Willie Peyote torna live: tutte le date dell’autunno del Club Tour 2026
Il rapper torinese annuncia il Club Tour 2026: calendario completo dei concerti nei principali club italiani
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Willie Peyote è pronto a partire con il Club Tour 2026: il debutto è fissato per sabato 10 ottobre al Vox Club di Nonantola, in provincia di Modena. Sono 11 i concerti in programma fino al 7 novembre, con tre date già sold out e il raddoppio degli appuntamenti a Bologna e Venaria Reale.
Il rapper e cantautore torinese torna nei club con le canzoni dell’album Anatomia di uno schianto prolungato e il nuovo singolo Non c’è di che, pubblicato a settembre. La scaletta del tour sarà disponibile dopo il primo concerto.
AGGIORNAMENTO 8 ottobre 2026 Il Club Tour 2026 parte il 10 ottobre da Nonantola. Confermati 11 concerti, con il tutto esaurito per Bologna (27 ottobre), Venaria Reale (3 novembre) e Padova (7 novembre). La prima scaletta sarà verificata dopo il debutto.
Willie Peyote tour 2026: le date dei concerti
Il calendario comprende 11 date tra ottobre e novembre. Dopo Nonantola, Willie Peyote sarà al Fabrique di Milano il 20 ottobre, per poi proseguire verso Molfetta, Napoli e Bologna.
Le prime serate all’Estragon di Bologna e al Teatro Concordia di Venaria Reale sono sold out: per entrambe le città è stato aggiunto un secondo concerto. Esauriti anche i biglietti per la chiusura del tour alla Hall di Padova.
|Data
|Città
|Biglietti
|10 ott 2026
|NONANTOLA (MO)
Vox Club
|Biglietti
|20 ott 2026
|MILANO
Fabrique
|Biglietti
|23 ott 2026
|MOLFETTA (BA)
Eremo Club
|Biglietti
|24 ott 2026
|NAPOLI
Casa della Musica
|Biglietti
|27 ott 2026
|BOLOGNA
Estragon
|Sold out
|28 ott 2026
|BOLOGNA
Estragon
|Biglietti
|30 ott 2026
|FIRENZE
Teatro Cartiere Carrara
|Biglietti
|31 ott 2026
|ROMA
Atlantico
|Biglietti
|3 nov 2026
|VENARIA REALE (TO)
Teatro Concordia
|Sold out
|4 nov 2026
|VENARIA REALE (TO)
Teatro Concordia
|Biglietti
|7 nov 2026
|PADOVA
Hall
|Sold out
La scaletta del Club Tour 2026 di Willie Peyote
La scaletta del Club Tour 2026 non è ancora disponibile. Il primo concerto è in programma il 10 ottobre al Vox Club di Nonantola.
Nel nuovo spettacolo troveranno spazio le canzoni di Anatomia di uno schianto prolungato e i brani del repertorio di Willie Peyote. Tra le uscite più recenti ci sono Burrasca e Non c’è di che.
Dopo la data inaugurale sarà possibile ricostruire la scaletta effettivamente eseguita e verificare quali brani dei precedenti album saranno stati recuperati per il ritorno nei club.
Willie Peyote, dal nuovo album al singolo Non c’è di che
Il tour arriva dopo la pubblicazione di Anatomia di uno schianto prolungato, album che alterna la scrittura più personale di Willie Peyote ai temi sociali già presenti nei suoi lavori precedenti.
Tra le collaborazioni del disco figurano Brunori Sas in Mi arrendo, Noemi in Che caldo fa a Testaccio e Jekesa in Airb&b.
Il progetto comprende anche In cerca di uno schianto, utilizzata nei titoli di coda del documentario Willie Peyote – Elegia sabauda, diretto da Enrico Bisi.
A settembre è arrivato anche Non c’è di che, pubblicato il 16 settembre per EMI/Universal Music Italia e in radio dal 25 settembre. Il brano racconta una fine estate sospesa tra nostalgia e serenità per qualcosa che si è concluso.
Presentando il singolo, Willie Peyote ha chiarito con ironia che il titolo non è una risposta a Grazie ma no grazie, la canzone con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2025.
Biglietti e informazioni sul Club Tour 2026
Il Club Tour 2026 è prodotto e organizzato da Live Nation 6, con Radio Capital come radio partner.
I biglietti sono disponibili attraverso i circuiti di prevendita ufficiali. Restano confermati i sold out del 27 ottobre a Bologna, del 3 novembre a Venaria Reale e del 7 novembre a Padova.
Per le altre date, comprese le seconde serate di Bologna e Venaria Reale, i collegamenti alle prevendite sono disponibili nel calendario dei concerti.