri”, che durante tutto l’Expo ospita concerti e spettacoli internazionali, farà da cornice a tre serate che racconteranno l’Italia in musica a un pubblico proveniente da tutto il mondo.

L’evento è parte del programma ufficiale dell’Expo 2025, che prevede oltre sei mesi di attività culturali, artistiche e musicali a Osaka, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra culture e la valorizzazione delle eccellenze artistiche di ogni Paese partecipante.