Willie Peyote è pronto a partire con il Club Tour 2026: il debutto è fissato per sabato 10 ottobre al Vox Club di Nonantola, in provincia di Modena. Sono 11 i concerti in programma fino al 7 novembre, con tre date già sold out e il raddoppio degli appuntamenti a Bologna e Venaria Reale.

Il rapper e cantautore torinese torna nei club con le canzoni dell’album Anatomia di uno schianto prolungato e il nuovo singolo Non c’è di che, pubblicato a settembre. La scaletta del tour sarà disponibile dopo il primo concerto.

AGGIORNAMENTO 8 ottobre 2026 Il Club Tour 2026 parte il 10 ottobre da Nonantola. Confermati 11 concerti, con il tutto esaurito per Bologna (27 ottobre), Venaria Reale (3 novembre) e Padova (7 novembre). La prima scaletta sarà verificata dopo il debutto.

Willie Peyote tour 2026: le date dei concerti

Il calendario comprende 11 date tra ottobre e novembre. Dopo Nonantola, Willie Peyote sarà al Fabrique di Milano il 20 ottobre, per poi proseguire verso Molfetta, Napoli e Bologna.

Le prime serate all’Estragon di Bologna e al Teatro Concordia di Venaria Reale sono sold out: per entrambe le città è stato aggiunto un secondo concerto. Esauriti anche i biglietti per la chiusura del tour alla Hall di Padova.

Willie Peyote · Club Tour 2026 Data Città Biglietti 10 ott 2026 NONANTOLA (MO)

Vox Club Biglietti 20 ott 2026 MILANO

Fabrique Biglietti 23 ott 2026 MOLFETTA (BA)

Eremo Club Biglietti 24 ott 2026 NAPOLI

Casa della Musica Biglietti 27 ott 2026 BOLOGNA

Estragon Sold out 28 ott 2026 BOLOGNA

Estragon Biglietti 30 ott 2026 FIRENZE

Teatro Cartiere Carrara Biglietti 31 ott 2026 ROMA

Atlantico Biglietti 3 nov 2026 VENARIA REALE (TO)

Teatro Concordia Sold out 4 nov 2026 VENARIA REALE (TO)

Teatro Concordia Biglietti 7 nov 2026 PADOVA

Hall Sold out All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

La scaletta del Club Tour 2026 di Willie Peyote

La scaletta del Club Tour 2026 non è ancora disponibile. Il primo concerto è in programma il 10 ottobre al Vox Club di Nonantola.

Nel nuovo spettacolo troveranno spazio le canzoni di Anatomia di uno schianto prolungato e i brani del repertorio di Willie Peyote. Tra le uscite più recenti ci sono Burrasca e Non c’è di che.

Dopo la data inaugurale sarà possibile ricostruire la scaletta effettivamente eseguita e verificare quali brani dei precedenti album saranno stati recuperati per il ritorno nei club.

Willie Peyote, dal nuovo album al singolo Non c’è di che

Il tour arriva dopo la pubblicazione di Anatomia di uno schianto prolungato, album che alterna la scrittura più personale di Willie Peyote ai temi sociali già presenti nei suoi lavori precedenti.

Tra le collaborazioni del disco figurano Brunori Sas in Mi arrendo, Noemi in Che caldo fa a Testaccio e Jekesa in Airb&b.

Il progetto comprende anche In cerca di uno schianto, utilizzata nei titoli di coda del documentario Willie Peyote – Elegia sabauda, diretto da Enrico Bisi.

A settembre è arrivato anche Non c’è di che, pubblicato il 16 settembre per EMI/Universal Music Italia e in radio dal 25 settembre. Il brano racconta una fine estate sospesa tra nostalgia e serenità per qualcosa che si è concluso.

Presentando il singolo, Willie Peyote ha chiarito con ironia che il titolo non è una risposta a Grazie ma no grazie, la canzone con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2025.

Biglietti e informazioni sul Club Tour 2026

Il Club Tour 2026 è prodotto e organizzato da Live Nation 6, con Radio Capital come radio partner.

I biglietti sono disponibili attraverso i circuiti di prevendita ufficiali. Restano confermati i sold out del 27 ottobre a Bologna, del 3 novembre a Venaria Reale e del 7 novembre a Padova.

Per le altre date, comprese le seconde serate di Bologna e Venaria Reale, i collegamenti alle prevendite sono disponibili nel calendario dei concerti.