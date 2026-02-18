18 Febbraio 2026
L’Aura lancia la riedizione di OKUMUKI in doppio vinile

Edizione speciale e celebrativa a 20 anni dalla pubblicazione.

L'Aura lancia la riedizione di Okumuki in doppio vinile
Il 24 aprile esce per la prima volta in vinile la riedizione speciale di OKUMUKI (Sony Music), l’album di debutto di L’Aura.

A 20 anni dalla sua pubblicazione sarà, quindi, lanciata l’edizione speciale e celebrativa in doppio vinile nero da 180 grammi con audio restaurato e rimasterizzato, già disponibile in pre-order.

L’Aura – Okumuki

“Okumuki è il disco di un’introversa che racconta ad altri introversi come sia possibile uscire dal proprio guscio, nonostante la paura di non farcela. Lo fa accogliendoli nel proprio mondo, invitandoli a farne parte, per proteggerli e sostenerli nel loro percorso di scoperta di sé. È musica che può parlare anche e soprattutto alle nuove generazioni, perché racconta di un mondo in cui la musica si costruiva insieme, in presa diretta. È musica che canta di un tempo perduto in cui la fantasia e i sogni erano mezzi per comprendere meglio la realtà”

L’album composto interamente da L’Aura, con la collaborazione di Dan Fries per alcune tracce, oltre ai singoli Radio Star e Una favola, il vinile contiene anche due versioni acustiche inedite dei brani Irraggiungibile e Today, registrate insieme agli Gnu Quartet.

20 anni di Okumuki

Per festeggiare i 20 anni dell’album ci saranno due speciali appuntamenti live pensati per riportare sul palco l’album nella sua forma più completa. I concerti evento saranno il 24 aprile al Blue Note di Milano e il 30 aprile alla Sala Umberto di Roma.

L’Aura sarà accompagnata dagli Gnu Quartet: Stefano Cabrera (violoncello), Francesca Rapetti (flauto), Raffaele Rebaudengo (viola) e Roberto Izzo (violino).

Oltre alla scaletta integrale dell’album, i concerti includeranno anche alcune cover che hanno ispirato la scrittura del disco.

  • 24 aprile – Blue Note di Milano
  • 30 aprile – Sala Umberto di Roma

Il tour organizzato da IMARTS – INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS.

