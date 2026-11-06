Pamela Petrarolo torna alla musica con il singolo Senza tutto questo, disponibile negli store digitali dal 30 ottobre 2026 per JANAMELA Group. Il brano anticipa un nuovo album, composto da nove inediti, interamente dedicato alle diverse sfaccettature dell’amore.

Senza tutto questo è una ballad che racconta la fine di una relazione, senza trasformare il ricordo in rancore e scegliendo di conservare ciò che di bello è rimasto di un amore ormai concluso. Per l’artista, conosciuta dal grande pubblico per l’esperienza televisiva di Non è la Rai, si tratta di un ritorno alla musica con una canzone che mette al centro l’interpretazione e la dimensione più emotiva.

Pamela Petrarolo racconta la fine di un amore senza rancore in “Senza tutto questo”

Il singolo racconta di una relazione arrivata al capolinea, ma che continua a vivere nella memoria di chi l’ha attraversata. Senza tutto questo affronta il tema della nostalgia e di quei legami che, anche dopo la separazione, conservano un valore difficile da cancellare.

La prospettiva scelta da Pamela Petrarolo evita la contrapposizione tra chi ha lasciato e chi è stato lasciato. Non c’è bisogno di trasformare una storia finita in qualcosa da disprezzare: si può riconoscere che un rapporto non abbia più futuro e, allo stesso tempo, custodire le emozioni positive che ha regalato.

La stessa artista ha spiegato il senso del brano raccontando un amore “sofferto ma bellissimo”, del quale rimane un ricordo così forte da mettere in secondo piano persino i difetti dell’altra persona.

“È un modo per sfatare il mito secondo cui le storie finite debbano per forza trasformarsi in rancore. Bisogna imparare ad accettare la fine di un rapporto conservando quel ricordo bello che ci fa sentire vivi”, ha dichiarato Pamela Petrarolo in un’intervista all’ANSA.

Un album di nove inediti dedicato all’amore a 360 gradi

Senza tutto questo è il primo assaggio di un progetto discografico più ampio, composto da nove canzoni inedite. L’album nasce dalla volontà di tornare a pubblicare un disco di brani originali dopo molti anni e di farlo attraverso una raccolta di ballad.

Il filo conduttore sarà l’amore, affrontato nelle sue molteplici forme: quello desiderato e sognato, quello sofferto, le relazioni perdute e persino i legami malati che si fatica a riconoscere o ad abbandonare. Non mancheranno, però, anche le storie serene e felici. All’interno del progetto, ogni canzone affronta una diversa esperienza sentimentale.

Una scelta che permette a Pamela Petrarolo di mettere in primo piano la propria voce e la capacità interpretativa, grazie alle storie e alle emozioni del nuovo repertorio.

Da Non è la Rai al ritorno discografico: il nuovo capitolo di Pamela Petrarolo

Il pubblico ha conosciuto Pamela Petrarolo giovanissima grazie a Non è la Rai, che resta una parte riconoscibile della sua identità artistica. Nel tempo, però, il suo rapporto con la musica ha continuato a svilupparsi, fino a questo nuovo progetto che punta a riportare al centro la dimensione personale e interpretativa.

La pubblicazione di Senza tutto questo arriva dopo le precedenti esperienze discografiche, tra cui il progetto A Metà realizzato nel 2018. Oltre alla volontà di riprendere la propria storia musicale, Pamela si è voluta misurare anche con il Festival di Sanremo. Ha infatti presentato un brano per la selezione della manifestazione, ma la proposta non è stata accolta. La canzone, tuttavia, non andrà perduta: farà comunque parte del nuovo album.